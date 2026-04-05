Policjant postrzelił uciekiniera w Ostrowi Mazowieckiej. Co zadecydowało o użyciu broni?

Tragiczny finał pościgu

W niedzielę, 5 kwietnia, w Ostrowi Mazowieckiej doszło do tragicznego incydentu. 51-letni mężczyzna, poszukiwany listem gończym, został zatrzymany w piątek przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań medycznych, mężczyznę przewieziono do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.

Lekarz podjął decyzję o przyjęciu zatrzymanego na oddział w celu szczegółowej diagnostyki. Podczas jego pobytu w placówce, policjanci pełnili nadzór nad pacjentem. Okoliczności zdarzenia budzą obecnie wiele pytań, na które odpowiedzieć ma prowadzone śledztwo.

Próba ucieczki ze szpitala

Około godziny 11 w niedzielę, podczas przejścia na jedno z badań, mężczyzna podjął próbę ucieczki. Wybiegł poza teren placówki medycznej, a za nim pobiegł interweniujący policjant. Funkcjonariusz usiłował zatrzymać uciekiniera, wydając mu polecenia, na które ten nie reagował.

W tej sytuacji policjant użył broni służbowej. W wyniku postrzelenia, mężczyzna został natychmiast przewieziony karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł. To zdarzenie wywołało szerokie reperkusje i jest przedmiotem intensywnych badań.

Śledztwo w sprawie użycia broni

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, odpowiedzialne za wyjaśnianie potencjalnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy.

W komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podkreślono, że wszystkie okoliczności przebiegu zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane. Celem śledztwa jest ustalenie, czy działania policjanta były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz pełne odtworzenie sekwencji wydarzeń prowadzących do tragicznego finału.

"Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Jakie procedury zastosowano?

Śledztwo ma na celu nie tylko odtworzenie przebiegu ucieczki i pościgu, ale także dokładną analizę procedur, które obowiązywały policjanta. Każde użycie broni służbowej przez funkcjonariusza jest traktowane z najwyższą powagą i podlega wnikliwej ocenie prawnej.

Analizowane będą również protokoły szpitalne oraz zeznania świadków, aby w pełni zrozumieć kontekst i dynamikę zdarzenia. Wyniki dochodzenia mają kluczowe znaczenie dla oceny odpowiedzialności i dalszych kroków prawnych w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.