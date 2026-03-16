Najlepsze restauracje wegetariańskie w Krakowie. Które miejsca zachwycają smakiem?

Gdzie szukać roślinnych smaków w Krakowie?

Rosnąca świadomość zdrowotna i etyczna sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na dietę roślinną lub po prostu szuka alternatyw dla tradycyjnych posiłków. W Krakowie, jako ważnym ośrodku kulinarnym, rozkwita scena wegetariańska i wegańska, oferując szeroki wachlarz smaków i koncepcji. Poszukiwanie miejsc z kreatywnymi i smacznymi daniami bez mięsa staje się priorytetem dla mieszkańców oraz turystów.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, przedstawiamy zestawienie dziesięciu najwyżej ocenianych restauracji wegetariańskich w Krakowie. Nasz ranking opiera się na ocenach użytkowników Google Maps, co gwarantuje rzetelną perspektywę na jakość serwowanych potraw i obsługę. Celem jest ułatwienie wyboru najlepszych lokali dla miłośników kuchni roślinnej.

No Bones Vegan Food i Veganic – co oferują?

Na liście wyróżnia się No Bones Vegan Food, zlokalizowane przy ulicy Brackiej 15, które cieszy się oceną 4,7 w Google Maps. Miejsce to jest często rekomendowane jako pewny wybór dla osób na diecie wegańskiej, oferując pyszne i obfite dania. Pomimo potencjalnego tłoku, świadczy to o jego dużej popularności i jakości serwowanych potraw.

Kolejnym wysoko ocenianym miejscem jest Restauracja Veganic przy Karmelickiej 34, z oceną 4,6. Lokal ten przyciąga klientów ciekawymi i sezonowymi pozycjami w menu, co zapewnia różnorodność i świeżość oferowanych dań. Goście doceniają miłą obsługę oraz cudowne jedzenie, choć zalecają dokładne oszacowanie porcji starterów.

"To jest miejsce, do którego wegańska osoba może w ciemno iść będąc w Krakowie. Spędziłam weekend w Krakowie i jadłam tam obiad 2 razy. Obsługa jest kochana, jedzenie pyszne, obfite. Może jest trochę ciasno i głośno, ale cóż - tylko się cieszyć, że dobre, wegańskie miejsce ma klientów i żyje. Na pewno wrócę"

"Bardzo ciekawe pozycje w menu. Karta która widnieje tutaj jest sezonowa ponieważ sami z partnerem napotkaliśmy inne pozycje co też mile nas zaskoczyło że jest ta różnorodność. Bardzo dobre jedzonko choć źle oszacowalismy przekąski/startery ponieważ była to drobna porcja bardziej dla 1 osoby niż dla 2 ale na skosztowanie też idealnie się nadaje Bardzo miła obsługa nam się trafiła a jedzenie było cudowne. Wiadomo trzeba znaleźć swoje smaki ale uważam że jest w czym wybierać"

Glonojad i Smaki Roślinne – popularne wybory?

Glonojad, usytuowany na placu Jana Matejki 2, ze średnią oceną 4,5, oferuje szeroki wybór dań, w tym popularne burgery wegetariańskie. Klienci podkreślają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a lokal wyróżnia się niepowtarzalnym klimatem i wysokim poziomem obsługi. Jest to miejsce godne uwagi dla poszukujących różnorodności.

Smaki Roślinne przy Smoleńsk 27, z imponującą oceną 4,8, to cudowny lokal blisko centrum Krakowa. Restauracja słynie z pożywnych i pysznych obiadów w przystępnych cenach, oferując codziennie zupę i dwa dania do wyboru. Goście doceniają sympatyczną obsługę, estetyczne wnętrze oraz dostęp do darmowej wody, co sprzyja regularnym wizytom.

"Bardzo mi smakował Burger. Mają wiele ciekawych dań do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jedynie mały minus za deser ( ciasto z makiem). Spód bardzo twardy…. Poza tym obsługa na wysokim poziomie a lokal ma swój niepowtarzalny klimat. Warto tu zaglądnąć."

"Cudowny lokal blisko centrum Krakowa, pożywne pyszne obiady w PRZYSTĘPNYCH cenach, zawsze jest zupa oraz 2 dania do wyboru, codziennie coś innego, odwiedzam regularnie i zawsze bardzo mi smakuje, obsługa sympatyczna, estetyczne i przestronne wnętrze, można napić się darmowej wody:)) POLECEM BARDZO, wspierajmy takie cudowne wegańskie miejsca!!"

Vegan AF Ramen i Mazaya – kuchnia świata?

Vegan AF Ramen, mieszczący się przy Krupniczej 28/1, z oceną 4,7, to miejsce, które uratowało miłość wielu osób do ramenu. Restauracja serwuje idealnie przygotowany ramen z dopracowanymi dodatkami, zaskakując nawet sceptyków kuchni wege. Estetyczny wystrój i świetna obsługa dodatkowo wzbogacają kulinarne doświadczenie, czyniąc wizytę prawdziwą przygodą.

Restauracja Mazaya, zlokalizowana przy Krupniczej 22 i oceną 4,7, przenosi smaki Bliskiego Wschodu do Krakowa. Specjalizuje się w złocistym, chrupiącym falafelu oraz kremowym hummusie i dymnej paście baba ghanoush. Świeże warzywa, takie jak pomidory, marchew i ogórki, idealnie równoważą bogate smaki, a ciepła pita stanowi doskonałe uzupełnienie.

