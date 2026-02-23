Najlepsze sushi w Krakowie. Które lokale znalazły się w TOP 10?

Gdzie znaleźć najlepsze sushi w Krakowie?

Kraków, miasto o bogatej tradycji kulinarnej, coraz częściej przyciąga miłośników kuchni japońskiej. Poszukiwanie idealnej restauracji sushi może być jednak trudne ze względu na mnogość dostępnych opcji. Wybór miejsca gwarantującego świeżość składników, perfekcyjne przygotowanie ryżu i autentyczne smaki jest kluczowy dla pełnego doświadczenia.

W ostatnich latach kuchnia japońska zyskała ogromną popularność, a sushi stało się synonimem elegancji i nowoczesnego podejścia do jedzenia. Niezależnie od okazji – czy to romantyczna kolacja, czy spotkanie biznesowe – restauracje oferujące sushi są często wybierane przez mieszkańców i turystów poszukujących wyjątkowych doznań kulinarnych.

Youmiko Sushi Bar i Kizami Sushi

Na czele rankingu miejsc serwujących najlepsze sushi w Krakowie często pojawia się Youmiko Sushi Bar, zlokalizowany przy ulicy Józefa 2. Restauracja ta cieszy się wysoką oceną 4,8 w Google Maps, co świadczy o jej niezmiennej jakości. Klienci szczególnie doceniają staranność przygotowania każdego elementu oraz ogromną wiedzę i pasję personelu.

Kizami Sushi, znajdujące się przy Sołtysowskiej 12B/LU4, również zdobywa uznanie, osiągając imponującą ocenę 4,9 w Google Maps. To miejsce jest rekomendowane przez wielu jako jedno z lepszych w mieście, oferujące nie tylko wyśmienite sushi, ale także smaczne rameny i inne zupy. Miła obsługa dodatkowo podnosi komfort wizyty.

"To była nasza kolejna wizyta i po raz kolejny chef’s choice okazał się strzałem w dziesiątkę. Każdy element setu był dopracowany, świeży i pełen smaku – widać tu ogromną wiedzę i pasję do sushi. Całość była absolutnie wyśmienita i zaskakiwała na każdym etapie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obsługa – profesjonalna, uważna i niezwykle uprzejma, dzięki czemu czuliśmy się naprawdę zaopiekowani. Youmiko, jesteście rewelacyjni i po raz kolejny udowadniacie, że w Krakowie wciąż są miejsca z prawdziwie profesjonalną kuchnią i świetnym serwisem. Zdecydowanie wrócimy ponownie. Do zobaczenia !"

"Jedłam już dwa razy w tym miejscu i szczerze mogę powiedzieć, że sushi jest bardzo dobre, jedno z lepszych jakie jadłam! Ramen i zupka też bardzo smaczne. Obsługa bardzo miła. Polecam!"

Urara Sushi i FoggyYami Sushi

Urara Sushi, usytuowane przy Św. Tomasza 19/4, utrzymuje wysoką jakość z oceną 4,7 w Google Maps. Klienci chwalą rameny za duże porcje i sytość, a także doceniają ogólną jakość sushi. Mimo pewnych uwag dotyczących wystroju, kuchnia w Urara Sushi jest oceniana pozytywnie, co czyni to miejsce wartym uwagi.

FoggyYami Sushi Kraków, znajdujące się przy Sławkowskiej 13/15, również może pochwalić się oceną 4,7. Szczególnie polecany jest tam zestaw sushi w tempurze, który zbiera pozytywne recenzje. Lokal jest mały i przytulny, a obsługa oceniana jest jako przyjazna, co tworzy przyjemną atmosferę dla odwiedzających.

"Rameny dość dobre. Duże porcje, bardzo sycące i gorące. Jeden ramen zapomniany przybył w mniejszym naczyniu Dość dobre sushi. Stoliki wymagają odświeżenia. W zimie warto wybrać miejsce w głębi lokalu, ponieważ wieje zimnem od drzwi. Ogólnie miejsce pozytywne, jeśli chodzi o kuchnię."

"Zestaw sushi w tempurze jest niesamowicie dobry, obsluga przyjazna. Lokal mały, ale przytulny. Muzyczka leci, wszystko jak trzeba. Aczkolwiek zauważyłam, że obsługa z kuchni trochę za głośno gada o życiu prywatnym . Bez urazy, jesteście super. Tylko uważajcie na swoje słowa i „podkręcajcie” dźwięk"

MOTI Sushi i Piano Sushi

MOTI Sushi przy Krowoderskiej 21 to kolejne miejsce, które zasługuje na uwagę w poszukiwaniach doskonałego sushi w Krakowie, z oceną 4,8 w Google Maps. Klienci niezmiennie podkreślają świeżość i doskonały smak podawanych dań. Restauracja wykazuje się również profesjonalizmem w obsłudze klienta, nawet w przypadku problemów z dostawą.

Piano Sushi, zlokalizowane przy Kompozytorów 5/LU145, oferuje prawdziwą ucztę zarówno dla podniebienia, jak i dla oka, co potwierdza ocena 4,8. Miejsce to wyróżnia się niezwykłym klimatem i profesjonalną obsługą, a także estetycznym podaniem dań. Wielu uważa, że to jedno z najlepszych sushi, jakie można zjeść w Polsce.

