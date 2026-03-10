Obiad dla szwedzkiej pary królewskiej. Jakie dania serwowano w Pałacu Prezydenckim?

Wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Polsce

We wtorek do Warszawy przybyli JKM Karol XVI Gustaw, Król Szwecji, oraz JKM Królowa Sylwia. Oficjalna wizyta rozpoczęła się od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Gości przywitali prezydent RP Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka.

Po oficjalnym powitaniu delegacje obu państw przeprowadziły rozmowy. Prezydent Karol Nawrocki oraz król Karol XVI Gustaw prowadzili główne spotkanie, natomiast Marta Nawrocka spotkała się równolegle z królową Sylwią. W programie wizyty znalazła się również wspólna wizyta w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Rozmowy o współpracy i bezpieczeństwie

Podczas spotkania z mediami prezydent Karol Nawrocki odniósł się do kluczowych kwestii. Przede wszystkim poruszono relacje gospodarcze między Polską a Szwecją. Prezydent przypomniał, że w Polsce działa około 700 szwedzkich firm. Wymiana handlowa między krajami systematycznie rośnie, a ważnym elementem wizyty są rozmowy biznesowe przedsiębiorców obu państw.

Prezydent podkreślił także znaczenie sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Polska aktywnie zabiega o włączenie Szwecji do Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Jest to format współpracy państw wschodniej flanki NATO, co wzmocniłoby regionalne bezpieczeństwo.

Uroczysty obiad w Pałacu Prezydenckim

Wieczorem we wtorek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zaplanowano uroczysty obiad na cześć króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Gospodarzami byli prezydent RP Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka. Oficjalne kolacje dyplomatyczne, organizowane w Pałacu Prezydenckim, stanowią kluczowy element wizyt państwowych i podkreślają rangę wydarzenia.

Ujawniono menu uroczystego obiadu, przygotowanego specjalnie dla dostojnych gości. Na przystawkę podano czereśnie z foie gras oraz wędzonego pstrąga z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim. Danie główne stanowił comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną oraz gruszką z delikatnym czekoladowym musem. Na deser przygotowano sernik małopolski z morelą i lawendą.

Jakie polskie wina serwowano?

Do wszystkich serwowanych dań dobrano wina pochodzące z polskich winnic. Miało to na celu podkreślenie lokalnych tradycji kulinarnych i promowanie polskiego winiarstwa. Wybór trunków z krajowych upraw stanowił symboliczny akcent podczas królewskiego spotkania.

Obsługę kelnerską podczas uroczystości zapewniła młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Gdańsku. Dodatkowo, obiadowi towarzyszyła muzyka poważna, a także aranżacje muzyki filmowej i musicalowej. Całość stworzyła elegancką i wyjątkową atmosferę dla szwedzkiej pary królewskiej.

