Nowe stacje metra w Warszawie. Kiedy ruszą pociągi na Bemowie?

Jak postępuje budowa ostatniego odcinka M2?

Budowa ostatnich stacji drugiej linii metra na warszawskim Bemowie nabiera tempa, a Metro Warszawskie regularnie dzieli się szczegółami z placu boju. Prace są obecnie intensywnie prowadzone na wszystkich trzech przyszłych przystankach: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Zespół budowlany koncentruje się zarówno na konstrukcji peronów, jak i na drążeniu tuneli, przygotowując infrastrukturę pod przyszłych pasażerów. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i inżynieryjne, które ma znacząco usprawnić komunikację w zachodniej części stolicy.

Postęp robót jest widoczny gołym okiem, co potwierdzają najnowsze fotografie udostępnione przez zarządcę stołecznego metra. Obejmują one zaawansowane instalacje elektryczne, wentylacyjne oraz montaż kluczowych elementów wyposażenia stacji. Nie brakuje także prac wykończeniowych, które powoli nadają tym podziemnym przestrzeniom finalny kształt i charakter, zwiastując rychłe oddanie ich do użytku. Mieszkańcy Bemowa z pewnością docenią te wysiłki, które zakończą się uruchomieniem długo wyczekiwanych połączeń.

Stacja Chrzanów zbliża się do finiszu

Stacja Chrzanów jest jednym z najbardziej zaawansowanych punktów na mapie budowy linii M2. W najbliższych dniach ekipy budowlane planują kluczowe działanie, jakim będzie zasypanie zamkniętego otworu technologicznego, co stanowi symboliczny krok ku finalizacji prac. Równolegle, intensywne roboty koncentrują się na nawierzchni chodników przy ulicy Rayskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłych wyjść ze stacji, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników komunikacji miejskiej.

W podziemnych przestrzeniach stacji Chrzanów kładziona jest już posadzka, a na ścianach pojawiają się nowoczesne, aluminiowe detale oraz okładziny, nadające wnętrzom estetyczny wygląd. Co więcej, robotnicy wznoszą stalowe szkielety wyjść, jednocześnie instalując niezbędne systemy wentylacji, prądu oraz dźwigi. Zdecydowana większość schodów ruchomych i wind, kluczowych dla dostępności stacji, znajduje się już na swoich miejscach, co świadczy o wysokim stopniu zaawansowania projektu.

Stacja Karolin – ostatnie detale i wykończenie

Na stacji Karolin wykonawca skupia się na ostatnim, kluczowym elemencie – budowie ostatniego wyjścia, którego wykop podstropowy został zrealizowany w imponujących 80 procentach. To wskazuje na zbliżający się koniec ciężkich robót ziemnych w tym rejonie. Równocześnie, w strefach technologicznych trwają prace malarskie, tynkarskie, murarskie i glazurnicze, które mają na celu przygotowanie pomieszczeń do pełnienia ich funkcji. Dbano o każdy szczegół, aby gotowe obiekty były nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne.

Wnętrza stacji Karolin zaczynają ożywać wraz z montażem pierwszych schodów ruchomych, co znacznie ułatwi przyszłe przemieszczanie się pasażerów. Specjaliści nieustannie pracują nad instalacją kabli elektrycznych oraz ciągów wentylacyjnych, które są krwiobiegiem każdej nowoczesnej stacji metra. Te prace, choć często niewidoczne dla oka, są fundamentalne dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania całego systemu. Zakończenie tych etapów jest kluczowe dla terminu oddania stacji do użytku.

Kiedy otwarcie nowych stacji metra M2?

Finałowy etap rozbudowy drugiej linii metra w Warszawie to nie tylko trzy wspomniane stacje pasażerskie, ale także budowa torów do Stacji Techniczno-Postojowej Mory. To kompleksowe podejście ma zapewnić sprawne funkcjonowanie całej infrastruktury i obsługę taboru. Projekt jest ambitny i wymaga precyzyjnej koordynacji wielu zespołów, by wszystkie elementy pasowały do siebie jak trybiki w zegarku i działały bez zarzutu po oddaniu do użytku. Całość ma usprawnić ruch pasażerski w stolicy.

Stołeczny magistrat niezmiennie podtrzymuje, że wszelkie prace budowlane w tym rejonie zostaną sfinalizowane jeszcze w 2026 roku. Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy, a zwłaszcza Bemowa, będą musieli poczekać jeszcze kilka lat na pełne uruchomienie nowych połączeń. Harmonogram jest napięty, ale dotychczasowy postęp daje nadzieję na terminowe zakończenie tej kluczowej inwestycji. Czas pokaże, czy uda się dotrzymać tego terminu, co byłoby ogromnym sukcesem dla miasta i jego mieszkańców.

