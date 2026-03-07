Nowy rozkład jazdy PKP. Które trasy zmienią się najbardziej?

Kiedy obowiązuje nowy rozkład jazdy?

Korekta rozkładu jazdy pociągów, wprowadzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe, będzie obowiązywała od 8 marca do 13 czerwca bieżącego roku. Głównym powodem tych modyfikacji są zaplanowane roboty utrzymaniowe oraz inwestycyjne na sieci kolejowej w całej Polsce. Celem jest jednoczesne zapewnienie pasażerom stabilnych i bezpiecznych połączeń, pomimo prowadzonych prac modernizacyjnych. Dlatego przed każdą podróżą zaleca się dokładne sprawdzenie aktualnych rozkładów jazdy pociągów na stacjach, przystankach lub na stronach internetowych przewoźników. Warto z wyprzedzeniem zweryfikować swoją trasę, aby uniknąć niespodzianek i opóźnień.

Podróżni planujący przejazdy w najbliższych miesiącach powinni zwrócić szczególną uwagę na ogłaszane komunikaty. Korekta rozkładu jazdy to standardowa procedura, która pozwala na realizację niezbędnych prac infrastrukturalnych, poprawiających jakość i szybkość podróży w przyszłości. Modyfikacje te są kluczowe dla rozwoju polskiej sieci kolejowej. Zmiany dotyczą zarówno połączeń dalekobieżnych, jak i regionalnych, wpływając na komfort podróży tysięcy pasażerów w wielu regionach kraju. Dlatego tak istotne jest bieżące monitorowanie informacji.

Co czeka pasażerów na Mazowszu?

W województwie mazowieckim zaplanowano obszerne roboty modernizacyjne na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka. Prace te obejmą budowę i przebudowę peronów w takich miejscowościach jak Ostrołęka, Pasieki, Przetycz, Wyszków i Dalekie. Dodatkowo, 28 przejazdów kolejowych zostanie wyposażonych w nowoczesną samoczynną sygnalizację, co znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Te kompleksowe działania mają na celu unowocześnienie infrastruktury oraz poprawę komfortu podróżnych korzystających z tej trasy.

W związku z tymi pracami, od końca kwietnia bieżącego roku aż do grudnia 2026 roku, pasażerowie będą musieli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej na wspomnianym odcinku. Kolejne utrudnienia czekają na trasie Warszawa Wawer – Otwock, gdzie w kwietniu ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. Na tym odcinku również zostaną uruchomione autobusy, aby zapewnić ciągłość połączeń. Ograniczenia te są niezbędne do przeprowadzenia prac.

Zmiany rozkładu w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem?

Również w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim PKP PLK wprowadza istotne zmiany w rozkładzie jazdy. Od 9 marca pasażerowie będą mogli częściowo korzystać z nowego przystanku Śniadowo - Stara Stacja na linii Ostrołęka – Łapy. Jest tam już dostępna pochylnia i część nawierzchni, jednak teren ten nadal pozostaje placem budowy. To etapowe udostępnianie nowych elementów infrastruktury. Podróżni muszą liczyć się z tym, że prace wciąż trwają, co może wpływać na komfort oczekiwania i wsiadania.

Biuro prasowe PKP PLK poinformowało, że ze względu na prowadzone prace na linii od przystanku Śniadowo - Stara Stacja do Ostrołęki, na tym odcinku do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo, na odcinku Giżycko – Korsze, kolejarze finalizują prace związane z elektryfikacją. Planuje się, że trakcja elektryczna zostanie oddana do użytku i będzie wykorzystywana od 1 kwietnia, co przyniesie usprawnienia w ruchu kolejowym. To znaczące inwestycje.

"Do dyspozycji podróżnych będzie pochylnia i część nawierzchni - to nadal jednak plac budowy. Jednocześnie, ze względu na prace na linii od przystanku do Ostrołęki, na tym odcinku do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa" - poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Jakie zmiany w Zachodniopomorskiem i Podkarpackiem?

