Najlepsze sushi Trójmiasto. Gdzie zjesz naprawdę wyjątkowe rolki?

Gdzie zjeść sushi w Trójmieście?

Trójmiasto, złożone z Gdańska, Gdyni i Sopotu, oferuje szeroki wybór restauracji serwujących sushi. Dla wielu osób sushi to symbol elegancji i kulinarnych podróży, idealny na spotkania biznesowe, szybki lunch lub romantyczną kolację. Znalezienie miejsca z naprawdę wyjątkowym sushi może być wyzwaniem w gąszczu dostępnych lokali.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości japońską kuchnię, przygotowaliśmy zestawienie TOP 10 restauracji sushi w Trójmieście. Nasz ranking obejmuje miejsca, które wyróżniają się smakiem, świeżością składników oraz niepowtarzalną atmosferą, bazując na wysokich ocenach i opiniach klientów.

Hashi Sushi Gdynia ranking

Restauracja Hashi Sushi w Gdyni, zlokalizowana przy ulicy Przebendowskich 38, zdobyła uznanie klientów, osiągając ocenę 4,7 w Google Maps. Lokal ten jest często rekomendowany za świeże składniki i estetyczne podanie dań. Klienci doceniają zarówno jakość sushi, jak i przyjemną obsługę, podkreślając całościowe wrażenie z wizyty.

Oferta Hashi Sushi Gdynia obejmuje różnorodne zestawy, które pozwalają na odkrywanie nowych smaków. Często podkreśla się, że każdy kawałek sushi jest doskonale skomponowany, co sprawia, że doświadczenie kulinarne jest kompletne i zachęca do ponownych odwiedzin. To miejsce polecane jest na rodzinne wyjścia oraz specjalne okazje.

"Byłam w restauracji Hashi Sushi razem z synem. Zamówiliśmy zestaw sushi Kaizen i wszystko było naprawdę pyszne. Sushi świeże, świetnie skomponowane i bardzo estetycznie podane. Każdy kawałek smakował doskonale. Miła atmosfera i przyjemna obsługa sprawiły, że chętnie wrócimy ponownie. Zdecydowanie polecam."

SushiRola Gdańsk najlepsze opinie

SushiRola w Gdańsku, mieszcząca się przy ulicy Przytulnej 7/U5, może poszczycić się imponującą oceną 4,9 w Google Maps, co świadczy o wyjątkowej popularności i zadowoleniu klientów. Restauracja ta jest regularnie wybierana przez stałych bywalców, którzy podkreślają niezmiennie wysoką jakość serwowanych dań, zarówno sushi, jak i innych azjatyckich specjałów.

Lokal wyróżnia się kreatywnością, czego przykładem był walentynkowy set z rolkami w naleśniku i sosem truskawkowym, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Obsługa w SushiRola jest często chwalona za uprzejmość i pomocność, co dodatkowo umila czas spędzony w restauracji, sprawiając, że powraca się tam z przyjemnością.

"Od kilku lat jesteśmy stałymi klientami Sushi Rola i aż się zdziwiłam, że jeszcze nie wystawiłam opini, więc najwyzsza pora nadrobić . Czasem spróbujemy sushi gdzie indziej, ale zawsze wracamy, bo nigdzie nie jedliśmy tak dobrego sushi (choć ostatnio jedno miejsce było bardzo blisko, może nawet na równi). Dzieciaki uwielbiają krewetki w panko, a ja przekonałam się do pikantnych potraw dzięki przepysznej zupie tajskiej (choć dziś wydawała mi się bardziej pikantna niż zwykle, ale to może moje subiektywne odczucie). Walentynkowy set był wyśmienity! Rolki w naleśniku z sosem truskawkowym to był sztosik! Wnioskujemy o wdrożenie na stałe do menu . Chwilę musieliśmy poczekać na zamówienie, jednak jest to normalny czas potrzebny na przygotowanie jakościowego, świeżego sushi. Pani kelnerka również była bardzo miła i pomocna. Pamiętała kto co zamówił i zaproponowała gry dzieciom. Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i pyszne jedzenie"

Hashi Sushi Gdańsk co znajdziesz?

