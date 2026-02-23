Mural Kawu w Poznaniu. Jak malunek małpki Punch przysporzył kłopotów?

Kontrowersyjny mural w Poznaniu

Historia makaka Punch z japońskiego zoo w Ichikawie poruszyła opinię publiczną na całym świecie. Mały zwierzak, porzucony przez matkę i odtrącony przez stado, znalazł pocieszenie w pluszowej zabawce, którą czule przytulał. Zdjęcia i nagrania ukazujące tę wzruszającą scenę szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, budząc powszechne współczucie dla osamotnionego małpiszona.

Inspirowany historią makaka Punch, znany poznański artysta streetartowy Kawu postanowił uwiecznić jego wizerunek. Wybrał do tego mur Starego Zoo w Poznaniu, zlokalizowany w zabytkowej części miasta. Malunek powstał pod osłoną nocy, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń.

Nocna interwencja policji

Działania artysty nie pozostały niezauważone przez jednego z mieszkańców Poznania. Osoba ta, widząc, jak Kawu maluje na ścianie zoo, niezwłocznie poinformowała służby. Reakcja policji była natychmiastowa, co doprowadziło do zatrzymania Kawu na gorącym uczynku.

Funkcjonariusze policji przesłuchali artystę w komisariacie. Kawu nie kwestionował, że odświeżał wcześniej naniesiony obraz. Ważne jest, że mur, na którym powstało graffiti, jest oficjalnie wpisany do rejestru zabytków. Ten fakt ma kluczowe znaczenie dla oceny prawnej całej sytuacji i dalszych konsekwencji dla artysty.

"Nie kwestionował, że odświeża wcześniej naniesiony obraz. Został przesłuchany w komisariacie" - mówi Andrzej Borowiak.

Zarzuty dla artysty

Władze Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu zapowiedziały złożenie wniosku o ściganie artysty. Decyzja ta wynika bezpośrednio z faktu, że mur Starego Zoo, na którym wykonano malowidło, jest chroniony jako zabytek. Zniszczenie lub uszkodzenie obiektu zabytkowego podlega określonym regulacjom prawnym.

Kawu jest artystą streetartowym o ugruntowanej pozycji, cenionym za charakterystyczne murale. Jego prace często nawiązują do natury i baśniowych postaci. Artysta jest również znany z angażowania się w bieżące sprawy społeczne i polityczne, czego przykładem był mural przedstawiający Władimira Putina jako Voldemorta w kontekście wojny w Ukrainie.

Dalsze losy makaka Punch

Niezależnie od kontrowersji wokół poznańskiego muralu, opiekunowie makaka Punch z japońskiego zoo przekazują pozytywne wieści. Za pośrednictwem mediów społecznościowych informują, że rozwój młodego makaka nie jest w żaden sposób zagrożony. Sytuacja Puncha w zoo uległa znacznej poprawie.

Małpka Punch z czasem coraz chętniej nawiązuje kontakty z innymi przedstawicielami swojego gatunku w stadzie. Pracownicy zoo w Ichikawie obserwują, że zwierzę wydaje się być zadowolone z życia i pomyślnie integruje się z grupą. Jego początkowa historia, choć smutna, ma szczęśliwe zakończenie.

