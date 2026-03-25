Nominacje do Fryderyków 2025. Co łączy Kubę Badacha i Olę Kwaśniewską?

Nominacje do Fryderyków 2025 ogłoszone

Wtorkowe popołudnie przyniosło ogłoszenie nominacji do Fryderyków 2025, najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Akademia Fonograficzna, która od ponad trzech dekad przyznaje te wyróżnienia, ujawniła listę artystów walczących o statuetki. Uroczysta gala wieńcząca 31. edycję nagród odbędzie się 25 maja w Warszawie, gromadząc czołowych twórców i wykonawców polskiej sceny muzycznej.

Wśród nominowanych w kategorii Album Roku Muzyka Rozrywkowa znalazła się płyta „Radio Edit” Kuby Badacha. To znaczące wyróżnienie dla artysty, który od lat jest ceniony zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Sukces ten ma szczególny wymiar, gdyż jest efektem współpracy artystycznej z jego żoną, Aleksandrą Kwaśniewską, odpowiedzialną za teksty na albumie.

Jakie wyróżnienie otrzymał Kuba Badach?

Album „Radio Edit” Kuby Badacha zdobył nominację do Fryderyków 2025 w kategorii Album Roku Muzyka Rozrywkowa. Ta kategoria jest jedną z najbardziej konkurencyjnych, a samo znalezienie się w gronie nominowanych świadczy o wysokiej jakości artystycznej dzieła. Dla Kuby Badacha to kolejne potwierdzenie jego ugruntowanej pozycji na polskiej scenie muzycznej, gdzie jest ceniony za kunszt wokalny i kompozytorski.

Płyta charakteryzuje się połączeniem elementów popu, soulu i funku, co przyniosło jej przychylność słuchaczy. Chwytliwe melodie i dopracowane aranżacje sprawiły, że "Radio Edit" wyróżnia się na tle innych produkcji. Kluczowym elementem sukcesu okazały się także teksty, których autorką jest Aleksandra Kwaśniewska, nadając piosenkom głębię i osobisty charakter.

Radość małżonków z nominacji

Po ogłoszeniu nominacji, Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach nie kryli swojej radości, dzieląc się nią z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para wyraziła wdzięczność za docenienie ich wspólnej pracy artystycznej. Ich wpisy szybko stały się popularne, generując liczne gratulacje od fanów i innych artystów, co podkreśla znaczenie tej nominacji w środowisku muzycznym.

Aleksandra Kwaśniewska, komentując nominację, podkreśliła wyjątkowy charakter wyróżnienia. Znalazła się w gronie twórców, których praca została doceniona przez Akademię Fonograficzną. Kuba Badach również wyraził dumę z osiągniętego sukcesu, dziękując zarówno żonie, jak i muzykom, którzy przyczynili się do powstania albumu „Radio Edit”.

"Łałałiła! Dziękujemy! Samo znalezienie się w tym zacnym gronie to już zaszczyt" - napisała córka byłego prezydenta na Instagramie.

Kuba Badach pęka z dumy – co powiedział?

Kuba Badach otwarcie wyraził swoje zadowolenie i dumę z nominacji albumu „Radio Edit” do Fryderyków 2025. Artysta podkreślił, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy wielu osób, w tym jego żony, Aleksandry Kwaśniewskiej. Jego słowa świadczą o silnym poczuciu zespołowego sukcesu i docenienia wkładu wszystkich zaangażowanych w projekt.

W swoim wpisie Kuba Badach skierował podziękowania do Aleksandry Kwaśniewskiej, uznając ją za współautorkę albumu. Wyraził również wdzięczność wspaniałym muzykom, z którymi miał zaszczyt nagrać płytę. Takie podejście artysty podkreśla jego szacunek dla całej ekipy twórczej i transparentność w dzieleniu się sukcesem.

"No i ja na przykład jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy i trochę pękam z dumy, nie będę ukrywał. Ogromnie dziękuję w imieniu swoim, Aleksandry małżonki - współautorki albumu oraz wszystkich wspaniałych muzyków, z którymi miałem zaszczyt nagrać "Radio Edit"" - dodał.

Aleksandra Kwaśniewska o twórczości tekstowej

Aleksandra Kwaśniewska już wcześniej, w wywiadzie dla Plejady, dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat pisania tekstów piosenek. Określiła to zajęcie jako bardzo satysfakcjonujące i kreatywne, podkreślając swoją miłość do zabawy słowami. Jej pasja do tworzenia warstwy lirycznej jest wyraźnie słyszalna w piosenkach z albumu „Radio Edit”, dodając im głębi i autentyczności.

Wspomniała również o unikalnej roli piosenki, która łączy emocje związane z muzyką i tekstem. Dzięki temu połączeniu, słuchacze mogą silnie utożsamiać się z przekazem, a piosenki towarzyszą im w ważnych momentach życia. Kwaśniewska docenia szybką informację zwrotną od publiczności po premierze utworów, co jest dla niej dodatkową motywacją do dalszej pracy twórczej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.