Międzynarodowy kant samochodowy. Polscy diagności na celowniku policji, a to nie koniec aresztowań?

Międzynarodowy przekręt samochodowy. Jak to możliwe?

Międzynarodowy kant samochodowy, który zorganizowali przestępcy, opierał się na zaskakująco prostej, choć bezczelnej logice. Włoscy właściciele pojazdów, znużeni astronomicznie wysokimi kosztami ubezpieczeń komunikacyjnych w swojej ojczyźnie, znaleźli sprytny, choć nielegalny, sposób na obniżenie wydatków. Postanowili rejestrować swoje samochody w Polsce, aby skorzystać z tańszych polis OC. Problem w tym, że te pojazdy nigdy faktycznie nie trafiły na polskie drogi, a cała procedura była fikcją.

W tym misternym planie kluczową rolę odegrali polscy wspólnicy, którzy zaoferowali Włochom nieocenioną pomoc w obejściu lokalnych przepisów. Ich zadaniem było „załatwienie” polskich przeglądów technicznych, co było niezbędne do legalizacji fikcyjnej rejestracji. Specjalnie zorganizowana grupa fachowców, najprawdopodobniej diagnostów, legalizowała te przeglądy bez fizycznego oglądania samochodów, co doskonale pokazuje skalę bezczelności i zuchwalstwa całej operacji.

Kto wpadł w ręce stołecznej policji?

Skrupulatna praca stołecznych policjantów doprowadziła do pierwszych, choć z pewnością nie ostatnich, zatrzymań w tej bulwersującej sprawie. Na celowniku funkcjonariuszy znalazło się siedem osób, które aktywnie uczestniczyły w procederze fałszowania dokumentów. Ich działania polegały na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach związanych z rejestracją pojazdów oraz wystawianiem fikcyjnych zaświadczeń o przeglądach technicznych. To pierwszy krok do rozbicia całej siatki.

Wśród aresztowanych są kluczowe postacie, bez których ten proceder nie mógłby funkcjonować na tak szeroką skalę. Policja potwierdziła zatrzymanie trzech diagnostów samochodowych, którzy najprawdopodobniej byli mózgiem operacji po polskiej stronie, oraz czterech osób pełniących rolę pośredników. To oni stanowili łącznik między włoskimi zleceniodawcami a polskimi „usługodawcami”, zapewniając płynność nielegalnego biznesu.

"Zatrzymani, wręczając urzędnikom łapówki, mieli zarejestrować w Polsce ponad 1500 pojazdów z fikcyjnymi przeglądami technicznymi" - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jakie zarzuty postawiono zatrzymanym?

Zatrzymani nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny, a lista zarzutów, które usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jest długa i poważna. Obejmuje ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej, co samo w sobie jest bardzo poważnym przestępstwem, a także przekupstwo urzędników. Dodatkowo, podejrzani odpowiadać będą za przyjmowanie korzyści majątkowych oraz liczne fałszerstwa dokumentów w celu osiągnięcia znacznych zysków.

Ten gigantyczny kant samochodowy, przypominający swoją strukturą rozgałęzioną sieć mafijną, jest daleki od pełnego rozwikłania. Funkcjonariusze policji jasno deklarują, że sprawa jest rozwojowa, co oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych spektakularnych zatrzymań. Wiele wskazuje na to, że skala procederu jest znacznie większa, a „macki ośmiornicy” gangu sięgają daleko, ujawniając kolejne osoby zamieszane w ten proceder.

"Sprawa jest rozwojowa" - stwierdza ogólnikowo Edyta Adamus.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.