"Moja pierwsza styczność z ramenem po długiej przerwie spowodowanej złym przygotowaniem zupy w innym lokalu... Na szczęście dzięki Vegan AF Ramen moja miłość do tego dania została uratowana. Było przepysznie! Ramen był idealnie przygotowany, ze świetnie dobranymi dodatkami (chociaż czytając menu byłam do nich sceptyczna) i z wizualnym dopieszczeniem w postaci pięknych naczyń. A dla niechętnych w stosunku do wege jedzenia: nawet nie czuć, że zupa jest przygotowana inaczej niż jej tradycyjna wersja. Wizyta była jak kulinarna przygoda. Trzeba też docenić śliczny wystrój restauracji, świetną obsługę i promocyjne oferty takie jak lemoniada za 5 zł do zamówienia. Polecam ramen z całego serca."

"Niestety nie pamiętam jak się nazywały dania ale w menu są obrazkiFalafel w roli głównejZłocisty, chrupiący, obtoczony w tahini, z sumakiem i granatem. Dobrze zrobiony falafel to czysta magia – z zewnątrz chrupie, w środku jest wilgotny, aromatyczny od kolendry i kuminu. I te frytki obok… total comfort food, tylko w wersji roślinnej.Hummus & baba ghanoushHummus wygląda na idealnie kremowy – gładki jak masło, z oliwą i papryką. Obok bakłażanowa pasta – dymna, lekko słodkawa, głęboka. To są smaki, które uzależniają. A jak do tego dołożysz ciepłą pitę… nie ma odwrotu.Świeżość, która równoważy wszystkoPomidory, starta marchew, ogórki, zioła, granat – świeżość i lekka kwasowość, która pięknie kontruje kremowość hummusu i smażone elementy.PitaCiepła, miękka, lekko przypieczona. Najlepszy „sztuciec” świata.To był taki obiad, po którym człowiek mówi: „życie jest dobre”"

Las Weges i Hariprasad – co je wyróżnia?

Las Weges, położony przy ulicy Roberta Jahody 2, z oceną 4,8, to w pełni wegańska restauracja z bardzo smacznym jedzeniem. Choć nie znajduje się w ścisłym centrum, łatwy dojazd komunikacją miejską sprawia, że warto się tam wybrać. Oferuje stałe menu oraz menu dnia z zestawem lunchowym, co daje możliwość spróbowania nowych dań.

Hariprasad Samosa&Curry, zlokalizowany w pasażu przy Józefa Dietla 45, również oceniany na 4,8, to sekretne miejsce dla poszukujących komfortu i pysznego, zdrowego jedzenia. Restauracja cieszy się uznaniem za swoje hinduskie inspiracje, oferując dania takie jak samosy i curry. Jest to punkt obowiązkowy dla fanów egzotycznych smaków.

"Las Weges to świetna, w pełni wegańska restauracja z bardzo smacznym jedzeniem. Mają jedno stałe menu, a do tego menu dnia (zestaw lunch), które daje okazję do spróbowania czegoś nowego i przy tym trochę zaoszczędzenia – ale na pewno nie kosztem smaku. Podczas wizyty trafił się placek po węgiersku z menu dnia i był naprawdę rewelacyjny, tak dobry, że wciąż próbuję odtworzyć go w domu. Do tego w ofercie są też desery – wzięłam jagodziankę, świeżutką, miękką i bardzo smaczną. Byłam w Krakowie jako turystka i choć lokal nie znajduje się w samym centrum, zdecydowanie warto się tam wybrać. Dojazd jest prosty – nawet komunikacją miejską można dotrzeć bez przesiadek. Całość robi świetne wrażenie, a jedzenie zdecydowanie warte polecenia."

"Moje sekretne miejsce komfortu, szczęścia i najpyszniejszego i najzdrowszego jedzenia! Kradnę je z serca. Życzę właścicielowi restauracji powodzenia"

Prosta Pasta Fresca i Chimera – włoskie inspiracje?

Prosta Pasta Fresca - Restauracja Wegetariańska Kraków, znajdująca się na placu Wolnica 4, z oceną 4,5, to prawdziwa gratka dla miłośników makaronów. Lokal oferuje przepyszne, wegetariańskie pasty, takie jak niezwykle aromatyczna Leśna czy Śmietankowa z bekonem (w wersji wege), a także Cannoli z delikatnym wykończeniem. Klienci wyrażają chęć powrotu po więcej, podkreślając wyjątkowość smaków.

Listę zamyka Chimera, przy ulicy Świętej Anny 3, z oceną 4,6, która od wielu lat utrzymuje bardzo wysoki poziom kulinarny. Jedzenie w tym miejscu jest zawsze bardzo smaczne i świeże, co sprawia, że można je brać w ciemno. Pomimo popularności, która czasem wiąże się z gwarem i tłokiem, a także nonszalanckiego wystroju, Chimera pozostaje cenionym miejscem na gastronomicznej mapie Krakowa.

"Po prostu wow! Dania były przepyszne! Zdecydowaliśmy się na trzy pasty: 1. Leśna - niezwykle aromatyczny grzybowy sos i nietuzinkowy kształt makaronu 2. Carbonara - zdecydowanie najlepsza vege jaką jadłam 3. Śmietankowa z bekonem - niesamowicie kremowy sos, którego smak ciężko zapomnieć Dodatkowo spróbowaliśmy Cannoli, które zaskoczyło nas delikatnym, mało słodkim wykończeniem. Zdecydowanie wrócimy po więcej!"

"Od wielu lat to miejsce trzyma bardzo wysoki poziom. Jedzenie można brać w ciemno, zawsze jest bardzo smaczne i świeże. Popularność miejsca sprawia że czasem jest głośno i tłoczno. Wystrój raczej nonszalancki, trochę jakby się jadło na tarasie. Z krzywą podłogą i małymi stolikami :)"

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.