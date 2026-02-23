Najlepsze kebaby w Warszawie. Gdzie znaleźć prawdziwy smak?

Smak Orientu w Stolicy

Kebab to popularna bliskowschodnia potrawa, która stała się synonimem szybkiego, sycącego i smacznego posiłku w Warszawie. Jest idealnym rozwiązaniem po intensywnym dniu, jako element spotkania towarzyskiego czy spontaniczny obiad. Wzrost popularności tej potrawy w stolicy sprawia, że wybór miejsca serwującego naprawdę wyjątkowy kebab bywa dużym wyzwaniem dla mieszkańców.

Aby ułatwić wybór, przygotowano ranking TOP 10 lokali, które wyróżniają się jakością i smakiem. Niniejszy artykuł prezentuje te miejsca, opierając się na opiniach klientów i wysokich ocenach w Google Maps. Czytelnik znajdzie tu konkretne adresy i kluczowe informacje dotyczące każdego z nich, co pomoże w podjęciu decyzji o kulinarnym wyborze.

Warszawskie kebaby. Miejsca godne uwagi

Na liście wyróżnia się Gemüse Haus Kebab przy Marszałkowskiej 136, z oceną 4,7 w Google Maps. Lokal ten słynie z gęstego sosu czosnkowego i wysokiej jakości mięsa, które zaskakuje smakiem. Klienci często wskazują na atrakcyjne promocje oraz świeże warzywa, co czyni go popularnym wyborem. Mięso, choć delikatne, jest wyczuwalne pod warstwą sosu.

"Jedzonko za 18 pln. Ekstra. Zaskoczył mie bardzo ale to bardzo gesty sos czosnkowy. Skusiła mie promocja. I I to gemusse ... Od tak dobry latasz świetny placuszek asz sie sam rozrywa pod palcami i kurak na wysokim poziomie. Ci di barana cieszkowskiego było go wyczuć pod tym czosnkiem ale było co szarpać. SZCZERZE wybrał bym niego niż e 2 kebaby obok. Niech poziom sie utrzyma."

Kolejnym miejscem jest KLASS Gemüse Kebab na Klimontowskiej 26/49, z imponującą oceną 4,8. Specjalnością lokalu są pyszne sosy, świetnie wysmażone mięso oraz świeże warzywa. Nawet mniejsze porcje są określane jako syte, a obsługa jest bardzo sympatyczna. Lawasz, choć wymaga dopracowania, nie umniejsza ogólnej oceny dania.

"Pyszny kebab w stylu gemuse, super sosy, mięsko i warzywa mega wysmażone. Nawet małe porcje spore i syte. Do dopracowania lawasz, żeby nie był aż tak mączny i twardy, tylko delikatniejszy. Fajny klimat samego miejsca, przesympatyczna obsługa. Zajrzyjcie tu koniecznie. Ja na pewno wrócę!"

Sorani i The Golden Spoon. Gdzie znajdziesz autentyczny smak?

Sorani kebab & grill przy Patriotów 217A, z oceną 4,7, uchodzi za jeden z najlepszych w Warszawie. Oferuje wołowinę niezmieszaną z innym mięsem, co jest cenione przez smakoszy. Świeże warzywa i doskonałe sosy podkreślają wysoką jakość, a lawasz jest robiony na miejscu, co gwarantuje jego świeżość. Obsługa jest przesympatyczna, a lokal przyjazny rodzinie.

"Jeden z najlepszych kebabów jakie jadłem w Warszawie i okolicy. Podczas wizyty Zamówione 3 różne dania z wołowiną 1.talez 2.keba lawasz 3.lawasz sam z mięsem dla dzieci Plus sam lawasze Ogólnie mięsa wołowina nie mieszana z innym mięsem. Świetny smak przy tym sposobie przygotowania/pieczenia mięsa. Krojenie - zdarzają się różnej grubości kawałki akceptowalna grubość. Frytki w talerzu ok Surówka super z oryginalnym sosem świeże warzywa świetny smak. Sosy - super No i Lawasz - MEGA DOBRY świeżutki robiony na miejscu - osoba robiąca na moich oczach Mistrz i Obsługa przesympatyczny człowiek rozumiejący co potrzebuje podczas wizyty na obiad z rodziną w tym 2ką dzieci Lokal przyjazny rodzinie No i w zimny dzień herbatka która robi robotę W moim przypadku przejechanie ponad 20km bo znajomi polecili żeby zjeść obiad z rodziną uważam za BARDZO UDANY WYJAZD NA KEBABA"