Druga lokalizacja Hashi Sushi, tym razem w Gdańsku przy alei Rzeczypospolitej 4/149, również cieszy się wysoką oceną 4,7 w Google Maps. Restauracja ta udowodniła swoją popularność, przyciągając wielu gości, zwłaszcza w weekendowe wieczory i podczas specjalnych okazji. Pomimo dużego ruchu, czas oczekiwania jest często niższy niż deklarowany, co jest dużym plusem.

Klienci Hashi Sushi Gdańsk szczególnie doceniają innowacyjne połączenia smaków. Rolki takie jak Futomaki Kudamono Yasai, z serkiem Philadelphia, wasabi, sałatą i sezonowymi owocami, są często opisywane jako rewelacyjne. Restauracja jest chwalona za miłą obsługę i szeroki wybór dań w karcie, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla smakoszy sushi.

"Człowiek zakręcił kołem fortuny, które wylosowało na sobotni wieczór HashiSushi, a że z kołem się nie dyskutuje gdy nie wie się gdzie iść, także... Sobota wieczór, ludzi w środku, jak i w kolejce na zewnątrz, pełno, także nie byliśmy wraz z partnerką jedyni którzy stwierdzili że sushi na Walentynki to dobry pomysł.Myślałem że w kolejce zejdzie sie dłużej, a to zaledwie, bądź aż (w zależności jak dla kogo), pół godziny.Na samym wstępie, jak jeszcze człowiek dobrze nie usiadł, zostaliśmy poinformowani że alkoholu nie ma dziś w sprzedaży oraz szacowany czas na zamówienie to coś około 50 minut.Wziąłem zestaw Miyagi, a partnerką dwie rolki; Tai Tataki i Sake Philadelphia, czas oczekiwania: 33 minuty.Prezencja na talerzu, klasa!Hosomaki, oshinko jak i kappa,były po prostu hosomakami, może nie jestem jakiś wielkim ekspertem od sushi, ale chyba nigdzie nie ma jakiś spektakularnych hosomaków, w końcu to minimalistyczna wersja sushi, ale za to...California Yasai Tempura, całkowicie mnie rozłożyło, bardzo smaczne! I tak myślałem do momentu aż nie spróbowałem ostatniej rolki którą miałem na talerzu, czyli...Futomaki Kudamono Yasai, to, to w ogóle jakaś rewelacja była! Nie spodziewałem się że serek philadelphia w akompaniamencie z wasabi, sałatą i sezonowymi owocami mnie tak zaskoczy.Także śmiało mogę przyznać, że warto było stać w tej kolejce w ten sobotni wieczór, co by zjeść w HashiSushi! Klimat odpowiedni, obsługa miła, a karta to jakbym do azjatyckiej knajpy wszedł, jest w czym wybierać!"

Umiko Sushi Gdynia świeżość

Umiko Sushi w Gdyni, zlokalizowana przy Świętojańskiej 130, to kolejne miejsce z wysoką oceną 4,7 w Google Maps, które zyskuje coraz większą popularność. Restauracja przyciąga gości atrakcyjnym wystrojem wnętrz, ale przede wszystkim doskonałym jedzeniem. Klienci podkreślają, że sushi jest tu jednymi z najsmaczniejszych, jakie mieli okazję próbować.

Sekretem sukcesu Umiko Sushi jest stosowanie świeżych i wysokiej jakości składników, co przekłada się na niezapomniane doznania smakowe. Dodatkowo, obsługa jest opisywana jako bardzo miła i uprzejma, co tworzy przyjemną atmosferę i sprawia, że goście chętnie wracają do tego lokalu na kolejne wizyty, ceniąc sobie całościowe wrażenie.

"Byłam pierwszy raz w tej restauracji. Zobaczyłam reklamę i postanowiłam wybrać się tu z mężem.Bardzo spodobał mi się wystrój, napoje i oczywiście jedzenie. To jedne z najsmaczniejszych sushi, jakie jadłam. Składniki są świeże i wysokiej jakości. Obsługa jest bardzo miła i uprzejma."

Mito Sushi Gdańsk pasja kucharzy

Mito Sushi w Gdańsku, przy ulicy Szerokiej 91, zdobywa uznanie klientów, uzyskując ocenę 4,5 w Google Maps. To miejsce jest cenione za niezwykłą dbałość o detale w każdym przygotowywanym zestawie. Klienci często wyrażają zachwyt nad świeżością, harmonią smaków i perfekcyjnym podaniem serwowanych dań. Szczególnie zaskakujące są nietypowe połączenia, jak sushi z wołowiną.

