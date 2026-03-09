Napad na seniorkę po wyjściu z aresztu. Kto jest nim zaskoczony?

Kim jest Daniel K.?

Daniel K., 45-letni recydywista z warszawskiej Pragi-Północ, ponownie trafił w ręce policji po ataku na starszą kobietę. Jest to ten sam mężczyzna, który w grudniu ubiegłego roku dopuścił się brutalnego napadu na seniorkę, wyrywając jej torebkę po przewróceniu. Sprawca został wówczas zatrzymany i osadzony w areszcie w związku z serią podobnych przestępstw.

Na początku marca Daniel K. opuścił areszt, jednak wolnością cieszył się zaledwie przez kilka godzin. Po tym krótkim czasie ponownie zaatakował, a jego ofiarą ponownie stała się ta sama starsza kobieta. Tym razem celem napadu były pieniądze, konkretnie suma 150 złotych.

"Kilka godzin wolności wystarczyło, by znów dopuścił się przestępstwa" - tak asp. Kamil Sobótka rozpoczyna informację o 45-latku recydywiście z Pragi-Północ.

Jak doszło do powtórnego napadu?

Tym razem Daniel K. zaatakował seniorkę przy ulicy Brechta, w rejonie już znanym policji z wcześniejszych incydentów z jego udziałem. Po napadzie, sprawca uciekł z jej torebką w kierunku ulicy Równej. Kobieta natychmiast poinformowała funkcjonariuszy o zdarzeniu, co pozwoliło na szybką i skuteczną reakcję.

Mundurowi nie mieli problemu z rozpoznaniem 45-latka, którego twarz była im już dobrze znana z poprzednich interwencji. Daniel K. został błyskawicznie zatrzymany i zakuty w kajdanki. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia kolejnego napadu rabunkowego.

Co znaleziono przy sprawcy?

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przedmioty związane z napadem, w tym torebkę seniorki, która została odzyskana. W trakcie przeszukania zatrzymanego recydywisty, policjanci znaleźli przy nim jedynie 136,48 złotych, będące resztą skradzionej kwoty.

Wskazuje to, że Daniel K. zdążył już wydać część skradzionych pieniędzy, zanim został ponownie schwytany. Teraz służby muszą zadecydować o jego dalszym losie, biorąc pod uwagę recydywę i powtarzalność brutalnego przestępstwa, co może mieć wpływ na decyzję sądu.

Czy Daniel K. wróci za kraty?

Przypadek Daniela K. budzi pytania o skuteczność wcześniejszych środków zapobiegawczych, w tym zwolnienia z aresztu po poprzednim napadzie. Zdaniem policjantów, mężczyzna powinien oczekiwać na wyrok za kratami, aby nie stwarzać dalszego zagrożenia dla społeczności, szczególnie dla starszych osób. Brutalne ataki na seniorki wymagają stanowczej reakcji systemu sprawiedliwości karnej.

Poprzednie wydarzenia z grudnia obejmowały serię brutalnych napadów na seniorki, w których Daniel K. brał udział. Policja publikowała wówczas nagrania z monitoringu, ukazujące jego agresywne działania, w tym rzucenie ofiary na chodnik w celu wyrwania torebki. Te dowody stanowią istotny element w obecnym postępowaniu prokuratorskim.

Jakie są konsekwencje recydywy?

Recydywa, czyli ponowne popełnienie przestępstwa, ma znaczący wpływ na wymiar kary w polskim prawie karnym. Daniel K., jako osoba wielokrotnie łamiąca prawo i stwarzająca zagrożenie, może liczyć się z surowszym wyrokiem. Sąd będzie musiał ocenić nie tylko sam czyn, ale także całą historię jego przestępczości oraz wcześniejsze wyroki.

Zarzuty wobec 45-latka dotyczą napadu, co w kontekście recydywy może skutkować długotrwałym pozbawieniem wolności. Społeczeństwo oczekuje, że osoby tak agresywne i stanowiące zagrożenie dla obywateli będą skutecznie izolowane. Decyzja w tej sprawie będzie miała wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Pragi-Północ.

