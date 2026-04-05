Policjant postrzelił uciekiniera w Ostrowi Mazowieckiej. Co zadecydowało o użyciu broni?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-04-05 16:09

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie policjant postrzelił 51-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Zatrzymany, który podjął próbę ucieczki ze szpitala, zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Sprawę wyjaśniają prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, analizując szczegółowo okoliczności użycia broni służbowej.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Długi korytarz, wyłożony szarymi panelami, rozciąga się w głąb obrazu, prowadząc wzrok ku jasnemu, prostokątnemu otworowi na końcu, emitującemu białe światło. Podłoga pokryta jest warstwą wody, która odbija białe światło z oddali, tworząc rozmyte, pionowe pasmo refleksów. Ściany są jednolite, ciemnoszare, z widocznymi delikatnymi teksturami i pionowymi łączeniami paneli.

Tragiczny finał pościgu

W niedzielę, 5 kwietnia, w Ostrowi Mazowieckiej doszło do tragicznego incydentu. 51-letni mężczyzna, poszukiwany listem gończym, został zatrzymany w piątek przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań medycznych, mężczyznę przewieziono do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.

Lekarz podjął decyzję o przyjęciu zatrzymanego na oddział w celu szczegółowej diagnostyki. Podczas jego pobytu w placówce, policjanci pełnili nadzór nad pacjentem. Okoliczności zdarzenia budzą obecnie wiele pytań, na które odpowiedzieć ma prowadzone śledztwo.

Próba ucieczki ze szpitala

Około godziny 11 w niedzielę, podczas przejścia na jedno z badań, mężczyzna podjął próbę ucieczki. Wybiegł poza teren placówki medycznej, a za nim pobiegł interweniujący policjant. Funkcjonariusz usiłował zatrzymać uciekiniera, wydając mu polecenia, na które ten nie reagował.

W tej sytuacji policjant użył broni służbowej. W wyniku postrzelenia, mężczyzna został natychmiast przewieziony karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł. To zdarzenie wywołało szerokie reperkusje i jest przedmiotem intensywnych badań.

Śledztwo w sprawie użycia broni

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, odpowiedzialne za wyjaśnianie potencjalnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy.

W komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podkreślono, że wszystkie okoliczności przebiegu zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane. Celem śledztwa jest ustalenie, czy działania policjanta były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz pełne odtworzenie sekwencji wydarzeń prowadzących do tragicznego finału.

"Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Jakie procedury zastosowano?

Śledztwo ma na celu nie tylko odtworzenie przebiegu ucieczki i pościgu, ale także dokładną analizę procedur, które obowiązywały policjanta. Każde użycie broni służbowej przez funkcjonariusza jest traktowane z najwyższą powagą i podlega wnikliwej ocenie prawnej.

Analizowane będą również protokoły szpitalne oraz zeznania świadków, aby w pełni zrozumieć kontekst i dynamikę zdarzenia. Wyniki dochodzenia mają kluczowe znaczenie dla oceny odpowiedzialności i dalszych kroków prawnych w tej sprawie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.