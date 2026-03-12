Mystic Festival w ogniu krytyki. Czy to tylko kwestia daty?

Gdański festiwal metalowy pod ostrzałem

Gdańsk, miasto wolności i różnorodności, nie po raz pierwszy staje się areną gorącego sporu. Tym razem w jego epicentrum znalazł się

Mystic Festival 2026, flagowa impreza dla miłośników ciężkich brzmień, która w dniach 3-6 czerwca ma zawładnąć terenem Stoczni Gdańskiej. Line-up z takimi gigantami jak Megadeth czy Behemoth z pewnością przyciągnie tłumy, jednak nim jeszcze padną pierwsze akordy, festiwal już wywołał prawdziwą lawinę protestów.

Przedstawiciele Fundacji „Polska Katolicka, nie laicka” nie owijają w bawełnę, żądając natychmiastowego odwołania wydarzenia. Jak twierdzą, termin festiwalu, który zbiega się z obchodami Bożego Ciała, to celowa „prowokacja”. Jednak to nie tylko data jest kością niezgody – dla fundamentalistów charakter samej imprezy jest „wyraźnie antychrześcijański” i „bluźnierczy”, co ma godzić w najświętsze wartości.

„Zostało ono zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek” - czytamy na stronie petycji.

Symbolika antychrześcijańska na festiwalu?

Zarzuty Fundacji nie kończą się na niefortunnej, ich zdaniem, dacie. W petycji zatytułowanej „Bluźnierczy spęd w Boże Ciało” wyraźnie podkreślono, że Mystic Festival wcale nie jest wydarzeniem neutralnym światopoglądowo. Według autorów inicjatywy, na festiwalu nagminnie pojawia się symbolika i motywy o „wyraźnie antychrześcijańskim” wydźwięku, co dla organizacji jest nie do zaakceptowania.

Ten ideologiczny konflikt, zdawałoby się, przenosi debatę z czysto organizacyjnej płaszczyzny na znacznie głębsze tory. Jeśli wierzyć słowom protestujących, nie chodzi już tylko o kolizję dat, lecz o świadome operowanie znakami świętymi w celu ich zdeformowania i ośmieszenia, a nawet przeciwstawienia Bogu. To poważny zarzut w kraju z silnymi tradycjami religijnymi.

„To nie jest niewinna gra konwencją – to świadome operowanie znakami świętymi w celu ich zdeformowania, ośmieszenia lub przeciwstawienia Bogu. W teologii moralnej takie działanie nie jest obojętne, ponieważ dotyka sfery kultu i czci należnej wyłącznie Stwórcy” - czytamy w komunikacie organizacji w mediach społecznościowych.

Tysiące podpisów pod apelem o odwołanie

Petycja skierowana bezpośrednio do prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, zebrała już kilka tysięcy podpisów, co pokazuje, że oburzenie części społeczeństwa jest realne i znaczące. Ten apel o odwołanie Mystic Festival 2026, choć może wydawać się kolejnym głosem w odwiecznej batalii między tradycją a nowoczesnością, zyskuje na sile.

Sama liczba zebranych sygnatur świadczy o tym, że problem nie jest marginalny, a sprawa nabiera coraz większego rozgłosu. Władze miasta, na czele z prezydent Dulkiewicz, znajdą się w niezręcznej sytuacji, musząc zmierzyć się z naciskami dwóch odmiennych światopoglądów i podjąć decyzję, która z pewnością nie zadowoli wszystkich. Co zdecyduje ratusz?

Co na to organizator festiwalu?

W obliczu narastających kontrowersji, do sprawy odniósł się Arkadiusz Hronowski, jeden ze współorganizatorów Mystic Festival. Jego odpowiedź, cytowana przez „Dziennik Bałtycki”, była stonowana, ale jednocześnie stanowcza. Jak podkreślił Hronowski, akcja fundacji nie wywołała w nim większego zdziwienia ani oburzenia, co sugeruje, że organizatorzy są przyzwyczajeni do podobnych reakcji.

Deklaracja Hronowskiego, że „taki kraj” i tego typu protesty są normą, rzuca cień na powtarzające się od lat konflikty o charakterze kulturowym i religijnym. Co istotne, organizatorzy kategorycznie zaprzeczyli, by termin festiwalu był celową prowokacją. Termin został ustalony lata temu i nie był podyktowany kalendarzem świąt religijnych, co w ich mniemaniu zamyka dyskusję o złych intencjach.

„To żadna nowość. To się działo, dzieje i będzie działo. Taki kraj” - powiedział w rozmowie z portalem Arkadiusz Hronowski, współorganizator festiwalu.

Czy protesty wpłyną na przyszłość imprezy?

Mimo burzy, jaka rozpętała się wokół Mystic Festival 2026, organizatorzy zdają się nieugięci. Hronowski wyraził szacunek dla prawa do protestu, jednak jasno zaznaczył, że „my robimy swoje”. To oświadczenie nie pozostawia złudzeń co do determinacji w kontynuowaniu przygotowań do imprezy, niezależnie od apeli Fundacji.

Argument, że Mystic Festival jest wydarzeniem biletowanym i zamkniętym, do którego uczestnictwo jest dobrowolne, stanowi kluczowy punkt w obronie organizatorów. Wskazuje to na prywatny charakter wydarzenia, dostępnego wyłącznie dla tych, którzy świadomie zdecydują się w nim uczestniczyć, co zdejmuje z nich odpowiedzialność za „prowokowanie” szerokiej opinii publicznej. Czy to wystarczy, by uspokoić nastroje?

„Każdy ma prawo do protestu i też to szanuje, ale my robimy swoje” - zaznaczył Arkadiusz Hronowski w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.