Restauracja kładzie nacisk na pasję i doświadczenie swoich kucharzy, czego przykładem jest Kordian Gordewski, którego praca spotyka się z dużym uznaniem. Mito Sushi oferuje również szkolenia z podstaw sushi, co świadczy o głębokim zaangażowaniu w kulturę kulinarną. Atmosfera i serce włożone w każdy szczegół sprawiają, że klienci chętnie tu wracają.

"Tak pysznego sushi jeszcze nigdy nie jadłam! Każdy zestaw dopracowany w najmniejszym detalu – świeżość, harmonia smaków i perfekcyjne podanie.Po raz pierwszy spróbowałam sushi z wołowiną i muszę przyznać – to było czyste zaskoczenie i prawdziwa poezja smaku!Serdeczne podziękowania dla Kordiana Gordewskiego, który przygotował dla nas cały zestaw – widać ogromne doświadczenie i pasję do tego, co robi.A wczoraj mój syn miał u Kordiana szkolenie z podstaw sushi – wrócił zachwycony i pełen inspiracji!Mito Sushi – dziękujemy za smak, atmosferę i serce, które widać w każdym szczególe.Z przyjemnością wrócimy!"

YuzuGdynia niezapomniana atmosfera

YuzuGdynia, mieszcząca się przy ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, wyróżnia się na tle innych restauracji z oceną 4,8 w Google Maps. Goście podkreślają wyjątkową obsługę od samego wejścia, co sprawia, że czują się zaopiekowani. Jest to miejsce, gdzie nawet osoby niechętnie próbujące nowych potraw, decydują się na kulinarne eksperymenty, z pozytywnym rezultatem.

Jedzenie w YuzuGdynia jest opisywane jako "top of the top", a obsługa jest uznawana za najlepszą w całym Trójmieście. Restauracja tworzy niezwykle miłą i ciepłą atmosferę, która pozostaje w pamięci na długo po wizycie. Klienci deklarują chęć powrotu do tego miejsca, co świadczy o jego wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości usług, tworząc lojalną bazę gości.

"Nigdy nie byłam w tak fantastycznym miejscu, gdzie zadbano o nas od samego wejścia. Jedzenie - top of the top, zazwyczaj boję się próbować nowych rzeczy, ale tu zaryzykowałam w ciemno i jedzenie było wyśmienite. Obsługa najlepsza w całym Trójmieście, tak miłej i ciepłej atmosfery nie da się zapomnieć. Wrócimy tu na pewno nie raz."

Restauracja Miko sushi&more Gdańsk

Restauracja Miko sushi&more w Gdańsku, zlokalizowana przy Świętokrzyskiej 21/5, zyskała ocenę 4,8 w Google Maps. Klienci chwalą to miejsce za pięknie podane i pyszne jedzenie. Lokal oferuje przytulne wnętrze, które sprzyja relaksowi i delektowaniu się posiłkiem w komfortowych warunkach, co podkreśla jego kameralny i przyjemny charakter.

Obsługa w Miko sushi&more jest opisywana jako miła, co dodatkowo wpływa na pozytywne wrażenia z wizyty. Restauracja przyciąga gości, którzy deklarują, że będą częstymi bywalcami tego miejsca, co świadczy o zadowoleniu z oferowanych dań i atmosfery. Jest to rekomendowany punkt na kulinarnej mapie Gdańska, ceniony za kompleksowe doświadczenie.

"Pyszne i ładnie podane jedzenie. Przytulne wnętrze i miła obsługa, bedziemy częstymi gośćmi."

Shimayo Sushi Gdynia zaskoczenia

Shimayo Sushi w Gdyni, przy Parkowej 1, legitymuje się oceną 4,8 w Google Maps. Lokal jest ceniony za delikatne i smaczne sushi, które jest podawane w estetyczny sposób wraz z odpowiednimi dodatkami. Goście często korzystają z możliwości rezerwacji, co świadczy o popularności tego miejsca wśród miłośników kuchni japońskiej.

