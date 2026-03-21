Napad na dom Jacka Kuronia. Co wydarzyło się 21 marca 1979 roku?

Geneza Towarzystwa Kursów Naukowych

Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN) powstało w styczniu 1978 roku jako niezależna inicjatywa edukacyjna polskich intelektualistów. Koncept utworzenia tej opozycyjnej instytucji wyszedł od profesora Edwarda Lipińskiego. Radzie Programowej TKN przewodniczył profesor Jan Kielanowski, a funkcję sekretarza pełnił Andrzej Celiński. Organizacja miała na celu odpowiedzieć na niedostatki i ideologiczne ograniczenia oficjalnego szkolnictwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Deklaracja założycielska Towarzystwa Kursów Naukowych wyraźnie podkreślała pilną potrzebę samokształcenia. Inicjatywa ta miała służyć wzbogacaniu wiedzy w obliczu narzucanych przez władze ograniczeń programowych. Działalność TKN stanowiła istotny element środowisk opozycyjnych. Jej celem było stworzenie przestrzeni dla wolnej myśli i nauki, niezależnej od państwowej kontroli.

Jak działało TKN w PRL?

Wykłady i dyskusje organizowane przez Towarzystwo Kursów Naukowych odbywały się w warunkach konspiracyjnych. Spotkania często miały miejsce w prywatnych mieszkaniach osób zaangażowanych w opozycję oraz w kościołach. W Warszawie i Krakowie szczególnie aktywnie wspierał je kardynał Karol Wojtyła. Taka forma organizacji pozwalała uniknąć bezpośredniej kontroli i represji ze strony władz komunistycznych.

Grono wykładowców TKN obejmowało wybitne postaci polskiej nauki i kultury, aktywnie sprzeciwiające się reżimowi. Wśród nich znaleźli się Stanisław Barańczak, Władysław Bartoszewski, Maria Janion oraz Jacek Kuroń, który prowadził zajęcia z pedagogiki społecznej. Do grona prelegentów należał także Adam Michnik. Działalność tych intelektualistów była solą w oku ówczesnych władz PRL.

Brutalne represje władz wobec TKN

Działalność Towarzystwa Kursów Naukowych była przez władze PRL traktowana jako akt wrogości i zagrożenie dla ustroju. Z tego powodu komunistyczne służby podejmowały próby zduszenia tej inicjatywy za pomocą brutalnych metod. Często do rozbijania spotkań wykorzystywano bojówki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SSSP). Członkowie SSSP regularnie interweniowali, zakłócając porządek i terroryzując uczestników wykładów.

Bojówki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich były często złożone ze studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Byli to młodzi ludzie, dobrze wyszkoleni fizycznie, co czyniło ich szczególnie skutecznymi w brutalnych akcjach. Ich zadaniem było nie tylko rozpraszanie zgromadzeń, ale także zastraszanie i bicie opozycjonistów. Metody stosowane przez SSSP były określane jako bandyckie i miały na celu stłamszenie niezależnych inicjatyw edukacyjnych.

Atak na mieszkanie Jacka Kuronia

Mieszkanie znanego opozycjonisty Jacka Kuronia w 1979 roku dwukrotnie stało się celem ataków ze strony komunistycznych bojówek. Jednym z najbardziej wstrząsających incydentów był ten, który miał miejsce 21 marca 1979 roku. Tego dnia bojówki SSSP wparowały do domu, mimo że wykład Towarzystwa Kursów Naukowych, który miał się tam odbyć, został wcześniej odwołany.

Agresorzy, członkowie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, wkroczyli do mieszkania Jacka Kuronia z zamiarem brutalnego stłumienia rzekomego spotkania. Ich działania były bezwzględne i nieuzasadnione, zwłaszcza w kontekście odwołania wydarzenia. Atak miał na celu zastraszenie nie tylko Jacka Kuronia, ale również jego najbliższych oraz pozostałych działaczy.

Kto został pobity 21 marca 1979 roku?

Podczas brutalnego ataku, który miał miejsce 21 marca 1979 roku, członkowie SSSP dopuścili się pobicia kilku osób obecnych w mieszkaniu Jacka Kuronia. Ofiarami agresji padła między innymi żona Jacka Kuronia, Grażyna, oraz jego syn Maciej. Maciej Kuroń doznał szczególnie poważnych obrażeń, w tym wstrząsu mózgu.

Poważnych obrażeń doznali również inni działacze opozycyjni, którzy przebywali w mieszkaniu Kuronia. Wśród nich byli Henryk Wujec, Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Malicki i Adam Michnik. Dodatkowo ojciec Jacka Kuronia, który był wówczas ciężko chory, doznał zawału serca w wyniku przeżytego szoku. Bestialskie mordobicie pozostawiło trwały ślad na zdrowiu i psychice ofiar.

Konsekwencje napaści dla TKN

W obliczu drastycznych represji i brutalnych ataków, jakich doświadczali działacze i uczestnicy Towarzystwa Kursów Naukowych, podjęto trudne decyzje. Na prośbę innych członków TKN, Jacek Kuroń zdecydował się zawiesić prowadzone przez siebie wykłady. Była to reakcja na narastającą przemoc i zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób.

Towarzystwo Kursów Naukowych kontynuowało swoją działalność w zmienionym zakresie, jednak jej koniec był nieuchronny w zmieniającej się sytuacji politycznej. Ostatecznie inicjatywa edukacyjna TKN zakończyła swoją działalność po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku. Był to kres ważnego ośrodka niezależnej myśli w okresie PRL.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.