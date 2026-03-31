Nieodwołane wizyty lekarskie. Jaki problem tworzą w Małopolsce?

Rekord nieodwołanych wizyt w Małopolsce

Z danych, które przekazało Radio Kraków, wynika, że w minionym roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano rekordową liczbę nieodwołanych wizyt lekarskich. Aż 227,5 tysiąca osób zignorowało zaplanowane konsultacje medyczne, nie informując placówki o swojej nieobecności. Statystyki te drastycznie wzrosły o niemal 90 tysięcy przypadków w porównaniu do poprzedniego okresu.

Puste fotele w gabinetach lekarskich oznaczają bezpowrotną stratę cennego czasu specjalistów, który mógłby być wykorzystany na leczenie innych pacjentów. Tego rodzaju uchybienia bezpośrednio przekładają się na mniejszą dostępność świadczeń dla osób potrzebujących oraz niepotrzebnie wydłużają i tak już znaczne kolejki do lekarzy.

Gdzie pacjenci nie odwołują wizyt?

Szczegółowe zestawienia przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Małopolsce wskazują na największe słabe punkty w systemie ochrony zdrowia. Okazuje się, że problem absencji pacjentów uderza przede wszystkim w poradnie ortopedyczne, gdzie w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy przepadło aż 55 tysięcy zakontraktowanych wizyt. Liczby te doskonale obrazują wyzwania, przed którymi stoi polska medycyna.

Każdy zablokowany i niewykorzystany termin to poważny problem dla kogoś, kto w tym samym czasie pilnie potrzebował fachowej diagnozy oraz wsparcia ze strony personelu medycznego. Utracone terminy mają realny wpływ na zdrowie i komfort oczekujących. Taka sytuacja zwiększa frustrację pacjentów i obciąża system.

Obowiązek odwołania wizyty

Przepisy jasno precyzują, że pacjent ma obowiązek poinformować przychodnię lub szpital, jeśli jego zaplanowana wizyta nie może dojść do skutku. Jest to kluczowy element dla sprawnego zarządzania kolejkami. Ta prosta czynność pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów medycznych.

Aby zminimalizować problem, Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie wysyła wiadomości tekstowe z przypomnieniami o zbliżających się badaniach i konsultacjach. Niestety, mimo tych technologicznych ułatwień, statystyki dotyczące nieodwołanych wizyt wciąż utrzymują tendencję wzrostową. System przypomnień nie zawsze jest wystarczający.

Jak odwołać wizytę lekarską?

Urzędnicy NFZ po raz kolejny przypominają pacjentom o prostym sposobie rozwiązania problemu. Wystarczy jeden krótki telefon do rejestracji szpitala czy przychodni, by zwolnić zajęte miejsce. Taki gest daje szansę na szybsze leczenie innej osobie, która pilnie potrzebuje konsultacji specjalisty.

Dzięki odwołaniu wizyty termin staje się dostępny dla kolejnego pacjenta z listy oczekujących, co może znacząco skrócić czas oczekiwania. Aktywne zarządzanie swoimi terminami przyczynia się do poprawy ogólnej dostępności opieki zdrowotnej i odciąża system. Współpraca pacjentów jest niezbędna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.