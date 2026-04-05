Milanówek kryje cuda architektury. Jak 'miasto-ogród' stało się mekką dla artystów i elit?

Gdzie stołeczna elita budowała swoje rezydencje?

Historia Milanówka to fascynująca opowieść o tym, jak malownicze tereny pod Warszawą stały się celem migracji dla zamożnych mieszkańców stolicy. Na przełomie XIX i XX wieku, strategiczne położenie przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej otworzyło drogę do masowej parcelacji gruntów, co szybko przyciągnęło tych, którzy pragnęli uciec od zgiełku miasta. To właśnie tutaj, w idyllicznej scenerii, zaczęły powstawać letnie rezydencje, stając się symbolem ówczesnego statusu.

Jednym z najbardziej znanych mieszkańców, który docenił urok Milanówka, był Bolesław Prus. Legendarny pisarz znalazł tu swój azyl, budując skromną, drewnianą willę, która stała się częścią lokalnego krajobrazu. Z czasem sezonowe domy przekształcały się w prawdziwe miejskie wille, często projektowane przez najwybitniejszych architektów epoki, którzy chętnie podejmowali się zleceń dla swoich przyjaciół i znajomych z elity artystycznej i intelektualnej.

Architektoniczne perły Milanówka. Jakie są?

W Milanówku narodziły się prawdziwe arcydzieła architektoniczne, świadczące o kreatywności i kunszcie ówczesnych mistrzów. Wśród nich wyróżnia się willa Jankota, znana również jako Janrata, powstała w 1926 roku. Jej projektantem był Bohdan Pniewski, postać monumentalna w polskiej architekturze, odpowiedzialny za wiele ikonicznych gmachów w Warszawie, co tylko podkreśla prestiż i znaczenie tej lokalizacji.

Innym przykładem architektonicznego splendoru jest willa Mironówka, datowana na 1913 rok. Za jej projekt odpowiadał Czesław Przybylski, twórca tak znaczących budowli jak Dom bez kantów czy przedwojenny dworzec główny Warszawy, który współpracował przy tym projekcie ze Zdzisławem Kalinowskim. Łącznie, w Milanówku powstało kilkaset willi i domków, z których kilkadziesiąt zostało indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, a aż 388 ujęto zbiorczo jako cenny zespół urbanistyczno-krajobrazowy.

Czym jeszcze Milanówek zaskakuje?

Milanówek to nie tylko piękne wille i bogata historia architektoniczna, ale także miejsce o niezwykłym dziedzictwie przemysłowym i historycznym. W latach 20. XX wieku miasto-ogród mogło poszczycić się własną wydzieloną częścią przemysłową, gdzie uruchomiono produkcję jedwabiu w Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej. Ta działalność kontynuowana była również po wojnie, nawet w realiach PRL-u, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu.

Szczególną rolę Milanówek odegrał podczas II wojny światowej. To właśnie w kościele pw. św. Jadwigi ukryto urnę z sercem Fryderyka Chopina, chroniąc ją przed zniszczeniem. Ale to nie wszystko – w czasie Powstania Warszawskiego miasto zyskało zaszczytny przydomek "Mały Londyn", stając się przejściową siedzibą najważniejszych organów Polskiego Państwa Podziemnego, co na zawsze zapisało się w annałach polskiej historii.

Które gwiazdy wybrały Milanówek na swój dom?

Dziś Milanówek wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając tych, którzy szukają spokoju, uroku i bliskości natury, jednocześnie pozostając w dogodnej odległości od stolicy. Nic dziwnego, że ten urokliwy zakątek Mazowsza stał się domem dla wielu znanych postaci polskiej kultury i mediów. Wśród obecnych mieszkańców znajdziemy legendarną aktorkę Krystynę Jandę, dziennikarza sportowego Włodzimierza Szaranowicza oraz słynnego językoznawcę Jerzego Bralczyka.

Grube mury milanowskich willi skrywają również inne sławy, takie jak pisarka Katarzyna Grochola czy aktorka Dorota Stalińska. Historia gościnności Milanówka dla ludzi kultury sięga jednak znacznie dalej. W przeszłości swoje rezydencje mieli tu również wybitni twórcy tacy jak literat Jarosław Marek Rymkiewicz, aktor Andrzej Zaorski, a nawet piosenkarka Edyta Górniak, co tylko potwierdza wyjątkowy status "miasta-ogrodu" jako azylu dla artystycznych dusz.

