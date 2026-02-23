Maturzyści z Złotowa zatańczyli poloneza. Co wprawiło wszystkich w osłupienie?

Niezwykły polonez w Złotowie

W Polsce trwa sezon studniówkowy, obfitujący w liczne bale maturalne. Standardem jest elegancki strój, wzruszenia i tradycyjny polonez otwierający każdą uroczystość. Zazwyczaj jednak muzyka do tańca odtwarzana jest z nagrań, co stało się rutyną na większości tego typu wydarzeń. W tym roku w Wielkopolsce postanowiono jednak zerwać z utartymi schematami, oferując coś zupełnie nowego i niezapomnianego.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie przygotowali wyjątkową niespodziankę. Data 31 stycznia 2026 roku będzie pamiętna dla wszystkich uczestników balu. Postawiono na rozwiązanie, które natychmiast wprawiło wszystkich gości w osłupienie i zyskało uznanie. Nie była to kolejna zwykła impreza, która szybko odejdzie w zapomnienie.

Żywa muzyka na studniówce

Maturzyści ze Złotowa rozpoczęli tradycyjnego poloneza w niezwykłej oprawie. Zamiast mechanicznych dźwięków z głośnika, salę wypełniła żywa muzyka. Akompaniował im znany w regionie Harcerski Zespół Mandolinowy Frygi, dodając wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Muzyka na żywo znacznie podniosła rangę uroczystości i wpłynęła na jej odbiór przez zebranych gości.

Goście studniówki byli zachwyceni, obserwując występ zespołu. Ten wybór nadał wydarzeniu podniosłą i wręcz królewską oprawę, wyróżniając studniówkę I LO w Złotowie. Wyjątkowy charakter uroczystości sprawił, że o występie Harcerskiego Zespołu Mandolinowego Frygi mówi się z dużym uznaniem w całym regionie. Wiele innych szkół może tylko pomarzyć o takiej formie oprawy muzycznej.

Kto prowadzi Zespół Frygi?

Za sukcesem i spektakularnym występem zespołu Frygi stoi długoletnia tradycja i zaangażowanie. Grupą dowodzi Stanisław Gortat, który od pół wieku z pasją poświęca się kształceniu muzycznemu młodzieży. Jego praca i oddanie przyczyniły się do uformowania utalentowanych muzyków. Zespół działa przy szkole w Łąkiem, będąc dumną wizytówką placówki i regionu.

Frygi to prawdziwi wirtuozi, co potwierdza ich obszerna gablota z trofeami i nagrodami. Zespół jest znany z wysokiego poziomu artystycznego oraz licznych osiągnięć na krajowych i międzynarodowych konkursach. Systematyczna praca pod kierunkiem Stanisława Gortata przekłada się na ciągłe doskonalenie umiejętności młodych artystów. Ich występy zawsze spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Międzynarodowe sukcesy zespołu

Historia sukcesów Harcerskiego Zespołu Mandolinowego Frygi jest imponująca. W 2025 roku grupa zdobyła pierwsze miejsce na prestiżowym Międzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu Muzycznym w Bratysławie. To zwycięstwo potwierdziło ich wysoki poziom artystyczny i umiejętności docenione na arenie międzynarodowej. Konkurs ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla młodych muzyków w Europie.

Rok wcześniej, w 2024 roku, zespół Frygi triumfował w Kielcach, gdzie zgarnął nagrodę "Złota Jodła". Te wyróżnienia to tylko część ich licznych osiągnięć, które świadczą o wyjątkowym talencie i ciężkiej pracy. Sukcesy te są dowodem na to, że klasyczne instrumenty, takie jak mandolina, wciąż mają swoje miejsce w nowoczesnym świecie muzyki.

Mandolina w erze cyfrowej

Współczesny świat zdominowany jest przez elektronikę i nowoczesne technologie muzyczne. Obecność instrumentów takich jak mandolina czy gitara klasyczna w szkolnych zespołach staje się rzadkością i powoli zanika. Właśnie dlatego działania i sukcesy formacji takich jak Frygi są szczególnie wartościowe i zasługują na podziw. Pokazują one, że tradycja może współistnieć z nowoczesnością.

Muzycy z zespołu Frygi udowadniają, że klasyczne brzmienia wciąż potrafią poruszać serca i zachwycać młode pokolenie. Ich występ na studniówce w Złotowie był piękną lekcją szacunku do tradycji i kultury. To wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Złotowa, inspirując do pielęgnowania muzycznego dziedzictwa. Pokazuje, że pasja i zaangażowanie mogą przezwyciężyć cyfrową dominację.

