Najlepsze kebaby w Trójmieście. Gdzie znajdziesz swój smak?

Poszukiwania idealnego kebaba w Trójmieście

Gdy dopada nagły głód, wielu konsumentów wybiera kebab jako szybkie i sycące rozwiązanie. Jest to popularny wybór na lunch, posiłek po pracy lub po wieczornych aktywnościach. Poszukiwanie najlepszego kebaba w Trójmieście stanowi istotne zadanie dla mieszkańców i turystów.

W celu ułatwienia wyboru przygotowano zestawienie dziesięciu lokali, które zyskały największe uznanie. Ranking obejmuje miejsca w Gdyni, Gdańsku oraz Pogórzu, dostarczając informacji o ich ofertach i ocenach.

Kebab DRWAL Gdynia Chylońska

Lokal Kebab DRWAL przy ulicy Chylońskiej 172 w Gdyni uzyskał ocenę 4,9 w Google Maps. Charakteryzuje się innowacyjnymi daniami, takimi jak opcje z sosem serowym, boczkiem i cebulką. W ofercie dostępna jest również Bułka Gemüse, która cieszy się popularnością.

Obsługa jest oceniana jako miła, a jedzenie jako smaczne. Lokal jest rekomendowany przez klientów za jakość i kreatywność w przygotowywaniu potraw, co wyróżnia go na tle konkurencji.

"Super pomysł na dania z sosem serowym, boczkiem i cebulką porażoną! Zaskoczeniem była nowość Bułka Gemüse, której nie można się było oprzeć. Miła obsługa, dobre jedzonko. Polecam"

Kebab DRWAL Gdańsk Warneńska

Oddział Kebab DRWAL przy Warneńskiej 8c w Gdańsku utrzymuje wysoką jakość, co potwierdza ocena 4,9 w Google Maps. Porcje są obszerne i często trudne do przejedzenia. Klienci doceniają szeroki wybór sosów, jakość serów oraz mięsa.

Możliwość doboru ilości sosu przy zamówieniu oraz dostępne na ladzie butelki z dodatkowymi sosami to cenione opcje. Mięso jest opisywane jako rzadko spotykane pod względem jakości w kategorii kebabów. Lokal jest rekomendowany przy wizycie w okolicy Gdańska.

"Jak w każdym lokalu trzyma poziom Porcje ogromne, nie do przejedzenia Świetne sosy, świetne sery i bardzo dobre mięso. Przy mięsie mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że rzadko spotyka się tak jakościowe w kebabie. Fakt możliwości doboru, przy zamówieniu, ilości sosu to super opcja. Plus dodatkowo stoją butelki z sosami na ladzie i można sobie dodać w każdej chwili. Polecam z całego serca będąc w Gdańsku w okolicy"

Kebab DRWAL Gdańsk Śląska

Lokal Kebab DRWAL przy ulicy Śląskiej 17a w Gdańsku otrzymał ocenę 4,8 w Google Maps. Wyróżnia się miłą obsługą i klasycznym wystrojem w ciemnych odcieniach. Obiekt jest podzielony na dwie części: strefę zamówień i przygotowywania jedzenia oraz osobną salę konsumpcyjną.

Jedzenie oceniane jest pozytywnie, z naciskiem na soczyste mięso, często wołowo-baranie, oraz świeże surówki. Klienci cenią prostotę i jakość potraw, bez zbędnych udziwnień, co stanowi o sile tego miejsca.

"Klasa sama w sobie. Tyle mogę powiedzieć. Na wejściu, miła obsługa, która od pierwszego słowa robi pozytywne wrażenie. Klimat lokalu kreuje się w klasycznych ciemnych odcieniach, bez zbędnych, wymyślnych zastosowań. Lokal dziki się ma dwie części, patrząc na wejście po lewej stronie mamy drzwi do pomieszczenia gdzie przyjmuje się zamówienia oraz przygotowywane są kebaby. Natomiast po prawej stronie mamy sale gdzie w spokoju mozemy zjeść swoje danie, aby przejść z jednej do drugiej niestety trzeba wyjść na dwór. Co do samego jedzenia nie można się doczepić, jest dobrze. Mięso soczyste, u mnie trafiły się akurat płaty wołowo-baranie, surówki świeże. I to tyle , bez zbędnych wymyślnych dziwactw, mięcho i surówka... Czego chcieć więcej..."

