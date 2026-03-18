Most Grunwaldzki Kraków. Piesi na ścieżce rowerowej. Ile potrwają utrudnienia?

Zmiany na Moście Grunwaldzkim

Od 24 marca 2024 roku wprowadzono znaczące zmiany w organizacji ruchu pieszego na Moście Grunwaldzkim w Krakowie. Południowy chodnik tej kluczowej przeprawy został czasowo zamknięty dla przechodniów, co wymagało modyfikacji dotychczasowych tras. Decyzja ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych, realizowanych bezpośrednio pod konstrukcją mostu.

Pieszych, którzy zazwyczaj korzystali z południowego chodnika, skierowano na przylegającą drogę przeznaczoną dla rowerów. W efekcie, przez okres około siedmiu dni, odcinek ten będzie funkcjonował jako tymczasowa strefa współdzielona, przeznaczona zarówno dla spacerowiczów, jak i cyklistów. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemnego szacunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu.

Dlaczego zmiany są konieczne?

Głównym powodem wprowadzenia tymczasowych utrudnień na moście Grunwaldzkim jest potrzeba realizacji specjalistycznych prac serwisowych. Działania te skupiają się na obszarze pod główną konstrukcją obiektu, gdzie wymagane są interwencje techniczne. Roboty te są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilności całej przeprawy, stanowiąc element długofalowego planu konserwacji infrastruktury miejskiej.

Mimo iż większa część kluczowych zadań remontowych na Moście Grunwaldzkim została ukończona w ubiegłym roku, bieżące prace stanowią ich uzupełnienie. Obecne działania mają mniejszy zasięg, ale są równie istotne dla pełnego zakończenia inwestycji. Są to elementy, których nie udało się zrealizować w poprzednich etapach, a ich wykonanie jest niezbędne do kompleksowego odnowienia obiektu.

Co wyremontowano w ubiegłym roku?

W minionym roku na Moście Grunwaldzkim przeprowadzono szereg szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych, które znacząco poprawiły jego stan techniczny i funkcjonalność. W ramach tych działań wykonano gruntowną renowację nawierzchni asfaltowej, co miało wpływ na komfort jazdy kierowców. Ponadto wymieniono stare szyny tramwajowe na nowe, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu tramwajowego w tej części miasta.

Zakres ubiegłorocznych prac obejmował również bardziej złożone interwencje inżynieryjne. Specjaliści zajęli się renowacją żelbetowej płyty nośnej, która stanowi fundament całej konstrukcji mostu. Dodatkowo zmodernizowano magistralę ciepłowniczą, istotny element infrastruktury energetycznej Krakowa, przebiegającą wzdłuż rzeki. Wszystkie te działania miały na celu kompleksowe wzmocnienie i unowocześnienie mostu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.