W województwie zachodniopomorskim, na odcinku między Białogardem a Kołobrzegiem, rozpoczęły się duże prace modernizacyjne. Ich celem jest umożliwienie pociągom szybszego kursowania w przyszłości. Roboty te, zainicjowane 1 marca, mają potrwać do 30 czerwca. W związku z charakterem prowadzonych prac, ruch na jednotorowej linii jest całkowicie wstrzymany, co wymaga od pasażerów korzystania z alternatywnych rozwiązań. Inwestycje te są kluczowe dla rozwoju regionalnej sieci kolejowej.

Pociągi PKP Intercity i Polregio na tej trasie zostały zastąpione komunikacją autobusową, zapewniając podróżnym transport. Dodatkowo, część składów jeździ zmienioną trasą przez Koszalin, aby zminimalizować utrudnienia. W województwie podkarpackim prace modernizacyjne trwają natomiast na linii Jasło – Nowy Zagórz. Te działania również mają na celu poprawę infrastruktury kolejowej i zwiększenie przepustowości. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami.

"Od 16 marca rozpocznie się kolejny etap robót na dłuższym odcinku Krosno - Sanok, co wiąże się ze zmianami w rozkładzie jazdy. W czasie prac wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa oraz zmieniona organizacja ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach. Efektem inwestycji będzie zwiększenie prędkości [...], skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Nowego Zagórza [...] oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży. Dodatkowo powstanie pięć nowych przystanków (Jasło Sobniów, Krosno Huta, Krosno Guzikówka, Krosno Południowe, Zagórz Przemysłowy)" - przekazały PKP PLK.

Modernizacje w Łódzkiem i Dolnośląskiem?

W województwie łódzkim po 8 marca kontynuowane będą prace na linii kolejowej między Koluszkami a Częstochową. Na wybranych fragmentach trasy pociągi będą kursować po jednym torze, co wpłynie na organizację ruchu. Część składów dalekobieżnych zostanie skierowana na zmienione trasy, natomiast połączenia regionalne mogą mieć skrócone relacje lub zostać całkowicie odwołane. Podróżni powinni dokładnie sprawdzać rozkłady, aby uniknąć problemów. To wynik intensywnych prac.

Kolejarze w województwie dolnośląskim planują roboty na trasie Kłodzko Nowe – Kudowa-Zdrój, konkretnie na odcinku między Polanicą-Zdrojem a Kudową-Zdrojem, które rozpoczną się w połowie marca. Kolejne działania przewidziano na linii Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna od początku kwietnia. Ponadto, między 26 kwietnia a 15 maja, podróżni muszą spodziewać się zmian na odcinku Szklarska Poręba Górna – Harrachov z powodu prac prowadzonych przez stronę czeską. W tych rejonach dostępna będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Co się dzieje w Wielkopolsce?

W województwie wielkopolskim również wprowadzone zostaną korekty rozkładu jazdy pociągów. W Obornikach postępuje budowa dodatkowej nitki mostu kolejowego nad Wartą. W połączeniu z nową mijanką w Parkowie, umożliwi to przejazdy większej liczby pociągów między Poznaniem a Piłą. Ten zakres prac wymaga jednak tymczasowych zmian w ruchu pociągów, które wpłyną na komfort podróżnych w najbliższych tygodniach. Inwestycje te są kluczowe dla zwiększenia przepustowości linii.

W komunikacie PKP PLK wskazano, że od 8 do 26 marca na odcinku Oborniki – Rogoźno pociągi zostaną zastąpione autobusami. Trwa także modernizacja linii z Ostrowa Wielkopolskiego do Grabowna na Dolnym Śląsku. Ponadto, poprawiane są parametry ważnej trasy między Poznaniem a Zbąszynkiem, aby zwiększyć prędkość pociągów towarowych. Te prace są realizowane już bez istotnych zmian w przejazdach, co jest dobrą wiadomością dla pasażerów. Modernizacje są na wielu odcinkach.