MORZE KEBSA Craft & Gemüse Kebab

MORZE KEBSA w Pogórzu, zlokalizowany przy Ignacego Jana Paderewskiego 2, uzyskał ocenę 4,8 w Google Maps. Klienci podkreślają pozytywny klimat i miłą obsługę. Wnętrze lokalu jest estetyczne, z ledowymi napisami, a brak intensywnego zapachu jedzenia jest dużym plusem.

Kebab Gemüse charakteryzuje się świeżymi warzywami i dodatkami, w tym marynowaną papryką, oraz autorskimi sosami o różnym stopniu ostrości. Mięso jest określane jako kraftowe, jednak niektórzy klienci zgłaszali uwagi co do jego temperatury i przyprawienia, a ceny są na wyższym poziomie.

"Klimat i obsluga na 5. Panie bardzo mile. Klimacik w lokalu również bardzo fajnie. Ledowe napisy dodaja wystroju wnetrzu. Jak sie wchodzi nie czut "zapachu" mocno jedzenia co jest na duzy plus. Teraz przejdźmy do jedzenia. Kebabik gemuse. Co kto woli na plus na pewno swieze warzywa plus dodatki. Wyczulem papryke marynowana co fajnie sie komponowało. Sosy autorskie tez mozna wybrac cos dla siebie od lagodnego po pikantny mango. Mieso podobno kraftowe ale dzisiaj juz nikt nie mowi ze jest inaczej. Jak na kebaba za ponad 40 zl to mieso bylo za bardzo slone, przypalone i zimne. Tak jak by nie bylo ciete na bieżącą tylko podane zleżałe. Kebab robi sie juz jedzeniem ekskluzywnym bo za wyjscie na dwie osoby trzeba liczyc ponad 80 zl plus do tego frytki z jakimis przyprawami i chedarem podchodzace pod 40 zl to juz przesada... I zeby jeszcze doliczac 2 zl za torbe na wynos to juz w ogole... Na zachete daje 5 gwiazdek."

Trójkąt Gemüse Kebab Pogórze

Trójkąt Gemüse Kebab w Pogórzu, mieszczący się przy Ignacego Jana Paderewskiego 1/u3, uzyskał ocenę 4,7 w Google Maps. Lokal słynie z wysokiej jakości kebaba Gemüse, z chrupiącym mięsem z kurczaka i dużą ilością pieczonych warzyw. Oferowane sosy są smaczne, tworząc udaną kompozycję smakową.

Porcje są obfite, szczególnie dla kobiet. Lokal jest przestronny, z wieloma miejscami siedzącymi i ciekawą aranżacją wnętrza. Obsługa jest miła, a czas oczekiwania na zamówienie jest zgodny z zapowiedzią.

"Bardzo dobry kebab Gemüse. Super mięso z kurczaka, duża ilość pieczonych warzyw, smaczne sosy. Całość to świetna kompozycja. Dla kobiety porcja jest ogromna. Lokal spory, duża ilość miejsc siedzących, ciekawa aranżacja. Miła obsługa. Czas oczekiwania zgodnie z zapowiedzią podczas składania zamówienia wyniósł 25 minut. Polecam"

Central Kebs The art of Kebap

Central Kebs w Gdyni, otwarty przy Partyzantów 46/lokal 1.1, szybko zdobył uznanie, uzyskując ocenę 4,7 w Google Maps. Jest to tzw. kebab „kraftowy”, gdzie mięso przygotowywane jest na miejscu, cechuje się soczystością i autentycznym wyglądem.

Cena małego lawasza z kurczakiem to 25 zł, a z wołowiną 31 zł. Placki pochodzą od Ormianina, a w menu dostępne są również opcje z falafelem oraz frytki klasyczne i z batatów. Lokal jest rekomendowany dla osób poszukujących wysokiej jakości kebaba.

