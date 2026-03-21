Narkotykowy cios w podziemie. Kogo naprawdę uderzyła akcja pod Płońskiem?

Narkotykowe imperium w cieniu wsi

Wydawać by się mogło, że idylliczna sceneria wsi Szeromin, w gminie Płońsk, to ostatnie miejsce, gdzie kwitnie nielegalny biznes. Tymczasem właśnie tam, w niepozornej chacie, stołeczni śledczy odkryli doskonale zorganizowane laboratorium produkujące substancje odurzające na gigantyczną skalę. Jak ustalono, ten niecny proceder miał zaopatrywać w używki środowiska pseudokibiców, sympatyzujących z jednym ze stołecznych klubów, co tylko podkreśla skalę powiązań przestępczych.

Akcja, której rozmach i precyzja godna jest sensacyjnego filmu, zaangażowała szereg policyjnych jednostek. Funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP, wsparci przez mundurowych z Nowego Dworu Mazowieckiego, specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, a nawet policyjnych kontrterrorystów z jednostki „BOA”, musieli działać błyskawicznie i bezbłędnie.

Tajemnicza maska i zatrzymani

Na miejscu, podczas operacji, policjanci ujęli dwóch mężczyzn, obywateli Ukrainy, którzy w najlepsze zajmowali się wytwarzaniem zabronionych substancji. Ich zaskoczenie musiało być ogromne, gdy do chaty wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze. Co ciekawe, w jednym z pojazdów znaleziono intrygującą maskę przypominającą twarz starca – detal, który dodaje całej sprawie nutki tajemniczości i filmowego charakteru.

Zabezpieczone dowody jasno wskazywały na profesjonalny charakter działalności. Na posesji roiło się od specjalistycznego sprzętu: liczne zbiorniki, pojemniki i baniaki, a także różnorodne odczynniki chemiczne, niezbędne do skomplikowanego procesu technologicznego. Śledczy z uwagą przyglądali się plastikowym kuwetom, w których bulgotała tajemnicza czerwona substancja – z pewnością kluczowa w procesie produkcji.

Skala narkotykowego przedsięwzięcia

Prawdziwa skala przestępczego przedsięwzięcia ujawniła się wraz z dokładnym przeszukaniem terenu. Policjanci przejęli łącznie imponujące około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. Wśród zabezpieczonych pozycji znalazły się zarówno półprodukty chemiczne, jak i gotowe do natychmiastowej dystrybucji narkotyki, co świadczy o pełnym cyklu produkcyjnym odbywającym się w tym miejscu.

Lista zarekwirowanych chemikaliów i środków odurzających przyprawia o zawrót głowy. Śledczy zidentyfikowali izopropanol, denaturat, aceton i kwas borowy – komponenty powszechnie stosowane do wytwarzania amfetaminy. Co więcej, w "laboratorium śmierci" znaleziono znaczne ilości gotowej amfetaminy oraz mefedronu, substancji szczególnie popularnych w środowisku przestępczym.

Kary za produkcję. Co grozi sprawcom?

Wszystkie zabezpieczone na miejscu substancje i odczynniki chemiczne niezwłocznie trafiły do specjalistycznych badań laboratoryjnych. To właśnie ich wyniki będą kluczowe dla prokuratury, pozwalając na precyzyjne określenie składu chemicznego i dokładne oszacowanie skali przestępczej działalności zlikwidowanego laboratorium. Bez tych danych trudno byłoby w pełni ocenić rozmiar zagrożenia.

Zatrzymani, dwaj obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat, usłyszeli poważne prokuratorskie zarzuty wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za tego typu przestępstwo polskie prawo przewiduje surową karę sięgającą nawet 20 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, nie wahał się i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, co świadczy o wadze zarzutów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.