"W Obornikach widać już dodatkową nitkę mostu kolejowego nad Wartą, która - wraz z nową mijanką w Parkowie - pozwoli na przejazdy większej liczby pociągów między Poznaniem a Piłą. Zakres prac wymaga tymczasowych zmian w ruchu pociągów, które od 8 do 26 marca, na odcinku Oborniki - Rogoźno, zostaną zastąpione autobusami. W dalszym ciągu modernizujemy linię z Ostrowa Wielkopolskiego do Grabowna na Dolnym Śląsku, a także - już bez istotnych zmian w przejazdach - poprawiamy parametry ważnej trasy między Poznaniem a Zbąszynkiem, aby zwiększyć prędkość pociągów towarowych" - czytamy w komunikacie.

Zmiany na Opolszczyźnie i Śląsku?

W województwie opolskim nadal prowadzone są roboty na linii między Opolem a Częstochową, a kolejarze rozpoczynają także nową inwestycję na trasie Opole – Kluczbork. Szeroki zakres zadań wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinkach Opole Główne – Lubliniec oraz Opole Główne – Kluczbork. Podróżni muszą być przygotowani na te utrudnienia. To istotne inwestycje w infrastrukturę. Działania te są konieczne dla poprawy bezpieczeństwa.

W województwie śląskim PKP PLK realizuje swoje przedsięwzięcia na katowickim węźle kolejowym, a także na odcinkach Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Prace toczą się również na stacji Gliwice Łabędy oraz na linii Pszczyna – Żory. Te działania mają na celu usprawnienie ruchu kolejowego w regionie. Pasażerowie powinni śledzić aktualne komunikaty przewoźników. Kolejarze dążą do optymalizacji sieci.

"Z uwagi na przebudowę katowickiego węzła kolejowego wybrane pociągi PKP Intercity nadal będą kierowane od Gliwic do Mysłowic przez Bytom, z pominięciem Katowic. Na odcinku Katowice - Sosnowiec Dańdówka obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Połączenia do Lublińca i Chorzewa Siemkowic są realizowane z Chorzowa Batorego [...]. Pociągi Kolei Śląskich relacji Katowice - Oświęcim - Katowice nadal są skrócone na odcinku Katowice - Mysłowice - Katowice. Skrócono także wybrane pociągi w relacjach: Katowice - Tychy Lodowisko (na odcinku Katowice - Tychy), Katowice - Wisła / Cieszyn (na odcinku Katowice - Czechowice‑Dziedzice) oraz Katowice - Rybnik (na odcinku Katowice - Katowice Ligota / Piotrowice / Mikołów). Część składów odwołano między Gliwicami a Dąbrową Górniczą Ząbkowice. Połączenia relacji Cieszyn - Czechowice‑Dziedzice - Cieszyn przez Zebrzydowice są realizowane autobusami" - poinformowały PKP PLK.

Czy zmiany dotkną Małopolskę i Świętokrzyskie?

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów nie ominą również podróżnych w województwach małopolskim oraz świętokrzyskim. Kolejarze intensywnie prowadzą modernizację linii numer 8 na kilku istotnych odcinkach. Prace obejmują między innymi trasy Kraków Główny – Tunel, Kozłów – Sędziszów oraz Tumlin – Skarżysko-Kamienna. Te inwestycje mają kluczowe znaczenie dla usprawnienia połączeń w tych regionach. Modernizacja wpływa na codzienne podróże.

W związku z prowadzonymi robotami, część składów kursuje objazdami, a na wybranych fragmentach tras wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pasażerowie muszą liczyć się z koniecznością planowania podróży z uwzględnieniem tych modyfikacji. Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy w przyszłości. Aktualne informacje o objazdach i autobusach zastępczych są dostępne na stronach przewoźników. To niezbędny etap dla poprawy jakości.

