Nowy most w Warszawie. Czy to koniec komunikacyjnych udręk na Białołęce?

Koniec trzydziestoletniej posuchy

Stary most nad Kanałem Żerańskim, łączący ulice Białołęcką i Płochocińską, od dawna wołał o pomstę do nieba. Pierwsi oficjalnie o jego przebudowie zaczęto mówić w ostatnich miesiącach 2025 roku, jednak problem był znacznie starszy. Jak zaznaczyli urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dotychczasowa przeprawa nie przechodziła poważniejszej modernizacji od ponad trzech dekad, co w polskich realiach bywa normą, ale z pewnością nie powodem do dumy.

Po latach obietnic i odkładania decyzji w marcu 2026 roku urzędnicy otworzyli wreszcie koperty z ofertami od przedsiębiorstw gotowych podjąć się tego wyzwania. Do przetargu zgłoszono aż czternaście propozycji, co samo w sobie świadczy o zainteresowaniu. Co ciekawe, i nieco ironiczne, wszystkie okazały się tańsze od przewidzianego budżetu, który opiewał na 22,3 miliona złotych. Najtańsza oferta wyniosła zaledwie 12,3 miliona złotych, a najdroższa zamknęła się w kwocie niespełna 19,9 miliona złotych, co daje drogowcom spore pole do wyboru. Teraz nastąpi szczegółowa analiza, a następnie podpisanie kontraktu, po którym wykonawca będzie miał 16 miesięcy na sfinalizowanie budowy.

"zakończono betonowanie podpór i skrzydeł obiektu, zamontowano stalowe belki konstrukcyjne, a obecnie trwa montaż prefabrykowanych elementów płyty pomostu"

Co zyskają kierowcy i piesi?

Zgodnie z ambitnymi planami Zarządu Dróg Miejskich, wysłużony obiekt zostanie całkowicie rozebrany, a w jego miejscu powstanie zupełnie nowa, spełniająca współczesne standardy konstrukcja. Nie będzie to jedynie zwykły remont, ale pełnoprawna modernizacja, która zagwarantuje znacznie wyższy komfort podróży dla zmotoryzowanych. Jednak to nie wszystko – w projekcie przewidziano również w pełni bezpieczną infrastrukturę, dedykowaną lokalnym rowerzystom i przechodniom, którzy dotychczas często musieli poruszać się po niezbyt przyjaznym dla nich terenie.

Warto również podkreślić, że budowa mostu na Cieślewskich nie jest jedyną drogową inwestycją na Białołęce. W stolicy równolegle realizowana jest budowa innej ważnej przeprawy, zlokalizowanej w ciągu ulicy Płochocińskiej, której postępy również śledzimy z uwagą. W połowie marca przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przekazali informacje na temat zaawansowania prac. Inwestycja na Płochocińskiej ma zostać ukończona w połowie 2026 roku, co z pewnością usprawni komunikację w tej dynamicznie rozwijającej się części Warszawy. Perspektywa dwóch nowoczesnych przepraw z pewnością napawa optymizmem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.