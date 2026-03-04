Matura próbna 2026 z języka polskiego. Jakie zadania zaskoczyły maturzystów?

Początek marcowej sesji

W środę 4 marca 2026 roku, dokładnie o godzinie 9:00, uczniowie szkół średnich w całej Polsce przystąpili do próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin ten, o łącznym czasie trwania wynoszącym 240 minut, zainaugurował serię marcowych testów diagnostycznych, które zostały przygotowane i zorganizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To istotny sprawdzian, który ma za zadanie symulować warunki właściwej matury, zaplanowanej na maj 2026 roku.

Arkusze egzaminacyjne, opracowane w nowej Formule 2023, zawierały zadania wcześniej niepublikowane, co zapewniło ich unikalność i świeżość dla zdających. Materiały te, po uprzednim dostarczeniu do dyrektorów szkół, zostały udostępnione publicznie na stronach internetowych CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych dokładnie w momencie rozpoczęcia egzaminu. Umożliwiło to dostęp do treści arkuszy wszystkim zainteresowanym, zarówno uczniom, jak i pedagogom.

"Dziś (4 marca) zainteresowane szkoły przeprowadzą próbną #matura2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym" - poinformowało na platformie X CKE.

Charakter diagnostyczny egzaminu

Próbny egzamin maturalny, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ma przede wszystkim charakter informacyjny oraz diagnostyczny. Jego głównym celem jest umożliwienie uczniom szczegółowego zapoznania się z nową formułą arkusza w tzw. Formule 2023, która będzie obowiązywać na właściwej maturze w maju 2026 roku. Pozwala to maturzystom ocenić swój aktualny poziom przygotowania, zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz oswoić się ze strukturą i typami zadań.

Centralna Komisja Egzaminacyjna konsekwentnie podkreśla, że nie zaleca wystawiania ocen semestralnych ani rocznych na podstawie wyników uzyskanych z próbnej matury. Wyniki te mają służyć wyłącznie jako narzędzie do samokontroli i planowania dalszej nauki. Ich interpretacja powinna koncentrować się na wskazaniu mocnych stron oraz tych, które wymagają intensywniejszej pracy przed finalnym egzaminem dojrzałości.

Niepublikowane zadania na arkuszu

Jednym z kluczowych aspektów tegorocznej próbnej matury było zastosowanie zadań, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Dotyczyło to egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, co zapewniało pełną świeżość i oryginalność materiału testowego. Ta praktyka ma na celu wiarygodne odzwierciedlenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, bez możliwości wcześniejszego przygotowania się pod konkretne zadania.

Procedura dystrybucji materiałów egzaminacyjnych jest standardowa i ściśle określona. Arkusze trafiają najpierw do dyrektorów szkół, którzy odpowiadają za ich bezpieczne przechowywanie. Następnie, dokładnie w dniu egzaminu, o godzinie 9:00, materiały te są udostępniane publicznie, umożliwiając szeroki dostęp do ich treści. Odpowiedzi do zadań przygotowują niezależni eksperci, co gwarantuje ich obiektywność.

Jaki jest harmonogram matury próbnej?

Marcowa sesja próbnych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym obejmuje trzy główne przedmioty obowiązkowe, rozłożone na kolejne dni. W harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pierwszy egzamin odbył się 4 marca 2026 roku i dotyczył języka polskiego. Był to kluczowy moment dla wielu maturzystów, pozwalający na pierwsze realne zmierzenie się z formułą egzaminacyjną.

Kontynuując serię testów, 5 marca 2026 roku o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki, który jest kolejnym obowiązkowym przedmiotem. Marcową sesję zakończy próbna matura z języka angielskiego, zaplanowana na 6 marca 2026 roku, również o godzinie 9:00. Cała seria ma na celu kompleksowe przygotowanie uczniów do właściwej matury, która rozpocznie się 4 maja 2026 roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.