Nowy most na Białołęce. Kiedy otwarcie kluczowej przeprawy?

Znaczący postęp prac konstrukcyjnych

Budowa nowego mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ulicy Płochocińskiej na Białołęce osiągnęła kolejny ważny etap. Zakończono **betonowanie podpór oraz skrzydeł obiektu**, co stanowiło podstawę dla dalszych prac. Następnie zamontowano kluczowe stalowe belki konstrukcyjne, niezbędne dla stabilności przeprawy.

Wykonawca inwestycji, firma Domost, zainstalował dziesięć stalowych belek ustroju nośnego mostu. Każda z tych belek mierzy 41,7 metra długości i waży około 26 ton, będąc fundamentalnym elementem konstrukcyjnym. Dodatkowo, na podporach mostu zamontowano specjalistyczne łożyska garnkowe, które odpowiadają za **bezpieczne przenoszenie obciążeń i umożliwianie niewielkich przemieszczeń** konstrukcji. Wykonano również ściany oporowe, a kontrakt o wartości 25 mln zł obejmuje także przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Nowoczesne rozwiązania przyspieszają inwestycję

W celu efektywnego i szybkiego wykonania nawierzchni mostu zastosowano innowacyjne płyty prefabrykowane. Zamiast tradycyjnego deskowania wykorzystano betonowe płyty o łącznej powierzchni 438 metrów kwadratowych, które posiadają zintegrowane zbrojenie. Na konstrukcję mostu ułożono **120 takich prefabrykowanych elementów**, ważących łącznie około 105 ton.

Zastosowanie płyt prefabrykowanych ma kluczowe znaczenie dla tempa realizacji projektu. Ta technologia, znana między innymi z remontu Placu Zawiszy, **znacznie przyspiesza prace budowlane**, eliminując konieczność wiązania betonu na miejscu. Dodatkowo, metoda ta przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów generowanych na placu budowy, co jest korzystne dla środowiska.

Kiedy zaplanowano otwarcie mostu na Płochocińskiej?

Planowane otwarcie mostu na Białołęce ma nastąpić w połowie bieżącego roku, zgodnie z deklaracjami Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Pierwotnie zakończenie budowy przewidziano na maj, jednak **mroźna zima spowodowała kilkutygodniowe opóźnienia** w realizacji harmonogramu. Mimo to Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta nie przewiduje zwiększenia kosztów inwestycji ani konieczności aneksowania kontraktu.

Drogowcy zapewniają, że przejazd ulicą Płochocińską był możliwy przez cały okres trwania prac budowlanych, co minimalizowało utrudnienia dla kierowców. Jednakże, na początku kwietnia rozpocznie się kluczowy etap łączenia nowej przeprawy z istniejącą drogą. **Może to wiązać się z tymczasowymi utrudnieniami** w ruchu, a nawet z okresowym zamknięciem trasy, co będzie zależne od szczegółowego planu wykonawcy.

Przyszłość starego mostu i organizacja ruchu

Nowo budowany most w ciągu ulicy Płochocińskiej przejmie cały ruch w obu kierunkach, co pozwoli na wyłączenie z użytku obecnej przeprawy, której stan techniczny jest zły. Po oddaniu do użytku nowego obiektu, **ruch samochodowy oraz komunikacja miejska zostaną całkowicie przeniesione** na nową konstrukcję. Stary most będzie wówczas dostępny wyłącznie dla pieszych.

Remont starego mostu był rozważany kilka lat temu, jednak w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta **nie przewidziano na ten cel środków**. W praktyce oznacza to, że w czerwcu obecny most przestanie pełnić funkcję komunikacyjną dla pojazdów. Inwestycja obejmuje także przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

"To może się wiązać z utrudnieniami i czasowym zamknięciem dla ruchu. Zobaczymy, jak to wykonawca rozplanuje" - mówi nam Wioleta Rosłoniec.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.