Morderstwo Wiktorii w Radzionkowie. Czy bestialstwo zostanie ukarane, czy system znów zaskoczy?

Szokujące ustalenia biegłych

Sprawa Mateusza H., oskarżonego o brutalne zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Radzionkowa, kolejny raz wstrząsnęła opinią publiczną po niedawnej rozprawie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Kluczowe okazały się zeznania biegłego seksuologa, który przedstawił zaskakujące wnioski dotyczące stanu psychicznego oskarżonego i jego potencjalnego zagrożenia dla społeczeństwa.

Ekspert wyraźnie stwierdził, że Mateusz H. nie kwalifikuje się do umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, co dla wielu obserwatorów procesu było informacją budzącą sprzeczne emocje. Jednocześnie jednak, diagnoza wskazała na poważne zaburzenia o charakterze sadystycznym, które stawiają pod znakiem zapytania jego zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie.

Konieczność izolacji

Po słowach o braku wskazań do leczenia psychiatrycznego, na sali sądowej zapadła niemal absolutna cisza, gdy biegły stanowczo podkreślił konieczność izolacji Mateusza H. Ryzyko dopuszczenia się podobnych, okrutnych przestępstw przez oskarżonego jest według niego niezwykle wysokie, co potwierdzili również pozostali eksperci, prezentując zbieżne opinie.

Prokuratura, choć z jednej strony zadowolona z utrzymania oskarżonego w areszcie, nie kryła zdziwienia brakiem podstaw do przymusowego leczenia psychiatrycznego, biorąc pod uwagę bezwzględność i brutalność popełnionej zbrodni. To rodzi pytania o skuteczność systemu w przypadku jednostek wykazujących tak daleko idące zaburzenia, ale jednocześnie pozostających „poczytalnymi” w świetle prawa.

Wyrok coraz bliżej

Sąd podjął szybką decyzję o przedłużeniu aresztu dla Mateusza H. do 2 lipca 2026 roku, co jest istotnym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu. Przewód sądowy został już zamknięty, a teraz wszyscy czekają na kluczowy moment, który zadecyduje o przyszłości młodego mężczyzny i będzie finałem tego dramatycznego procesu.

Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 18 maja, a już teraz wiadomo, że niezależnie od wymiaru kary, Mateusz H. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po upływie czterdziestu lat. To perspektywa, która podkreśla wagę i powagę czynu, za który jest sądzony, i ma być jasnym sygnałem dla społeczeństwa o konsekwencjach tak okrutnych działań.

Zbrodnia w Radzionkowie. Jak doszło do tragedii?

Przypomnijmy, że ta wstrząsająca tragedia rozegrała się w sierpniu 2023 roku, kiedy to 18-letnia Wiktoria, wracając nad ranem z dyskoteki, przypadkowo spotkała Mateusza H. na przystanku autobusowym w Tarnowskich Górach. Oskarżony zaproponował jej nocleg w swoim mieszkaniu w Radzionkowie, a zmęczona dziewczyna, nieświadoma zbliżającego się koszmaru, zgodziła się na jego propozycję.

Po dotarciu na miejsce Wiktoria niemal natychmiast zasnęła, co, jak ustalili śledczy, wywołało u sprawcy furię i stało się zapalnikiem dla makabrycznej decyzji. Mateusz H. posunął się do absurdalnego gestu, rzucając monetą, aby "zadecydować" o losie niewinnej dziewczyny. Wypadnięcie orła przypieczętowało jej tragiczny koniec.

Makabryczny plan i jego wykonanie

Zanim doszło do morderstwa, 18-latka doświadczyła niewyobrażalnego bestialstwa – została brutalnie zgwałcona, a następnie bita i duszona. Sprawca używał kolejno rąk, sznurka, a w końcu liny, aby pozbawić ją życia, co świadczy o narastającej agresji i determinacji w realizacji potwornego planu. Te szczegóły wciąż budzą grozę i przypominają o bezbronności ofiary.

Po dokonaniu zbrodni Mateusz H. wpadł w panikę, co jest zaskakujące w kontekście jego wcześniejszych, przemyślanych działań. Zadzwonił do rodziny, próbując najwyraźniej uzyskać wsparcie lub radę, a następnie ukrył ciało Wiktorii i uciekł z miejsca zdarzenia. Jej zwłoki odnaleziono jeszcze tego samego tragicznego dnia, co pozwoliło śledczym szybko rozpocząć intensywne poszukiwania sprawcy.

Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu - napisał w wiadomości.

Próba zatarcia śladów i złapanie sprawcy

W desperackiej próbie zatarcia śladów i wprowadzenia w błąd, Mateusz H. wysłał matce Wiktorii wiadomość SMS, uspokajającą, ale jednocześnie makabrycznie fałszywą, sugerując, że dziewczyna wkrótce wróci do domu. To świadectwo cynizmu i próby manipulacji, która dodatkowo obciąża jego już i tak tragiczny obraz w oczach opinii publicznej i sądu.

Podczas późniejszego przesłuchania Mateusz H. przyznał, że działał z pełną premedytacją, a jego motywacja była przerażająca: "Chciał kogoś zabić. Czuł taką wewnętrzną potrzebę" – informowała prokuratura. Po zbrodni ukrywał się na ogródkach działkowych, lecz po dwóch dniach intensywnych poszukiwań został zatrzymany, co zamknęło pierwszy etap śledztwa i doprowadziło do trwającego obecnie procesu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.