Na mapie Warszawy wyróżnia się The Golden Spoon Kebab & Restaurant przy Mieczysława Pożaryskiego 24B, również oceniany na 4,7. To osiedlowy kebab, który zaskakuje dużą porcją w dobrej cenie i świetną atmosferą. Klienci doceniają duży rozmiar kebaba oraz wyjątkowe sosy, które nadają daniu charakterystyczny smak. W lokalu można także nabyć gruzińskie napoje. Prostota i autentyczność polskiego kebaba z „kulą mocy” to jego znak rozpoznawczy.

"Na prawdę bardzo smaczny “osiedlowy” kebab. Będąc na przejażdżce rowerowej z kolegami wstąpiliśmy do tego lokalu, oczekiwaliśmy dużej porcji w spoko cenie i smacznego jedzonka. Było wszystko i to w super atmosferze. Duży kebab jest na prawdę duży i ledwo go zmieściłem. Super robotę robi sos. Dodatkowo w lokalu można zakupić pyszne napoje gruzińskie (zdjęcie poniżej), na prawdę coś wyjątkowego i super dobrego. Na prawdę polecam to miejsce jeśli masz ochotę na prostego, polskiego kebaba z “kulą mocy”."

BLACK KING’S KEBAB i HARRY DONER. Co serwują?

Dalej na liście znajduje się BLACK KING’S KEBAB z Nowogrodzkiej 22, z oceną 4,6. Lokal słynie z dużych porcji mięsa, które jest wysokiej jakości i dobrze doprawione. Pomimo pewnych obaw dotyczących konsystencji mięsa, klienci często wracają, doceniając jego smak i szybkość podania zamówienia. Jest to solidna opcja dla osób z dużym apetytem, poszukujących smacznego kebaba w centrum miasta.

"Szczerze bardzo dobry kebab, wziąłem XL i jak porcja nie była jakaś mega to była dość duża, tyle że się najadłem a apetyt mam spory. Na plus też duża ilość mięsa w kebabie które jest na prawdę dobre. Czytałem wcześniej opinie że gumowe itd a ja może na jeden mały kawałek trafiłem. Nie wiem moze fart ale w pobliskim efesie to co 3 gryz guma. Całość szybko podana, na pewno wrócę"

HARRY DONER GEMUSE KEBAB przy Wałbrzyskiej 42, oceniany na 4,5, serwuje dania typu gemuse z wołowiny, baraniny i kurczaka. Zarówno kebab, jak i talerz z kurczakiem, są na bardzo wysokim poziomie. Mięso jest soczyste i dobrze doprawione, a ilość świeżych warzyw oraz doskonałe sosy dopełniają smak. Lokal ten cieszy się uznaniem za utrzymywanie wysokiej jakości swoich produktów.

"Bardzo dobry kebab, zamówiliśmy gemuse z wołowi baranie i talerz z kurczakiem. Jedno i drugie na bardzo wysokim poziomie. Mięso soczyste dobrze doprawione. Bardzo dużo dodatkowych warzyw. Super dobre sosy. Polecam oby utrzymali jakość !!!"

Kebabland i Hayat Kebab. Smakowite perełki na mapie stolicy

Warto również wspomnieć o Kebabland (Kraftowy Kebab & Shawarma) przy Jagiellońskiej 11, z oceną 4,6. Jest to niepozorne miejsce, które zaskakuje wyśmienitym kebabem. Mięso jest zawsze pyszne, kruche i miękkie, podawane w stałej ilości. Lokal oferuje trzy smaczne sosy na stołach oraz ayran, który również utrzymuje wysoki poziom. Mimo małego rozmiaru, Kebabland jest ceniony za regularność i jakość.