Restauracja zaskakuje klientów dodatkowymi gestami, takimi jak gratisowa rolka z burakiem i truskawką, co jest odbierane jako bardzo miłe doświadczenie. Obsługa jest dobrze zorientowana w menu, a czas oczekiwania na zamówienie wynosi około 20 minut. Shimayo Sushi wyróżnia się również przepyszną lemoniadą aloesowo-ogórkową, idealnie komponującą się ze smakiem sushi.

"Sprawdziliśmy lokal we dwoje korzystając z rezerwacji @finebite. Sushi bardzo delikatne i smaczne. Zestaw podany pięknie wraz z dodatkami. Podczas składania zamówienia zastanawiałem się nad dwoma zestawami, z uwagi na zawartość (sushi z burakiem i truskawką bardzo mnie ciekawiło). Ostatecznie wybrałem zestaw bez powyższego. Przy podawaniu zamówienia do stolika okazało sie, że otrzymaliśmy rolkę z burakiem i truskawką gratis, co było bardzo miłym zaskoczeniem! Czas oczekiwania trwał około 20 minut. Obsługa wiedziała co serwuje, całość oceniam pozytywnie. Na uwagę zasługuje również przepyszna lemoniada aloesowo-ogórkowa - idealne połączenie z wyczuwalnym miąższem z użytych składników. Wszystko świeże i smaczne! Wraz z dziewczyną jesteśmy bardzo zadowoleni z wizyty i z pewnością wrócimy do tego miejsca. Szczerze polecam!P.S.Zdjęcia nie zawierają pełnych porcji - tak dobrze wyglądało i pachniało, że nieomieszkaliśmy spróbować zanim zrobiliśmy zdjęcia haha."

Sushi Poke Go Gdańsk co zjeść?

Sushi Poke Go w Gdańsku, położone przy alei Grunwaldzkiej 415, osiągnęło ocenę 4,8 w Google Maps, przyciągając klientów świetną atmosferą. Mimo braku wolnych miejsc, obsługa dba o komfort oczekujących gości, co jest bardzo cenione. Restauracja słynie z innowacyjnych pozycji w menu, takich jak sushi burger maxi i bowl z kurczakiem, które zaskakują smakiem.

Sushi burger jest opisywany jako doskonale skomponowany, gdzie wszystkie smaki harmonijnie współgrają, tworząc najlepszego burgera, jakiego można spróbować. Bowl z kurczakiem cechuje soczystość, delikatność oraz obfitość świeżych warzyw i ryżu. Klienci deklarują chęć powrotu, co potwierdza wysoką jakość i unikalność oferty tego lokalu, wyróżniając go na tle konkurencji.

"Atmosfera w lokalu świetna, pani na wejściu bardzo miła, mimo że nie było miejsca w lokalu nie odczuliśmy dyskomfortu czekając. Zamówiliśmy sushi burgera maxi oraz bowla z kurczakiem. Burger świetny choć jest w nim bardzo wiele dodatków i baliśmy się że może być przez to mdły jest skomponowany tak świetnie że wszystkie smaki ze sobą grają, jest to najlepszy Burger jaki jedliśmy. Bowl z kurczakiem, soczysty delikatny, duzo warzyw, pyszny świeży ryż. Napewno wrócimy."

Octopus Sushi Gdynia co poleca?

Octopus Sushi, znajdujące się w Batory Food Hall w Gdyni (10 Lutego 11), uzyskało ocenę 4,6 w Google Maps. Restauracja jest szczególnie polecana za swój sushi burger, który jest uznawany przez wielu klientów za najlepszy, jakiego kiedykolwiek próbowali. Dania charakteryzują się świeżością, chrupkością i wyjątkowym smakiem, co gwarantuje niezapomniane doznania.

Obsługa w Octopus Sushi aktywnie doradza klientom, co dodatkowo podnosi jakość doświadczenia. Polecenie sushi burgera przez pracownika galerii jest często cytowane jako dowód na jego wyjątkowość i jakość. Restauracja ta gwarantuje niebo w gębie i z pewnością zachęca do wielokrotnych wizyt, zwłaszcza dla miłośników tego innowacyjnego dania w Trójmieście.

"Najlepszy sushi burger, jaki jadłam w życiu! Dziewczyna z obsługi w Galerii Batory mi go poleciła i to był strzał w dziesiątkę – wszystko świeże, chrupiące i przepyszne. Po prostu niebo w gębie! Na pewno wrócę tam jeszcze nie raz!"

