Nastolatek pobił kolegę. Jakie konsekwencje czekają 17-latka?

Zgłoszenie przestępstwa w Rzeszowie

W ubiegły poniedziałek, na terenie Rzeszowa, doszło do zdarzenia, które zgłosił ojciec poszkodowanego 16-latka. Mężczyzna złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w komisariacie policji na ulicy Wołyńskiej. Zgodnie z jego relacją, syn został zaatakowany w trakcie przerwy lekcyjnej. Szesnastolatek opuścił budynek szkoły, aby udać się do pobliskiego sklepu po śniadanie.

Gdy nastolatek wchodził do sklepu, został celowo uderzony ramieniem przez innego młodego mężczyznę. W odpowiedzi na to zdarzenie, poszkodowany zwrócił się do agresora z pytaniem, czy wszystko w porządku. Wówczas otrzymywał dwa ciosy pięścią w twarz bez wyraźnego powodu. Chłopiec nie podjął walki i próbował się odsunąć od napastnika.

"Wchodząc do sklepu został ramieniem uderzony przez młodego mężczyznę. Gdy nastolatek zwrócił się do niego z zapytaniem czy coś się stało, otrzymał dwa ciosy z pięści w twarz. Chłopiec nie chciał się bić. Odwrócił się i chciał odejść, wtedy otrzymał kolejne uderzenie z pięści w tył głowy. 16-latek intensywnie krwawił z nosa. Pomocy udzielili mu przechodnie. Po chwili na miejsce przyjechał jego krewny, który o zdarzeniu powiadomił służby. Ratownicy medyczni, którzy udzielali mu pomocy zadecydowali, o przewiezieniu go do szpitala" - informuje podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej komendy.

Jakie obrażenia odniósł nastolatek?

Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy po wstępnym badaniu zadecydowali o konieczności przewiezienia 16-latka do szpitala. Tam przeprowadzono szczegółowe badania, które potwierdziły poważne obrażenia. Niestety, atak zakończył się złamaniem kości nosa u poszkodowanego nastolatka, co wymagało dalszego leczenia i opieki.

Ustalenie tożsamości agresora

Po zgłoszeniu przestępstwa, policjanci z Rzeszowa rozpoczęli natychmiastowe i intensywne działania operacyjne. Ich celem było ustalenie tożsamości oraz zatrzymanie sprawcy brutalnego ataku. Kluczowe okazały się informacje przekazane przez samego poszkodowanego 16-latka. Nastolatek wskazał, że agresor jest uczniem tej samej szkoły, co znacznie zawęziło krąg podejrzanych.

Dzięki precyzyjnym wskazówkom i szybkim działaniom funkcjonariuszy, 17-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zidentyfikowany. Zatrzymanie 17-latka nastąpiło w piątek rano, kilka dni po incydencie, co pozwoliło na podjęcie dalszych kroków prawnych. Tożsamość sprawcy okazała się kluczowa dla prowadzenia śledztwa w tej sprawie.

Zarzuty dla 17-latka

Mimo młodego wieku, 17-latek będzie odpowiadał karnie za swoje czyny na zasadach przewidzianych dla dorosłych. Prokurator z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów przeprowadził przesłuchanie zatrzymanego i postawił mu zarzut pobicia. Akt oskarżenia szczegółowo opisuje okoliczności zdarzenia, podkreślając jego publiczny charakter.

Zarzut wskazuje, że sprawca działał "publicznie i bez powodu albo oczywiście z błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego". Uderzał 16-latka wielokrotnie pięścią w okolice twarzy i głowy, co doprowadziło do poważnych obrażeń, w tym wspomnianego wcześniej złamania kości nosa. Działanie to kwalifikuje się jako naruszenie czynności narządów ciała.

Dozór policyjny i możliwa kara

Wobec 17-letniego sprawcy zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmują one przede wszystkim dozór policyjny, co oznacza, że musi on regularnie zgłaszać się na komisariat policji. Dodatkowo, nałożono na niego ścisły zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz kontaktowania się z nim w jakikolwiek sposób, co ma zapewnić bezpieczeństwo ofiary.

Ostateczny wymiar kary dla 17-latka zostanie ustalony przez sąd, który rozpatrzy wszystkie okoliczności sprawy. Za zarzucane mu naruszenie czynności narządów ciała grozi mu kara pozbawienia wolności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna kara za to przestępstwo wynosi nawet do 5 lat więzienia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.