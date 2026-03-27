Minister Żurek opuścił salę Sejmu. Dlaczego interweniował Marszałek Czarzasty?

Niespodziewana interwencja Marszałka Czarzastego

W Sejmie doszło do zdarzenia, które wzbudziło uwagę obserwatorów życia politycznego. Po zakończeniu głosowania w sprawie prezydenckiego weta do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udał się na galerię sejmową. Celem ministra było udzielenie wywiadu jednej ze stacji telewizyjnych, co jest praktyką często spotykaną poza salą obrad.

Minister Żurek, zasiadając już obok dziennikarki, przygotowywał się do rozmowy. W tym samym czasie, prowadzący obrady Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zauważył tę sytuację. Jego reakcja była natychmiastowa i stanowcza, co zapoczątkowało nieplanowaną przerwę w procedowaniu i przyciągnęło uwagę zebranych.

"Przepraszam państwa, przepraszam na chwilę. Halo, państwo dziennikarze, panie ministrze! Proszę państwa możecie przestać dyskutować?..."

Wyproszenie ministra Żurka z Sejmu?

Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do zgromadzonych, wyraźnie zażądał zaprzestania dyskusji, aby mógł kontynuować prowadzenie obrad. Następnie, bezpośrednio skierował swoje słowa do ministra Żurka, który nadal przebywał na galerii. Marszałek przypomniał o zasadach obowiązujących w parlamencie dotyczących miejsca udzielania wywiadów przez polityków.

W jednoznaczny sposób zaapelował do ministra sprawiedliwości, aby ten opuścił salę plenarną. Sytuacja ta pokazała, jak ważne jest przestrzeganie regulaminu sejmowego nawet przez wysokich rangą urzędników państwowych. Interwencja Marszałka była krótka, ale skuteczna w przywróceniu porządku.

"Panie ministrze udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową, panie ministrze proszę opuścić salę sejmową"

Natychmiastowa reakcja ministra

Minister Waldemar Żurek nie zwlekał z reakcją na prośbę Marszałka Sejmu. Natychmiast po usłyszeniu apelu wstał i opuścił galerię sejmową. Wywiad z dziennikarką został dokończony już poza salą obrad, na korytarzu sejmowym, co potwierdza szybkie dostosowanie się do wymogów protokołu. Sytuacja zakończyła się bez dalszych incydentów.

To wydarzenie stanowi przykład dynamicznych interakcji w polskim parlamencie, gdzie protokół i regulamin odgrywają kluczową rolę. Pokazuje również, jak Marszałek Sejmu egzekwuje zasady podczas trwania posiedzeń, dbając o właściwy przebieg prac ustawodawczych i wizerunek instytucji.

Co poprzedziło interwencję Marszałka?

Incydent z ministrem Żurkiem miał miejsce w kontekście piątkowych obrad Sejmu, podczas których posłowie zajmowali się ważną kwestią polityczną. Przedmiotem dyskusji było weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. To właśnie po głosowaniu w tej sprawie minister Żurek udał się na galerię.

Wcześniej, w trakcie debaty, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek aktywnie zabrał głos, przedstawiając swoje stanowisko. Polemizował z nim przedstawiciel prezydenta, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, minister Zbigniewem Boguckim. Głosowanie nie odrzuciło prezydenckiego weta, co oznaczało utrzymanie poprzedniego stanu prawnego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.