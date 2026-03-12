Pogrzeb Mariana Korala. Co zaskoczyło nawet Prezydenta RP?

Nowy Sącz żegna swojego giganta

Środowy poranek 11 marca w Nowym Sączu upłynął pod znakiem niezwykłych uroczystości. Mieszkańcy i prominentni goście zebrali się w kościele pw. Ducha Świętego, by wspólnie pożegnać jednego z najbardziej wpływowych przedsiębiorców, Mariana Korala. Współtwórca lodowego imperium, które podbiło podniebienia Polaków, odszedł w wieku 74 lat, pozostawiając po sobie nie tylko biznes, ale i spuściznę dobroci.

To wydarzenie wywołało falę refleksji na temat postaci, która z lokalnego producenta lodów stworzyła markę rozpoznawalną w całym kraju. Marian Koral, znany ze swojej przedsiębiorczości, był jednocześnie człowiekiem głęboko zakorzenionym w wartościach i życiu społecznym. Jego odejście to symboliczny koniec pewnej epoki dla Nowego Sącza i polskiego biznesu.

Jakim człowiekiem był Marian Koral?

Podczas wzruszającej mszy żałobnej, kapłan nakreślił portret zmarłego przedsiębiorcy, który daleki był od stereotypowego wizerunku bezwzględnego biznesmena. Marian Koral jawił się jako człowiek głębokiej wiary, dla którego wiara bez uczynków była martwa i musiała przełożyć się na miłość. Był to ktoś, kto stawiał sobie najwyższe wymagania, zanim wymagał od innych, co jest dziś rzadkością w świecie biznesu.

Słowa duchownego podkreślały również, jak ważna była dla niego wspólnota, a zwłaszcza rodzina, którą przez pół wieku tworzył ze swoją żoną Marią. Taki obraz Mariana Korala, jako lidera biznesu i jednocześnie osoby o nieprzeciętnej empatii i silnych wartościach, z pewnością redefiniuje postrzeganie sukcesu w polskiej rzeczywistości.

"Nasz brat śp. Marian był człowiekiem wiary, ale wiedział, że sama wiara jest martwa i musi się przełożyć na miłość. Stawiał wymagania najpierw sobie, przede wszystkim sobie, a potem innym. Był człowiekiem wiary i wiedział, że ostateczny bilans miłości zawsze wychodzi dodatni" – mówił kapłan podczas kazania.

Co mówią dawni pracownicy?

Dopełnieniem wspomnień o Marianie Koralu są świadectwa jego byłych pracowników, które rzucają nowe światło na jego niezwykłą hojność. Historie o tym, jak Koral dbał o swoich ludzi, krążą po Nowym Sączu, a jedna z byłych pracownic podzieliła się niezwykle osobistym wspomnieniem, które pokazuje skalę jego dobroci i empatii.

W dzisiejszych czasach, gdy relacje pracodawca-pracownik często sprowadzają się do twardych negocjacji i minimalizacji kosztów, opowieści o Marianie Koralu brzmią niczym anegdota z innej epoki. Jego podejście do załogi to lekcja, że humanitarne traktowanie i wsparcie przekładają się na lojalność i pozytywną atmosferę, o czym wielu współczesnych przedsiębiorców mogłoby się uczyć.

"Pamiętam też pewnego miesiąca dostałam trzy pensze wypłaty za to, że sama pracowałam na zmianie, bo dwie koleżanki tego dnia akurat się rozchorowały. A gdy spodziewałam się dziecka zaproponował, że mi da wózek [...] Taki dobry był dla wszystkich pracowników i wszyscy to pamiętają" – wspominała była pracownica.

Grobowiec Koralów symbolem pozycji?

Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny skierował się na cmentarz, gdzie Marian Koral spoczął w imponującym, rodzinnym grobowcu. Monumentalna budowla, wyróżniająca się kolumnami i rzeźbami aniołów, to z pewnością symbol pozycji i dorobku rodziny Koralów, ale też wyraz szacunku dla zmarłego przedsiębiorcy. Nie da się ukryć, że taka forma pochówku budzi skojarzenia z dawnymi magnackimi rodami.

Po ceremonii pogrzebowej, grobowiec utonął w morzu kwiatów i setek wieńców, co tylko potwierdziło skalę szacunku i wdzięczności, jaką darzono Mariana Korala. Czerwone róże dominowały wśród kompozycji, tworząc wzruszający widok i świadectwo, że odszedł ktoś, kto naprawdę odcisnął swoje piętno na życiu wielu ludzi.

Odznaczenie od prezydenta czy zasłużone?

Wśród licznych wieńców, które pokryły grobowiec, znalazł się również ten od samego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co jest znaczącym gestem. To jednak nie wszystko, bowiem Marian Koral został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, co jest jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych. To bez wątpienia dowód uznania dla jego wkładu w rozwój krajowej przedsiębiorczości oraz zaangażowania społecznego.

Takie pośmiertne wyróżnienie od głowy państwa jasno pokazuje, że Marian Koral był postacią o znacznie szerszym wpływie niż tylko biznesowym. Decyzja o odznaczeniu podkreśla jego rolę nie tylko jako twórcy lodowego imperium, ale także jako obywatela aktywnie przyczyniającego się do budowania lepszej Polski. To hołd, który wykracza poza granice Nowego Sącza.