"W Gdyni otworzył się niedawno nowy lokal - Central Kebs . Jest to kebab tzw. „kraftowy” - słowo które dziś kojarzy się raczej średnio przez jego nadużywanie . Mięso jest przygotowane na miejscu, jest ono soczyste, pachnące, i wygląda jak mięso, co nie jest takie oczywiste w kebabowniach. Mały lawasz z kurczakiem kosztuje 25 zł, a z wołowiną 31 zł. Placki są kupowane od Ormianina . Dostępna jest również opcja z falafelem , oraz frytki: klasyczne i z batatów . Jeśli lubicie zjeść czasem lepszego jakościowo kebaba, wręcz dietetycznego!! to koniecznie zajrzyjcie do Central Kebs i wgryź się w ich lawasz (lub bułkę)"

Kraftowe Gemuse Kebab Gdynia

Kraftowe Gemuse Kebab przy ulicy Korzennej 8 w Gdyni oceniono na 4,7 w Google Maps. Lokal wyróżnia się wyjątkowym mięsem, takim jak karkówka w sosie Jack Daniel’s, która jest opisywana jako lekko słodka. To sprawia, że dla wielu klientów jest to topowy kebab w Trójmieście.

W ofercie znajdują się świeże warzywa i smaczne sosy. Klienci planują powroty, szczególnie w weekendy, ze względu na dostępne wtedy wyjątkowe mięsa, takie jak kaczka, co stanowi dodatkową atrakcję oferty.

"Byłem pierwszy raz, ale na pewno wrócę. Wyjątkowe mięso (karkówka w jack Daniels) - lekko słodka sprawiła, że ten kebab stał się właśnie dla mnie top1 w trojmiescie. Świeże warzywa, pyszne sosy. Jakby zmienić bułkę na nieco grubszą i bardziej chrupiącą to wgl byłby kosmos. Kolejnym razem wpadnę w weekend bo podobno mają wtedy wyjątkowe mięsa np kaczkę. Do zobaczenia"

PATIO KEBAB food & friends Sopot

PATIO KEBAB food & friends w Sopocie, zlokalizowany przy Bohaterów Monte Cassino 29, osiągnął ocenę 4,7 w Google Maps. Klienci chwalą go za dużą ilość mięsa, w tym wysokiej jakości wołowinę mieszaną z baraniną. Surówka jest oceniana jako bardzo dobra.

Niektórzy klienci sugerują dodanie większej ilości sosu, aby kebab nie był zbyt suchy. Pomimo tego, ogólne wrażenia są bardzo pozytywne, a lokal cieszy się uznaniem wśród smakoszy kebabów.

"Bardzo dobry kebab, duża ilość mięsa i do tego dobrego. Wołowina mieszana z baraniną, super! Surówka mega spoko. Dałbym trochę więcej sosu, bo dość suchy jak się jadło. Po za tym bajka!"

Roll kebab Gdynia Chylońska

Roll kebab przy Chylońskiej 15 w Gdyni wyróżnia się oceną 4,7 w Google Maps. Kebab w bułce jest doceniany, a surówki oferują różnorodność, zawierając nie tylko kapustę, ale także oliwki, papryczki i buraczki. Sosy mieszane są opisywane jako pyszne.

Klienci podkreślają obfitość mięsa, zarówno kurczaka, jak i baraniny. Zarówno kebab w bułce, jak i opcja rollo, spotykają się z zadowoleniem klientów, co potwierdzają pozytywne opinie.

"Kebab w bułce świetny w surówkach różnorodność poza kapustą oliwki, papryczki,buraczki i dużo innych . Sosy mieszane pyszne . Mięsa sporo i kurczak i baranina . Koledzy wzięli rollo i też im smakuje i są zadowoleni . Polecamy ludzie z zajezdni"

Trójkąt Gemüse Kebab Gdynia

Trójkąt Gemüse Kebab przy Pawiej 13/A w Gdyni uzyskał ocenę 4,5 w Google Maps. Lokal jest ceniony za bardzo dobry i powtarzalny smak kebaba, co potwierdzają klienci, którzy jedli tam w kolejne dni. Klienci doceniają konsystencję bułki i dodatkowe sosy.

Bułka z dodatkowym sosem serowym jest szczególnie polecana do zaspokojenia dużego głodu. Lokal utrzymuje stałą jakość, co jest istotnym czynnikiem dla regularnych bywalców.

"Bardzo dobry kebab i powtarzalny bo jadlem w 2 kolejne dni i smakowal tak samo. Bula z dodatkowym sosem serowym zaspokoiła duży glód"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.