Nagły powrót zimy do Polski. Kiedy znów trzeba będzie sięgnąć po zimowe płaszcze?

Kiedy nadejdzie zimowy powrót?

Prognozy pogody od dłuższego czasu kreślą obraz kapryśnej wiosny, ale to, co szykuje się dla Polski pod koniec marca, może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych synoptyków. Serwis twojapogoda.pl nie pozostawia złudzeń, wieszając na ścianie ostrzegawczą flagę: od 25 marca rozpocznie się poważne załamanie pogody, które ma utrzymać się przez kolejne kilkanaście dni. To nie będzie subtelne ochłodzenie, lecz prawdziwy powrót do zimowej aury, zmuszający do wyciągnięcia z szaf grubych kurtek i czapek.

Co więcej, te niepokojące doniesienia znajdują swoje potwierdzenie w analizach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co jedynie dodaje im wiarygodności. Eksperci IMGW jasno wskazują na to, że już w nocy z 25 na 26 marca spodziewać się możemy deszczu ze śniegiem, który w niektórych regionach będzie szczególnie uciążliwy. Najgorsza sytuacja ma panować na południu kraju, zwłaszcza w górach, gdzie przewiduje się umiarkowane opady śniegu.

"Wiosna zmieni się w przedwiośnie, a nawet w późną zimę. Znów trzeba będzie wrócić do ciepłych kurtek i podkręcić ogrzewanie" - przekonują autorzy serwisu twojapogoda.pl.

Gdzie śnieg zaskoczy najmocniej?

Druga połowa nadchodzącego tygodnia rysuje się w barwach bieli i szarości, zwłaszcza dla mieszkańców południowych regionów Polski. Podczas gdy w górach spodziewany jest spory śnieg, niziny, szczególnie na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie, będą zmagać się z deszczem ze śniegiem, co skutecznie zniechęci do jakichkolwiek aktywności na zewnątrz. Mapy IMGW wyraźnie pokazują, że ta niespokojna pogoda pozostanie z nami aż do końca marca, co z pewnością pokrzyżuje plany wielu Polakom, którzy liczyli na szybkie nadejście wiosennych promieni słońca.

Sytuacja nieco poprawi się dopiero 30 marca, kiedy to opady deszczu odpuszczą jedynie na Pomorzu i w rejonach północno-zachodnich. Niestety, w pozostałych częściach kraju trzeba będzie wciąż liczyć się z kapryśną aurą, a jednocyfrowe temperatury staną się normą, a nie wyjątkiem. Wszystko wskazuje na to, że ciepłe kurtki pozostaną naszymi nieodłącznymi towarzyszami na dłużej niż pierwotnie zakładano, a pośpiech z wymianą opon na letnie może okazać się przedwczesny.

Jakie temperatury przyniesie kwiecień?

Początek kwietnia, który często kojarzony jest z pierwszymi prawdziwie wiosennymi dniami, w tym roku zapowiada się wyjątkowo surowo. Pierwsze dwa dni miesiąca na wschodzie i północnym wschodzie Polski przyniosą temperatury maksymalne ledwo dochodzące do 3-5 stopni Celsjusza, co jest wartością znacznie poniżej normy sezonowej. Dodatkowo, serwis twojapogoda.pl ostrzega przed przechodzeniem deszczu w deszcz ze śniegiem i w śnieg, zwłaszcza w chłodniejszych porach doby, co będzie wymagało szczególnej ostrożności od kierowców i pieszych.

Co więcej, eksperci alarmują, że wahania temperatury w połączeniu z opadami śniegu, wynoszącymi od 1 do 5 centymetrów, będą sprzyjać oblodzeniu dróg i chodników. Model ECMWF przedstawia jeszcze bardziej pesymistyczny scenariusz dla krańców południowych, gdzie temperatury minimalne mogą spaść nawet do -8 stopni Celsjusza na początku kwietnia. Oznacza to, że przygotowania do Świąt Wielkanocnych odbywać się będą w iście zimowej scenerii, a prognozy na kolejne dni kwietnia również zdominowane są przez mroźne akcenty, daleko odbiegające od typowego wiosennego krajobrazu.

"Deszcz na coraz większym obszarze Polski będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i w śnieg, zwłaszcza w chłodnej połowie doby. Za dnia śnieg, który spadnie w nocy i rano, zacznie się szybko roztapiać. Na ogół spadać go będzie od 1 do 5 centymetrów, tylko miejscami nieco więcej. Z powodu wahań temperatury musimy się liczyć z oblodzeniem dróg i chodników" - alarmują eksperci z serwisu twojapogoda.pl.

Czy Polacy są gotowi na chłód?

Tak nagłe i intensywne załamanie pogody pod koniec marca i na początku kwietnia to sygnał, że natura potrafi zaskoczyć, nawet gdy wydaje się, że wiosna jest już za rogiem. Model ECMWF podkreśla, że zapowiadany chłód to anomalia, do której Polacy nie powinni być przyzwyczajeni w tym okresie roku, co stawia pod znakiem zapytania wcześniejsze, bardziej optymistyczne prognozy. Trzeba przygotować się na to, że wiosenne przebudzenie będzie musiało poczekać, ustępując miejsca kolejnej dawce zimowych akcentów.

W obliczu tych doniesień, wszelkie plany na szybkie pozbycie się zimowej garderoby powinny zostać odłożone na później. Kapryśna aura, deszcz ze śniegiem, a nawet ujemne temperatury w nocy, to warunki, które wymagają wzmożonej ostrożności na drogach i chodnikach. To przypomnienie, że w Polsce pogoda bywa nieprzewidywalna i zmienna, a optymistyczne wizje słonecznej Wielkanocy mogą okazać się jedynie pięknym marzeniem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.