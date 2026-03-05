Lucjusz Nadbereżny kandydatem na premiera? Kim jest polityk, który może zaskoczyć?

Wzlot w Stalowej Woli

Kariera Lucjusza Nadbereżnego to przykład ekspresowego wzlotu w lokalnej polityce, co stawia go w gronie tych samorządowców, którzy udowodnili, że siła tkwi w bezpośrednim kontakcie z wyborcą. Od 2014 roku nieprzerwanie piastuje stanowisko prezydenta Stalowej Woli, zdobywając zaufanie mieszkańców, co w dzisiejszych czasach nie jest wcale łatwym zadaniem. Już pierwsza elekcja była prawdziwym nokautem, gdy pokonał doświadczonego Andrzeja Szlęzaka, zdobywając aż 52,18 procent głosów w pierwszej turze – wynik godny pozazdroszczenia dla wielu polityków.

To osiągnięcie, zważywszy na młody wiek Nadbereżnego, mogło być sygnałem, że na lokalnej scenie pojawiła się nowa, obiecująca postać, zdolna do przełamywania utartych schematów. Wielu obserwatorów już wtedy zadawało sobie pytanie, czy tak spektakularny debiut może otworzyć drzwi do większej kariery politycznej. Samorządowiec, który z taką łatwością radzi sobie z rywalami, zawsze budzi zainteresowanie partii na szczeblu centralnym, zwłaszcza gdy mowa o odświeżeniu kadr i poszukiwaniu nowych twarzy.

Imponujące wyniki wyborcze

Kontynuacja jego politycznej dominacji w Stalowej Woli to prawdziwa lekcja efektywnego zarządzania i budowania poparcia, której wielu kandydatów mogłoby się uczyć. W 2018 roku Nadbereżny powtórzył swój sukces, uzyskując ponad 72 procent głosów w pierwszej turze, co samo w sobie jest dowodem na niezachwiane zaufanie lokalnej społeczności. Ten wynik nie był przypadkowy i pokazał, że jego popularność nie jest chwilowa, ale wynika z konkretnych działań i rozpoznawalności.

Najnowsze wybory w 2024 roku tylko potwierdziły jego silną pozycję, kiedy to Lucjusz Nadbereżny zapewnił sobie trzecią kadencję, ponownie przekraczając magiczną barierę 70 procent poparcia. Takie rezultaty są rzadkością w polskim samorządzie i stanowią twardy argument dla tych, którzy widzą w nim przyszłego lidera. Nic więc dziwnego, że w październiku tego samego roku wszedł w skład komitetu wykonawczego PiS, co można interpretować jako kolejny stopień w jego karierze.

Kariera przed prezydenturą

Zanim Lucjusz Nadbereżny zasiadł w fotelu prezydenta Stalowej Woli, jego zaangażowanie w życie samorządowe było już znaczące, choć może mniej medialne. Swój szlak przetarł jako radny Rady Miejskiej, do której dostał się w 2006 roku, mając zaledwie 21 lat, stając się tym samym najmłodszym radnym w historii miasta. To bez wątpienia świadczy o jego ambicji i wczesnym zainteresowaniu polityką, które wielu polityków z doświadczeniem dopiero zdobywa.

Okres przed objęciem prezydentury to także krótkie epizody na stanowiskach dyrektorskich, co z pewnością poszerzyło jego doświadczenie administracyjne i menedżerskie. W 2013 roku pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, a rok później objął posadę dyrektora departamentu w podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Te etapy kariery, choć na pierwszy rzut oka niewidoczne, są ważnym fundamentem dla zrozumienia jego drogi na szczyt.

Jakie ma wykształcenie?

Wykształcenie Lucjusza Nadbereżnego jest kolejnym elementem, który buduje jego wizerunek jako wszechstronnie przygotowanego do pełnienia publicznych funkcji. Ukończył zarówno politologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak i prawo na filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Tytuł magistra politologii zdobył, broniąc pracy dyplomowej o marketingu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Stalowej Woli, co idealnie wpisuje się w jego późniejszą ścieżkę.

Z kolei praca magisterska z prawa, zatytułowana "Orzekanie przez bezstronnego sędziego", pokazuje jego zrozumienie dla fundamentalnych zasad państwa prawa i sprawiedliwości. To połączenie wiedzy z zakresu polityki i prawa daje mu solidne podstawy teoretyczne, które z pewnością przekładają się na jego praktyczne działania w samorządzie. Takie przygotowanie to atut, zwłaszcza gdy mowa o zarządzaniu miastem i potencjalnych, większych wyzwaniach.

Wyróżnienia i życie prywatne

Uznanie dla jego pracy nie ogranicza się jedynie do wyników wyborczych; Lucjusz Nadbereżny został również uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną służbę na rzecz samorządności w Polsce. To wyróżnienie odzwierciedla jego wkład w rozwój lokalnej społeczności i jest oficjalnym potwierdzeniem jego zaangażowania. W 2016 roku objął także przewodnictwo w Radzie Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, co świadczy o jego rosnącej roli na arenie ogólnopolskiej.

Poza politycznymi zmaganiami, Lucjusz Nadbereżny, urodzony 21 maja 1985 roku, jawi się jako szczęśliwy mąż i ojciec trojga dzieci: Miłosza, Gabrieli i Anastazji. Prywatne życie, dalekie od politycznych intryg, wydaje się być dla niego ostoją. Z żoną Aleksandrą, którą poznał jeszcze w czasach licealnych, pobrali się w 2009 roku. Kiedy w 2024 roku świętowali 15. rocznicę ślubu, Nadbereżny podzielił się wzruszającym wpisem, pokazując, że za politykiem stoi także człowiek.

"15 lat temu, dokładnie 29 sierpnia 2009 roku, przysięgaliśmy sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Od 2009 roku to najlepsze 15 lat, bo wspólnie! Ola, dziękuję Ci za każdy dzień, dziękuję za rodzinę! Bez Ciebie nie byłoby nic! Kocham Cię!"

