Nowy system RedLight w Kożuszkach-Parcel. Jakie mandaty czekają kierowców?

Gdzie dokładnie działa nowy system RedLight?

Nowy system RedLight został uruchomiony przez CANARD w poniedziałek, 9 marca. Urządzenie to zainstalowano w miejscowości Kożuszki-Parcel, leżącej przy drodze krajowej numer 92. Jego główną funkcją jest rejestrowanie kierowców, którzy ignorują sygnał czerwony na sygnalizacji świetlnej. System ma zwiększyć bezpieczeństwo na tym konkretnym skrzyżowaniu.

Po zarejestrowaniu naruszenia, system RedLight automatycznie przesyła zabezpieczony materiał wideo wraz z danymi identyfikacyjnymi pojazdu do centralnej bazy CANARD. Dane te są następnie analizowane w celu weryfikacji wykroczenia. Właściciele pojazdów, których kierowcy zostali uchwyceni na wjeździe na czerwonym świetle, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu.

Inne kontrole na drogach Mazowsza

Uruchomienie kamer na skrzyżowaniu w powiecie sochaczewskim wpisuje się w szerszą strategię wzmożonych kontroli na trasach województwa mazowieckiego. Tego samego dnia, 9 marca, aktywowano także nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej numer 579. System ten monitoruje teraz ruch na odcinku pomiędzy miejscowościami Leszno i Cybulice Duże, przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego.

Działania CANARD nie ograniczały się wyłącznie do tych lokalizacji. Zaledwie tydzień wcześniej, dokładnie 2 marca, wprowadzono do ogólnopolskiego systemu nowy fotoradar, który ustawiono przy drodze krajowej numer 60 w miejscowości Goślice. Ta miejscowość znajduje się na terenie powiatu płockiego, co rozszerza zasięg kontroli prędkości w regionie. Wszystkie te inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

