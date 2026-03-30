Marta Nawrocka w wiosennym garniturze. Jaki kolor wybrała na Niedzielę Palmową?

Uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Marta Nawrocka, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyła w tradycyjnej uroczystości poświęcenia palm kurpiowskich w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Wydarzenie to jest kontynuacją świątecznej tradycji rezydencji prezydenckiej i stanowi istotny element przedednia Niedzieli Palmowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kurpiowskiego Bractwa Bartnego oraz zaproszeni goście, w tym minister Paweł Szefernaker i doradca Jan Józef Kasprzyk.

Po Mszy świętej odprawionej w pałacowej kaplicy, Pierwsza Dama spotkała się z twórcami ludowymi w Sieni Wielkiej, gdzie tradycyjnie wręczono jej kurpiowską palmę. W swoim wystąpieniu, Marta Nawrocka podkreśliła znaczenie pielęgnowania regionalnego folkloru. Jej słowa skierowane do twórców ludowych akcentowały wartość polskiej tradycji i kultury.

"Dziękuję Wam za to, że tak pięknie pielęgnujecie kurpiowski folklor. Te precyzyjnie zdobione cudeńka są urzekającym przykładem Waszej miłości do polskiej tradycji" - powiedziała.

Stylizacja Małżonki Prezydenta

Marta Nawrocka podczas wydarzenia postawiła na **bladoróżowy total look**, który wzbudził duże zainteresowanie. Stylizacja obejmowała damski garnitur z luźnymi spodniami oraz marynarkę, którą Małżonka Prezydenta pozostawiła rozpiętą. Do kompletu dobrano koszulę w nieco jaśniejszym odcieniu różu oraz buty na obcasie w pasującym kolorze, tworząc spójną i elegancką całość.

Całość wizerunku dopełniły jasnoróżowe paznokcie oraz włosy spięte w kok. Pierwsza Dama zrezygnowała z biżuterii, co podkreśliło prostotę i elegancję wybranej kreacji. Pastelowy róż jest uznawany za doskonały wybór na okres Wielkanocny, symbolizując wiosnę i dodając lekkości stylizacji.

Czym są palmy kurpiowskie?

Palmy kurpiowskie to charakterystyczne dzieła sztuki ludowej, które powstają na Kurpiach. Ich konstrukcja bazuje na drewnianej tyczce, wokół której misternie splata się elementy zielone, takie jak igliwie sosnowe, brusznicę, bukszpan i borówkę. Kluczowym elementem są również ręcznie wykonane z bibuły kwiaty, układane warstwowo, zgodnie z naturalną kolejnością kwitnienia.

Te imponujące rękodzieła osiągają znaczące rozmiary, często mierząc od 1 do nawet 8 metrów wysokości. Realistyczne odwzorowanie natury oraz precyzja wykonania nadają palmom kurpiowskim wyjątkowy charakter artystyczny. Są one symbolem regionu i ważnym elementem polskiej tradycji wielkanocnej.

Waga polskiej tradycji

Uroczystości poświęcenia palm przed Pałacem Prezydenckim kontynuują świąteczną tradycję, zapoczątkowaną wcześniej przez bożonarodzeniową stajenkę na Krakowskim Przedmieściu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w Niedzielę Palmową, Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką odwiedzili miejscowość Łyse na Kurpiach. Wzięli wówczas udział w 55. edycji cenionego konkursu „Palma Kurpiowska”, podkreślając tym samym znaczenie lokalnego dziedzictwa.

Podczas wspomnianej wizyty w Łysych, Karol Nawrocki, będąc jeszcze kandydatem na urząd Prezydenta, akcentował wagę tradycji dla narodowej wspólnoty. Jego słowa podkreślały, że kultura ludowa stanowi fundament tożsamości. Wskazywał na jej rolę w budowaniu bezpieczeństwa i dobrobytu kraju.

"Nie ma narodowej wspólnoty, nie ma potrzeby obrony naszych granic, budowania naszego bezpieczeństwa, gospodarki i dobrobytu, gdy nie ma wartości, tożsamości i naszych fundamentów. A naszym fundamentem jest także kultura ludowa, która dzisiaj pokazuje w Łysych i na ziemi kurpiowskiej swoją najpiękniejszą twarz" - powiedział wówczas Karol Nawrocki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.