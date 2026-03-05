Mateusz Koczarski poszukiwany. Co grozi 18-latkowi?

Kto to jest Mateusz Koczarski?

Komenda Stołeczna Policji prowadzi intensywne poszukiwania Mateusza Koczarskiego. Mężczyzna, 18-letni mieszkaniec Warszawy, jest obecnie ścigany listem gończym. Decyzję o jego wydaniu podjęła Prokuratura Okręgowa w stolicy, co wskazuje na powagę stawianych mu zarzutów.

Zarzuty wobec Koczarskiego są poważne i dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto śledczy podejrzewają go o wywołanie fałszywego alarmu. Przepisy polskiego prawa przewidują surowe kary za te czyny, co może skutkować wieloletnim pozbawieniem wolności.

Jakie przestępstwa zarzucają Mateuszowi Koczarskiemu?

Mateusz Koczarski jest podejrzany o popełnienie czynów z artykułu 258 §1 Kodeksu Karnego. Ten przepis dotyczy udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 8 lat pozbawienia wolności, co jest istotną informacją dla prowadzących sprawę.

Dodatkowo, 18-latek jest ścigany w związku z artykułem 224a §1 i 2 Kodeksu Karnego. Przepis ten odnosi się do wywołania fałszywego alarmu lub ostrzeżenia o zagrożeniu. Za ten czyn grozi kara do 8 lat więzienia, a w szczególnych okolicznościach, gdy skutkiem jest niebezpieczeństwo dla życia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach, nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

"Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00), numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - apelują stołeczni policjanci.

Gdzie zgłosić informacje o poszukiwanym?

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji ponawiają apel do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu Mateusza Koczarskiego. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami 47 72 37 657 oraz 47 72 37 893, które są dostępne w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Alternatywnie, można skorzystać z ogólnodostępnego numeru alarmowego 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji. Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie wartościowych informacji, co ma zachęcić do współpracy bez obawy o konsekwencje.

Co grozi za ukrywanie Mateusza Koczarskiego?

Policjanci Komendy Stołecznej Policji przypominają, że ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym jest przestępstwem. Pomoc w ucieczce lub ukrywanie Mateusza Koczarskiego może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z polskim prawem za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności.

Osoby, które zdecydują się na takie działanie, muszą liczyć się z ryzykiem kary więzienia. Przepisy jasno określają, że za dopomaganie w ucieczce lub ukrywanie poszukiwanego grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Jest to poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mogliby rozważać udzielenie pomocy 18-latkowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.