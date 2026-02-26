Najdłuższa nazwa wsi w Polsce. Ile ma liter i dlaczego sprawia kłopot?

Polska wieś z najdłuższym toponimem

Polska mapa geograficzna obfituje w miejscowości o nazwach, które często zaskakują swoją oryginalnością. Niektóre z nich są krótkie i zwięzłe, inne zaś stanowią prawdziwe lingwistyczne wyzwanie dla przyjezdnych. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługuje pewna wieś położona w południowo-wschodniej części kraju, której oficjalna nazwa ustanawia krajowy rekord. Ta wyjątkowa toponimiczna ciekawostka jest dłuższa niż cały polski alfabet, liczący 32 litery. Regularnie pojawia się ona w zestawieniach najdłuższych nazw geograficznych w Polsce, podkreślając bogactwo i różnorodność polskiego nazewnictwa.

Długość tej rekordowej nazwy nie jest jedynie statystyczną anegdotą, ale również elementem wpływającym na codzienną administrację. Złożoność zapisu sprawia, że jest to przykład niezwykłej, a zarazem czasem nieprzewidywalnej fantazji twórców lokalnego nazewnictwa. Stanowi ona swoiste odzwierciedlenie historycznych i kulturowych uwarunkowań regionu, gdzie tradycja i nowoczesność często się przeplatają. Właśnie ta unikalna cecha przyczynia się do dyskusji na temat praktyczności i zasadności tak rozbudowanych określeń geograficznych.

Gdzie leży rekordowa Wólka Sokołowska?

Miejscowością o najdłuższej nazwie w Polsce jest Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Jej pełna urzędowa nazwa składa się z 38 liter, a wraz ze spacjami i skrótem „k.” liczy aż 43 znaki pisarskie. Ta rekordzistka administracyjnie przynależy do województwa podkarpackiego, co lokalizuje ją w regionie o bogatej historii i zróżnicowanej geografii. Jest to wieś, która często budzi zainteresowanie ze względu na swój niecodzienny toponim.

Geograficznie, Wólkę Sokołowską koło Wólki Niedźwiedzkiej odnajdziemy w powiecie rzeszowskim. Konkretnie, znajduje się ona na terenie gminy Sokołów Małopolski. Takie precyzyjne określenie położenia jest kluczowe w kontekście tożsamości administracyjnej każdej miejscowości w kraju. Pomimo jej długiej nazwy, jest to realnie istniejąca jednostka osadnicza, choć z pewnymi niuansami w oficjalnym zapisie.

Problem z administracyjnym zapisem

Okazuje się, że oficjalna, rekordowo długa nazwa wsi nie do końca odzwierciedla stan faktyczny w terenie. W rzeczywistości obszar ten tworzą dwa odrębne sołectwa: Wólka Sokołowska oraz Wólka Niedźwiedzka, które funkcjonują jako niezależne jednostki. Problem polega na tym, że długi zapis „Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej” jest jedynie sztucznym tworem nazewniczym. Nie stanowi on praktycznego adresu, pod którym ktokolwiek faktycznie by rezydował w sensie dosłownym.

Z tego powodu rada gminy Sokołów Małopolski postanowiła interweniować w sprawie tego administracyjnego chaosu. Lokalne władze uznały, że dotychczasowy zapis jest martwy statystycznie i nie odpowiada codziennemu życiu mieszkańców. Celem samorządowców jest uporządkowanie nazewnictwa w sposób, który będzie zgodny z rzeczywistym funkcjonowaniem miejscowości. Informacje na ten temat przekazał serwis wiadomosci.radiozet.pl.

Dlaczego władze chcą zmienić nazwę?

Głównym powodem dążenia do zmiany nazwy jest jej niepraktyczność i niezgodność z rzeczywistością. Mieszkańcy Wólki Sokołowskiej nie posługują się w codziennym życiu dopiskiem „koło Wólki Niedźwiedzkiej”, co czyni ten fragment nazwy zbędnym. Sama Wólka Sokołowska jest realnie zamieszkaną wsią, podobnie jak Wólka Niedźwiedzka stanowi odrębną jednostkę osadniczą. Długa nazwa jest więc reliktem biurokratycznym, który wymaga aktualizacji.

W obliczu tej sytuacji radni gminy Sokołów Małopolski złożyli wniosek o likwidację sztucznego tworu nazewniczego. Wniosek ten został przekazany za pośrednictwem wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie jest nadal oczekiwane, co świadczy o złożoności procedur urzędowych. Celem jest stworzenie nazewnictwa, które będzie klarowne i funkcjonalne dla wszystkich.