"Nawet przy nieudanym dostarczeniu przez kuriera Bolt,wszystko zalatwione bez problemu,zawze świeże i smaczne sushi,zamawiamy tylko tutaj!"

"Jeśli szuka ktoś prawdziwej uczty dla oka ale również dla podniebienia i uwielbia Sushi to musi odwiedzić Piano. To miejsce z niezwykłym klimatem i doskonałą obsługą. Pani Kasia to mistrzyni w swoim fachu. Osoba niezwykle profesjonalna, uprzejma i sympatyczna. Doskonale pomogła przy wyborze setu, dodatków i deseru. Jeśli chodzi o samo Sushi to jest to NAJLEPSZE sushi jakie miałem okazję jeść w Polsce. Wszystkie składniki niezwykle świeże, kompozycja smaków niesamowita, a samą przyjemność jedzenia dopełnia estetyczne podanie dania. Reasumując jeśli ktoś szuka wyśmienitego jedzenia z fantastyczną obsługą to bardzo gorąco polecam Piano !"

Sushi Company i Sublime Sushi

Sushi Company, mieszczące się przy Bolesława Limanowskiego 27A, zdobyło perfekcyjną ocenę 5,0 w Google Maps, co świadczy o niezwykłej satysfakcji klientów. Proste, ale jednoznacznie pozytywne opinie potwierdzają wysoką jakość serwowanych tam dań. To miejsce jest często rekomendowane przez tych, którzy cenią sobie klasyczne i smaczne sushi.

Sublime Sushi, zlokalizowane przy Kącik 24/U1, również utrzymuje wysoką jakość z oceną 4,8. Restauracja jest chwalona za świeże, estetycznie podane i smaczne sushi. Mimo sporadycznych opóźnień w dostawach, jakość jedzenia rekompensuje czas oczekiwania, co świadczy o zadowoleniu klientów.

"Bardzo smaczne sushi. Polecam"

"Sushi smaczne, świeże i estetycznie podane.Widac,że znają się na rzeczy.Jedyny minus to dostawa, która dotarła prawie godzinę później niż pokazywał system i bez informacji ze strony lokalu o opóźnieniu..Na szczęście nie byliśmy bardzo głodni, więc poczekaliśmy.Jakosc jedzenia wynagrodziła czas oczekiwania."

Ima Sushi Kraków i Sumi Sushi

Ima Sushi Kraków, położone przy Barskiej 69, wyróżnia się na tle innych lokali z oceną 4,8, oferując sushi na najwyższym poziomie. Klienci doceniają świeżość składników, widoczną już na wystawce ryb w kuchni, oraz wyjątkowy klimat miejsca. Dodatkowe detale, takie jak materiałowe ręczniczki w łazience i pralinki na koniec, tworzą niezapomniane wrażenie.

Sumi Sushi przy Szlak 47, z oceną 4,8, jest często uznawane za oferujące najlepsze sushi w Krakowie. Restauracja oferuje atrakcyjne propozycje, w tym lunch, w połączeniu z ładnym, klimatycznym wystrojem. Wspaniała obsługa jest regularnie wyróżniana w opiniach, co sprawia, że klienci czują się zaopiekowani i chętnie wracają.

"Nie wiem czy kiedykolwiek, gdziekolwiek jadłem lepsze sushi niż w Ima! Absolutnie wszystko na najwyższym poziomie - obsługa, składniki, klimat. Od samego początku lokal robi wrażenie, szczególnie wystawka ryb na kuchni, widać, że są świeże. Kolejnym miłym zaskoczeniem przed jedzeniem okazały się materiałowe ręczniczki w łazience, po tym można rozpoznać czy lokal jest na wysokim poziomie. To właśnie takie szczegóły tworzą cały experience. Mimo, że zamówienie było duże to nie czekaliśmy jakoś bardzo długo. Kelner doradził nam co warto wybrać, polecił najlepsze pozycje. Gdy przyszły rolki kolejne miłe zaskoczenie w jaki sposób serwowane są kawałki sushi. Na samym końcu dostaliśmy po pralince, która jest własnoręcznie robiona na miejscu Nie mogę się doczekać, kiedy znów odwiedzę Kraków i wpadnę do nich na kolację. Polecam szczególnie na randkę! Super miejsce!"

"Pyszne sushi, można śmiało stwierdzić że nawet najlepsze w Krakowie. Bardzo dobra oferta, szczególnie polecam lunch. Do tego ładny, klimatyczny wystrój i miła atmosfera. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wspaniała obsługa w restauracji, dzięki której poczuliśmy się zaopiekowani a jedzenie smakowało dwa razy lepiej! Ogólnie bardzo polecam napewno ponownie odwiedzę to miejsce."

Wybierz swoje ulubione sushi

Przedstawiony ranking restauracji to przegląd miejsc, które wyróżniają się jakością i zadowoleniem klientów. Każda z wymienionych restauracji oferuje unikalne doznania kulinarne i różnorodność smaków, od klasycznych rolek po autorskie kompozycje, co pozwala na znalezienie idealnego miejsca dla każdego smakosza.

Wybór najlepszego sushi w Krakowie jest kwestią indywidualnych preferencji, jednak powyższe propozycje stanowią solidny punkt wyjścia do eksploracji japońskiej kuchni. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na szybki lunch, czy wykwintną kolację, Kraków ma wiele do zaoferowania miłośnikom sushi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.