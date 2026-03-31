Miłosny trójkąt z tragicznym finałem. Adam S. przed sądem – co naprawdę się wydarzyło?

Gwałtowna kłótnia o miłość i dziecko

Sprawa zabójstwa, które wstrząsnęło niewielkimi Kochanowicami, od miesięcy nie daje spokoju mieszkańcom. Zarówno tragicznie zmarły Mariusz R., jak i oskarżony Adam S. byli postaciami doskonale znanymi w lokalnej społeczności, co tylko pogłębiało szok i niedowierzanie. Ta osobista tragedia szybko przerodziła się w przedmiot gorących dyskusji i spekulacji, zmuszając wszystkich do zastanowienia się nad ciemnymi stronami ludzkich emocji.

31-letni Adam S. uchodził za spokojnego człowieka, wiodącego życie u boku partnerki z Lublińca, z którą miał kilkuletniego syna. Niestety, związek zaczął się sypać, a kobieta z dzieckiem postanowiła zamieszkać u znajomego, 46-letniego Mariusza R., co stało się zarzewiem dramatu. Ta decyzja, choć pozornie prosta, uruchomiła lawinę zdarzeń, której nikt nie przewidział.

Co doprowadziło do tragedii?

Gdy Adam S. dowiedział się o nowym układzie, wziął ze sobą nóż i pojechał do domu rywala, co już samo w sobie zwiastowało nadchodzące kłopoty. Śledczy ujawnili, że rozmowa między mężczyznami od początku była pełna napięcia, iskrzyła od niewypowiedzianych pretensji i wzajemnych oskarżeń. Napięta atmosfera szybko eskalowała, prowadząc do gwałtownej kłótni, która przekroczyła wszelkie granice rozsądku.

W szczytowym momencie awantury, wówczas 30-letni Adam S. wyciągnął nóż i zadał jeden, lecz śmiertelny cios w szyję Mariusza R., trafiając w okolice tętnicy szyjnej. Rana była na tyle poważna, że mimo natychmiastowej interwencji medycznej, 46-latek zmarł na miejscu zdarzenia. Bezlitosny akt agresji zakończył życie mężczyzny i zniszczył spokój niewielkiej miejscowości.

Adam S. zgłasza się na policję

Po dokonaniu zabójstwa, sprawca wsiadł do samochodu i pojechał do Lublińca, gdzie sam zgłosił się na policję, co jest często spotykanym, choć wciąż zaskakującym, finałem takich dramatów. Wcześniej, w akcie paniki lub wyrzutów sumienia, zadzwonił również po pogotowie, co jednak nie mogło już zmienić losu Mariusza R. Ten krok, choć spóźniony, świadczył o pewnym ułamku świadomości popełnionego czynu.

Prokuratura nie miała wątpliwości i postawiła Adamowi S. zarzut zabójstwa, co oznaczało początek długiego i bolesnego procesu sądowego. Za taki czyn polskie prawo przewiduje surowe kary – od 10 do 30 lat pozbawienia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet dożywocie. Perspektywa tak wysokiej kary wisiała nad oskarżonym, zmieniając jego życie w koszmar.

Co Adam S. powiedział w sądzie?

Podczas pierwszej rozprawy, 31-letni Adam S. przyznał się do zadania śmiertelnego ciosu, co było kluczowym momentem w całym procesie. Złożył krótkie, ale zagmatwane wyjaśnienia, twierdząc, że pojechał do znajomego, choć spodziewał się, że nie zastanie go w domu. Ku jego zaskoczeniu, drzwi otworzył sam Mariusz R., co zapoczątkowało ostatnią rozmowę między rywalami.

Obaj mężczyźni weszli do środka, rozmawiając najpierw w kuchni, gdzie gospodarz miał nawet zaoferować kawę, co czyni całą sytuację jeszcze bardziej surrealistyczną. Po chwili jednak przenieśli się na podwórko, gdzie doszło do tragedii, która odcisnęła piętno na życiu wielu osób. To tam, w pozornie spokojnym miejscu, rozegrał się finał miłosnego trójkąta.

Czy oskarżony żałował swojego czynu?

Oskarżony zeznał, że poprosił Mariusza R., by „zostawił jego syna i nie mieszał się w ich sprawy”, próbując w ten sposób odzyskać kontrolę nad sytuacją. W odpowiedzi miał usłyszeć, że w razie potrzeby Mariusz R. zaopiekuje się dzieckiem, co mogło zostać odebrane jako ostateczna prowokacja. Właśnie wtedy, w ferworze emocji, 31-latek wyciągnął z plecaka nóż i wbił go w szyję rozmówcy.