"Bardzo niepozorny, a wyśmienity kebab. Byłem już tutaj klika razy, na pewno ponad 5. Są bardzo regularni, tzn. mięso zawsze (z jednym małym wyjątkiem) jest tak samo pyszne i bardzo kruche/miękkie. Tak samo zawsze dają mięsa tyle samo adekwatnie do zamowionej pozycji (z jednym małym wyjątkiem). Także Kebabland trafia do mojego TOP 2 kebabów w Warszawie. Lokal jest malutki także może nie udać się zjeść na miejscu, a warto bo na stołach są po trzy sosy, w tym jeden ostry. Każdy z sosów jest na prawdę smaczny, chociaż wspomniany ostry jest też turbo słony. Serwują też ayran, który również trzyma poziom. Polecam"

Hayat Kebab Warszawa przy Kłobuckiej 8b/lok u5, z oceną 4,6, to miejsce, gdzie serwują solidne porcje, zwłaszcza kurczaka. Klienci podkreślają świeże warzywa, smaczne frytki i brak problemów żołądkowych po posiłku. Obsługa jest zawsze na plus, a personel bardzo sympatyczny. To sprawia, że Hayat Kebab od lat cieszy się lojalnością klientów.

"Chłopaki kręcą naprawdę dobrego kebaba. Nie jest to Kraft czy inny ale solidna kulka mocy, zwłaszcza kurczak. Na zdjęciach zestaw XL na miejscu z frytkami. Warzywa świeże, frytki zjadliwe, stołuje się u nich od kilku lat. Zero problemów żołądkowych. Obsługa na duży plus, chłopaki bardzo sympatyczne, pozdrawiam serdecznie."

Praski Kebab i Kebab "U Karima". Czym wyróżniają się te miejsca?

Dla miłośników smaków Pragi poleca się Praski Kebab na Grochowskiej 336, oceniany na 4,5. Kebab w lawaszu z mięsem mieszanym i sosem mieszanym jest idealnie przygotowany – mięso soczyste i dobrze doprawione. Świeża sałata lodowa, czerwona cebula i ogórek konserwowy doskonale uzupełniają danie. Sosy, zwłaszcza ostry i łagodny jogurtowy, są wysoko oceniane.

"Zamówiłem kebab w lawaszu (mięso mieszane, sos mieszany) i jestem naprawdę pod wrażeniem. Oba rodzaje mięsa były idealnie przygotowane – soczyste, dobrze doprawione, nic a nic przesuszone. Warzywa świeże: sałata lodowa, czerwona cebula i ogórek konserwowy – świetne uzupełnienie. Sosy bardzo dobre – ostry wyraźnie wyczuwalny i naprawdę pikantny, łagodny jogurtowy z przyjemną nutą przypraw. Lawasz dobrze podgrzany, nie rozpadał się podczas jedzenia. Obsługa bardzo miła i uprzejma. Moim zdaniem to jeden z najlepszych kebabów w Warszawie – ścisła topka!"

Ostatnia, ale równie ważna pozycja, to Kebab "U Karima" przy Jadźwingów 2, z oceną 4,7. Lokal słynie z wyjątkowo dużych porcji, gdzie nawet „mały” kebab jest konkretny i obfity w mięso. Mięso jest kraftowe, dobrze wysmażone, soczyste i aromatyczne, z wyważonymi przyprawami. Sosy, szczególnie mieszany ostro-czosnkowy, są dopracowane i doskonale komponują się z całością. Obsługa, z Panem Karimem na czele, jest bardzo sympatyczna i tworzy lokalną, przyjazną atmosferę.

"Już na pierwszy rzut oka widać, że nazewnictwo rozmiarów jest tu mocno umowne – na zdjęciu „mały” i „średni”, które spokojnie mogłyby uchodzić za duży i bardzo duży w innych lokalach. Porcja konkretna, bez oszczędzania na mięsie. Mięso kraftowe, dobrze wysmażone, a jednocześnie zachowujące soczystość i strukturę. Smak wyraźny, przyprawy dobrze wyważone, bez dominującej tłustości. Dodatki klasyczne i świeże, dobrane w proporcjach, które nie zagłuszają mięsa, a sensownie je uzupełniają. Na wyróżnienie zasługują sosy – mieszany z wyraźną przewagą ostrego w połączeniu z czosnkowym. Ostry faktycznie ma charakter, czosnkowy jest kremowy i łagodzi całość, dzięki czemu razem dobrze się komponują i nie dominują nad mięsem. Na plus także obsługa – Pan Karim bardzo sympatyczny, kontaktowy i sprawiający, że wizyta ma bardziej „lokalny” niż masowy charakter. Solidna pozycja na kebabowej mapie Warszawy: uczciwe porcje, dobre mięso, dopracowane sosy i przyjazna atmosfera."

