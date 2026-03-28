Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S8. Gdzie dokładnie pojawił się system CANARD?

Aktywacja OPP na S8

W piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 12:00, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) włączyło do systemu nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S8. Urządzenia monitorujące zostały uruchomione na fragmencie trasy pomiędzy węzłami Wołomin (Nowy Janków) a Zielonka.

Kierowcy przemieszczający się tym odcinkiem muszą dostosować prędkość do obowiązujących limitów, gdyż system nadzoruje odcinek o długości 8,1 kilometra. Oficjalny komunikat instytucji potwierdził start działania systemu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie liczby wykroczeń na strategicznej trasie. Wprowadzenie kolejnego punktu kontrolnego jest częścią szerszej strategii CANARD.

Rozbudowa sieci CANARD na Mazowszu

Od początku 2026 roku sieć urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe na terenie Mazowsza jest intensywnie rozbudowywana. Przełom starego i nowego roku przyniósł aktywację kamer na trasie S7, konkretnie między węzłem Tarczyn Południe a Mszczonowską, na odcinku mierzącym 7,4 kilometra. Kolejne systemy zaczęły działać na S2 od węzła Warszawa Wilanów do Lubelskiej, gdzie kontrola obejmuje 10,3 kilometra drogi ekspresowej.

Pierwszego stycznia 2026 roku aktywowano nadzór prędkości na obwodnicy Garwolina w ciągu S17 (długość 6,2 km), na fragmencie trasy S8 Opacz – Puchały o długości 2,3 kilometra oraz na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu S8, na odcinku 2,6 kilometra. CANARD konsekwentnie rozszerza zasięg swoich działań, aby zwiększyć dyscyplinę na polskich drogach i przyczynić się do redukcji liczby wypadków komunikacyjnych.

Jakie odcinki są jeszcze monitorowane?

Kolejne odcinkowe pomiary prędkości zostały włączone do systemu pod koniec stycznia 2026 roku, dokładnie 26 stycznia. Monitorują one zmotoryzowanych na autostradzie A2 od Mińska Mazowieckiego do węzła Janów, na dystansie 17,4 kilometra. Nadzór objął również obwodnicę Nadarzyna w ciągu S8, na długości 3,2 kilometra, oraz fragment S7 pomiędzy węzłami Radom Północ i Wolanów, gdzie kontrola obejmuje niemal 16 kilometrów trasy ekspresowej.

Działania rozszerzono także 9 marca 2026 roku, uruchamiając system na drodze wojewódzkiej 579, która biegnie przez Kampinoski Park Narodowy z Leszna do Cybulic Dużych. Ten odcinek pomiarowy mierzy 12,9 kilometra. Celem tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadków drogowych, a także tam, gdzie kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość, stwarzając zagrożenie.

Nowe fotoradary i system Red Light

Infrastrukturę drogową na Mazowszu w 2026 roku wzbogaciły nie tylko odcinkowe pomiary prędkości, ale także inne urządzenia kontrolne. Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Goślice, położonej w powiecie płockim, pojawił się nowy klasyczny fotoradar. Ma on za zadanie punktowo monitorować przestrzeganie limitów prędkości, szczególnie w obszarze zabudowanym.

Dodatkowo, na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 92 w miejscowości Kożuszki-Parcel zaczął działać system Red Light. Urządzenie to rejestruje przejazdy na czerwonym świetle, co jest jednym z głównych czynników ryzyka kolizji na skrzyżowaniach. CANARD systematycznie instaluje nowoczesne technologie w celu egzekwowania przepisów ruchu drogowego, przyczyniając się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w regionie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.