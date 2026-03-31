Nowe trasy LOT z Krakowa. Do których miast polecisz?

Start regularnych rejsów z Balic

Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały nowe połączenia z krakowskiego lotniska Balice. Ostatni poniedziałek marca 2024 roku przyniósł oficjalne otwarcie regularnych tras, które połączyły Kraków z Hiszpanią i Włochami. Pasażerowie zyskali bezpośredni dostęp do Madrytu, Rzymu i Barcelony, miast uznawanych za kluczowe ośrodki kulturowe i gospodarcze w Europie. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie wygodnego transportu zarówno dla turystów, jak i klientów biznesowych.

Dyrektor Biura Sprzedaży Agencyjnej PLL LOT, Marta Wiśniewska, podkreśliła, że rozwój siatki połączeń z Małopolski stanowi priorytet dla narodowego przewoźnika. W bieżącym sezonie letnim oferta lotów z Krakowa wzrosła do jedenastu kierunków. Nowe rejsy do Madrytu, Rzymu i Barcelony mają status regularnych, co umożliwia podróżowanie przez cały rok, niezależnie od sezonu.

Częstotliwość lotów na południe Europy

Częstotliwość lotów na nowo uruchomionych trasach została dostosowana do potrzeb pasażerów oraz sezonowości. Połączenia do Rzymu będą realizowane z różną intensywnością, osiągając do pięciu razy w tygodniu w sezonie letnim i do czterech w miesiącach zimowych. Taka elastyczność ma zapewnić optymalne warunki podróży przez cały rok.

Trasa do Barcelony jest obsługiwana z częstotliwością czterech startów tygodniowo przez całe dwanaście miesięcy, co gwarantuje stałą dostępność. Samoloty do Madrytu będą wylatywać z Krakowa do sześciu razy na tydzień, oferując pasażerom szeroki wybór terminów. Harmonogram ten umożliwia swobodne planowanie zarówno krótkich wypadów, jak i dłuższych podróży.

Rozwój Kraków Airport. Jaka pozycja PLL LOT?

Prezes Kraków Airport, Łukasz Strutyński, wyraził zadowolenie z dynamicznej współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Podkreślił, że ta kooperacja znacząco wzmacnia pozycję narodowego przewoźnika w regionie. Wzrost liczby operacji i obsłużonych pasażerów sprawił, że PLL LOT awansowały na trzecią lokatę wśród najpopularniejszych operatorów działających na krakowskim lotnisku.

Łukasz Strutyński zaznaczył, że ścisła współpraca przynosi korzyści nie tylko lotnisku, ale całej lokalnej społeczności. Eksperci przewidują, że nowe połączenia transportowe przyczynią się do wzrostu statystyk odpraw. Oczekuje się, że rozwój siatki połączeń znacząco napędzi branżę turystyczną oraz małopolską gospodarkę, wzmacniając region jako atrakcyjny cel podróży i ośrodek biznesowy.

Statystyki i znaczenie lotniska w Balicach

Kraków Airport utrzymuje swoją pozycję jako drugie najczęściej wybierane lotnisko w Polsce i największy port regionalny w kraju. W minionym roku obiekt odnotował rekordową liczbę ponad 13,2 miliona obsłużonych pasażerów. Wynik ten świadczy o ciągłym wzroście znaczenia Balic na tle krajowej infrastruktury lotniczej oraz o rosnącej popularności regionu wśród podróżnych.

Wraz z uruchomieniem wiosenno-letniego rozkładu lotów, pasażerowie zyskali dostęp do imponującej oferty. Łącznie z Krakowa można obecnie podróżować 173 trasami do 39 państw, które są obsługiwane przez trzydzieści różnych przedsiębiorstw lotniczych. Taka różnorodność połączeń podkreśla strategiczną rolę Krakowa jako międzynarodowego węzła komunikacyjnego i bramy do Małopolski.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.