Napad w Gdańsku. Mężczyzna poważnie ranny, co ustalili śledczy?

Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-15 22:48

W niedzielę po południu w Gdańsku doszło do brutalnego ataku, w którym mężczyzna został poważnie raniony ostrym narzędziem, prawdopodobnie maczetą. Gdańska policja intensywnie poszukuje sprawców tego zdarzenia, prowadząc szeroko zakrojoną obławę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, a służby prowadzą szczegółowe dochodzenie w sprawie tego przestępstwa.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Napad w Gdańsku na ulicy Warszawskiej

Do brutalnego zdarzenia doszło w niedzielę, 15 marca, około godziny 15.30 w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdańsku. Gdańska policja natychmiast otrzymała zgłoszenie o ataku, które wpłynęło do oficera dyżurnego, uruchamiając procedury interwencyjne. Działania służb ratunkowych rozpoczęły się bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o poszkodowanym mężczyźnie.

Aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku potwierdził, że dwóch napastników zaatakowało inną osobę. Użyto w tym celu niebezpiecznych narzędzi, co stanowiło poważne zagrożenie dla życia poszkodowanego. Według informacji podanych przez Radio Gdańsk, mężczyzna został najprawdopodobniej ugodzony maczetami przez agresorów, co wskazuje na wyjątkową brutalność ataku.

Stan rannego mężczyzny

Na miejsce zdarzenia w rejonie ulicy Warszawskiej niezwłocznie skierowano liczne służby ratunkowe, w tym zespoły medyczne i patrole policji. Poszkodowanemu mężczyźnie, który został ranny ostrym narzędziem, udzielono pierwszej pomocy medycznej jeszcze na miejscu zdarzenia. Jego stan wymagał pilnej interwencji lekarskiej, dlatego został przetransportowany do szpitala w celu dalszego leczenia i diagnostyki.

Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej również przybyli na miejsce brutalnego napadu w Gdańsku, aby zabezpieczyć wszelkie ślady. Zespół rozpoczął zbieranie materiału dowodowego, który może być kluczowy dla dalszego przebiegu śledztwa. Trwają intensywne działania mające na celu dokładne ustalenie okoliczności ataku oraz identyfikację i zatrzymanie sprawców, którzy użyli maczet.

Obława policji i śledztwo

W związku z brutalnym atakiem i poważnym ranieniem mężczyzny, gdańska policja wszczęła szeroko zakrojoną obławę. Funkcjonariusze intensywnie sprawdzają okoliczny teren, poszukując śladów napastników oraz ewentualnych dowodów. Zespoły patrolowe i dochodzeniowe pracują nad zebraniem wszelkich informacji, które mogą pomóc w szybkim wyjaśnieniu sprawy i ujęciu odpowiedzialnych za napaść.

Do działań włączyli się również kryminalni, którzy skupiają się na analizie nagrań z monitoringu miejskiego i prywatnego. Śledczy prowadzą przesłuchania świadków, licząc na pozyskanie kluczowych zeznań dotyczących przebiegu zdarzenia oraz tożsamości osób, które zaatakowały mężczyznę. Ich celem jest kompleksowe odtworzenie wydarzeń i doprowadzenie sprawców brutalnego ataku w Gdańsku przed wymiar sprawiedliwości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.