– Nie wiem, dlaczego to zrobiłem – powtarzał przed sądem. W pewnym momencie mężczyzna zaczął płakać.

Czy Adam S. planował zabójstwo?

Podczas rozprawy sędzia dążył do ustalenia, dlaczego oskarżony zabrał ze sobą nóż na spotkanie, co budziło poważne wątpliwości co do spontaniczności czynu. Adam S. stwierdził, że nie potrafi tego wyjaśnić, co tylko pogłębiało wrażenie jego zagubienia lub celowego ukrywania prawdy. Zapewniał również, że nie planował zemsty za rozpad związku, ale te słowa brzmiały w kontekście dowodów wyjątkowo pusto.

Sąd nie poprzestał na tym i pytał go także o to, dlaczego miesiąc przed tragedią miał wyszukiwać w internecie informacje o karze za zabójstwo oraz o tym, jak zabić nożem. Oskarżony odpowiedział krótko, że nie pamięta takich wyszukiwań, co było odpowiedzią równie niewiarygodną, co pozbawioną sensu. Ta linia obrony tylko wzmocniła podejrzenia o precyzyjne przygotowanie do makabrycznego aktu.

Zeznania byłej partnerki

Wśród świadków znalazła się także była partnerka oskarżonego, Nikola M., która była centralną postacią miłosnego trójkąta i której zeznania miały kluczowe znaczenie dla zrozumienia motywów. Opowiadała, że ich związek od dłuższego czasu przeżywał poważny kryzys, naznaczony częstymi wyjazdami mężczyzny do pracy za granicę i jej samotnym wychowywaniem dziecka. Trudna codzienność przyczyniła się do rozluźnienia więzi i otworzyła drogę do tragedii.

Jak mówiła, sama poinformowała partnera o nowej relacji, a ku jej zdziwieniu, miał zareagować spokojnie i wyprowadzić się z domu. To sprawiło, że poczuła ulgę i wiarę w pokojowe rozwiązanie konfliktu. Jej spokój okazał się jednak tragicznie mylny.

– Byłam przekonana, że się z tym pogodził. Nigdy nie przypuszczałam, że może dojść do takiej tragedii – mówiła.

Wiadomości od mordercy

O śmierci partnera Nikola M. dowiedziała się dopiero następnego dnia rano, co tylko potęgowało jej szok i niedowierzanie w obliczu dramatu, którego była nieświadoma. Nie mogąc się z nim skontaktować, zaczęła dzwonić, a wtedy otrzymała od oskarżonego dwa krótkie, lecz wymowne SMS-y. Te wiadomości stały się bolesnym świadectwem rozpaczy sprawcy i tragedii ofiary.

W pierwszym napisał tylko: „przepraszam”. W drugim: „nie wiem, dlaczego to zrobiłem”.

Dążenie do sprawiedliwości

Nikola M. poprosiła wtedy swojego brata, aby pojechał do domu mężczyzny w Kochanowicach, mając nadzieję, że jej obawy są bezpodstawne. To on niestety potwierdził jej najgorsze przypuszczenia, przynosząc wieści, które złamały jej serce. W ten sposób prawda o zabójstwie wyszła na jaw, pogrążając wszystkich w żałobie.

W sprawie jako oskarżycielka posiłkowa występuje również córka zabitego mężczyzny, która domaga się sprawiedliwości za śmierć ojca i chce, by morderca poniósł pełną odpowiedzialność za swój czyn. Jej zeznania należały do najbardziej emocjonalnych momentów rozprawy, poruszając wszystkich obecnych na sali. Żądanie sprawiedliwości za bliską osobę było wyraźnym sygnałem dla sądu.

Co dalej z procesem?

Pod koniec posiedzenia obrońca oskarżonego złożył wniosek o przesłuchanie biegłych, co ma na celu głębsze zbadanie okoliczności zdarzenia i stanu psychicznego Adama S. Sąd przyjął ten wniosek, ale jego rozpatrzenie nastąpi dopiero po wysłuchaniu ostatniego świadka, co wydłuży całe postępowanie. Na razie wyrok w tej głośnej sprawie nie zapadł, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi.

Kolejna rozprawa w tej dramatycznej historii została wyznaczona na 14 maja, co oznacza, że rozstrzygnięcie sprawy jeszcze trochę potrwa. Emocje w Kochanowicach i Lublińcu z pewnością nie opadną, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość, a wszyscy z niecierpliwością oczekują na dalszy rozwój wydarzeń. Czekamy na kolejne etapy tego skomplikowanego i bolesnego procesu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.