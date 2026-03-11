Nowe biuro Creotech Instruments. Jaki sekret kryje stolica Małopolski?

Nowy oddział Creotech Instruments

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Creotech Instruments SA, wiodący polski integrator misji satelitarnych, oficjalnie otworzyła nową placówkę na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Inwestycja stanowi pierwszy oddział firmy poza Warszawą i jest kluczowym elementem przygotowań do przyszłych misji satelitarnych oraz składową strategicznego programu Kraków Space City.

Głównym celem tego posunięcia jest stworzenie w stolicy Małopolski silnego zagłębia technologicznego, które skutecznie połączy środowisko naukowe z biznesem. Ma to również ułatwić pozyskiwanie wysokokwalifikowanych inżynierów i specjalistów, niezbędnych do realizacji ambitnych projektów kosmicznych. Takie połączenie ma stworzyć synergię, która przyspieszy innowacje. Jest to kluczowy element strategii rozwoju firmy na najbliższe lata.

Dlaczego wybór padł na Kraków?

Wybór Krakowa jako lokalizacji dla nowego oddziału Creotech Instruments SA był decyzją strategiczną i przemyślaną. Miasto konsekwentnie buduje swoją reputację jako istotny punkt na technologicznej mapie Polski, oferując sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Krakowski Park Technologiczny (KPT) aktywnie wspiera podmioty z branży deep tech oraz space, pomagając im w ekspansji zagranicznej i transferze technologii.

Współpraca z miastem zaowocowała rozwojem projektu Kraków Space City, inicjatywy mającej na celu podnoszenie kompetencji technologicznych regionu i budowanie jego silnej pozycji w Europie. Creotech Instruments SA, poprzez podpisanie listu intencyjnego, aktywnie wspiera starania Krakowa o utworzenie w mieście Centrum Badawczo-Rozwojowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), co świadczy o długoterminowej wizji rozwoju. Zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk podkreślił, że aglomeracja z żelazną konsekwencją buduje swoją renomę jako ważny punkt na technologicznej mapie kraju.

Dostęp do naukowców. Dlaczego jest ważny?

Prezes zarządu Creotech Instruments SA, dr hab. Grzegorz Brona, podkreślił, że Kraków posiada szereg kluczowych zalet dla branży badawczej i satelitarnej. Dostęp do wybitnej kadry inżynierskiej jest jednym z głównych atutów, co umożliwia bliską współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi, napędzając rozwój nowych technologii. To strategiczne położenie pozwala na dynamiczne rozbudowywanie zespołów eksperckich. Współpraca z uczelniami jest fundamentem innowacyjności.

Ta naukowa synergia ma przynieść w przyszłości wymierne efekty w postaci rozwoju nowych technologii i zwiększenia rynkowej siły przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. Umiejscowienie oddziału w Małopolsce jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firmy w kontekście planowanych, skomplikowanych operacji satelitarnych, takich jak programy monitorowania kosmicznych zakłóceń sygnałów GNSS (SAFIR-PNT) czy misje serwisowe (RAVEN). Firma jednocześnie rozwija projekty CAMILA oraz Mikroglob, co potwierdza jej dynamiczny rozwój.

Jak Creotech Instruments współpracuje z nauką?

Creotech Instruments SA, jako czołowy polski integrator zaawansowanych systemów kosmicznych, znacząco ułatwia budowanie silnych relacji z małopolskim ekosystemem innowacyjnym poprzez swoją obecność w Krakowie. Doskonałym przykładem skuteczności tego modelu jest projekt HYADES, realizowany wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta kooperacja jest dowodem na efektywność łączenia wiedzy akademickiej z potrzebami przemysłu. Model ten służy jako wzór dla przyszłych przedsięwzięć.

Ta ścisła integracja świata nauki z komercyjnym przemysłem ma fundamentalne znaczenie dla postępu technologicznego. Wspólne inicjatywy badawcze i rozwojowe pozwalają na efektywne przekuwanie wiedzy akademickiej w praktyczne rozwiązania kosmiczne, wzmacniając pozycję Polski w sektorze kosmicznym. Takie działania sprzyjają nie tylko rozwojowi technologicznemu, ale także budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Jest to długofalowa strategia zapewniająca stabilny wzrost.

