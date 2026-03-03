Mysłowice na szczycie niechlubnego rankingu. Czy to najniebezpieczniejsze miasto w Polsce?

Mysłowice a statystyki przestępczości

Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca zamieszkania dla wielu osób w Polsce. Informacje dotyczące poziomu przestępczości wzbudzają liczne dyskusje i są uważnie analizowane. Zestawienia te mają wpływ na ogólną percepcję miast i regionów, dlatego ich interpretacja wymaga szczegółowej analizy dostępnych danych.

Analiza danych, pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz portalu polskawliczbach.pl za rok 2023, wskazuje Mysłowice na czołowej pozycji w krajowym rankingu miast pod względem wskaźnika łamania prawa. W Mysłowicach odnotowano 359,3 stwierdzonych przestępstw na każdy tysiąc mieszkańców. Jest to wynik znacząco wyróżniający to miasto na tle innych miejscowości w kraju.

Co zawyża wskaźnik Mysłowic?

Wartości statystyczne dotyczące przestępczości wymagają głębszego zrozumienia metodologii ich zbierania i interpretacji. Przedstawione dane GUS za 2023 rok obejmują szeroki zakres czynów zabronionych. W ogólnym wskaźniku ujęto zarówno przestępstwa kryminalne, drogowe, jak i gospodarcze, co jest istotne dla oceny rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa.

Kluczowym elementem w analizie wysokiego wskaźnika dla Mysłowic jest udział przestępstw gospodarczych. To właśnie ta kategoria czynów odpowiada za znaczną część odnotowanego wyniku. Przestępstwa gospodarcze drastycznie zawyżają końcowy wskaźnik dla śląskiej miejscowości, co sugeruje, że obraz przestępczości kryminalnej może być inny.

Reakcja Komendy Miejskiej Policji

Na początku 2025 roku Komenda Miejska Policji w Mysłowicach odniosła się do doniesień medialnych określających miasto jako „najniebezpieczniejsze”. Funkcjonariusze podkreślili, że budowanie takiego wizerunku w oparciu o surowe dane statystyczne jest uproszczeniem. Taka interpretacja może być krzywdząca dla miasta i jego mieszkańców.

Policjanci zaznaczyli, że suche dane statystyczne są zależne od wielu zmiennych i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste poczucie zagrożenia wśród mieszkańców. Według służb, Mysłowice pozostają miejscem stosunkowo spokojnym i bezpiecznym. Potwierdza to analiza kategorii czynów bezpośrednio godzących w życie i zdrowie, gdzie wskaźniki są niższe.

Działania prewencyjne mysłowickiej policji

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach podkreślają skuteczność prowadzonych działań prewencyjnych. Są one kluczowe dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa w mieście. Działania te mają realny wpływ na ograniczanie liczby przestępstw kryminalnych.

Dodatkowo, policja w Mysłowicach charakteryzuje się wysoką wykrywalnością przestępstw. Jest to istotny czynnik wpływający na poprawę ogólnego bezpieczeństwa. Wysoka wykrywalność działa odstraszająco na potencjalnych sprawców i wzmacnia zaufanie obywateli do służb porządkowych.

Co warto zobaczyć w Mysłowicach?

Mysłowice to miasto o bogatej historii i licznych walorach turystycznych, które wykraczają poza statystyki przestępczości. Spacer po historycznej części miasta pozwala na podziwianie zabytkowej architektury. Wiekowych świątyń, będących świadectwem dziedzictwa regionu, również nie brakuje.

Wśród atrakcji turystycznych Mysłowic wyróżnia się Centralne Muzeum Pożarnictwa. Jest to jedna z najważniejszych instytucji tego typu w okolicy i obowiązkowy punkt zwiedzania. Miasto oferuje także liczne tereny zielone i parki, które zapewniają mieszkańcom i turystom miejsca do rekreacji i odpoczynku od miejskiego zgiełku.

