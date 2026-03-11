Mandat za ognisko w Gdańsku. Co palił mieszkaniec?

Interwencja Straży Miejskiej przy lotnisku

W piątek, 7 marca, patrol straży miejskiej prowadził działania na ulicy Słowackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego w Gdańsku. Około godziny 16:40 spacerowicze zaobserwowali gęsty, czarny dym unoszący się ponad drzewami, co wskazywało na potencjalny pożar. Zgłoszenie to skierowało uwagę funkcjonariuszek na źródło intensywnego zadymienia, które okazało się ogniskiem na prywatnej posesji.

Mieszkaniec Gdańska postanowił wykorzystać piękną pogodę na "wiosenne porządki", decydując się na spalenie odpadów zamiast przekazania ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Kłęby dymu, widoczne z daleka, spowodowały zaniepokojenie i doprowadziły do szybkiej interwencji służb. Patrol z Referatu IV natychmiast udał się we wskazane miejsce.

"Po kilkuminutowych poszukiwaniach wszystko się wyjaśniło. Na jednej z posesji przy ul. Słowackiego płonęło sporych rozmiarów ognisko, a obok niego krzątał się mężczyzna, jak się okazało był to właściciel posesji, który postanowił zrobić wiosenne porządki. Jednak zamiast pozbyć się odpadów zgodnie z przepisami postanowił je spalić. W płomienie trafiały między innymi płyty wiórowe oraz palety" - informuje Andrzej Hinz, starszy inspektor ds. komunikacji społecznej w Straży Miejskiej w Gdańsku.

Jakie odpady spalał mieszkaniec Gdańska?

Na terenie posesji przy ulicy Słowackiego, mężczyzna spalał między innymi płyty wiórowe oraz drewniane palety, które trafiły w ogień ogniska. Tego typu materiały, choć częściowo wykonane z drewna, zawierają kleje, żywice i inne substancje chemiczne, co czyni ich spalanie niezgodnym z przepisami. Spalanie tych odpadów prowadzi do emisji szkodliwych i toksycznych oparów do atmosfery, stanowiąc zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego.

Podczas rozmowy z funkcjonariuszkami straży miejskiej właściciel posesji tłumaczył, że nie był świadomy zakazu spalania tego rodzaju odpadów na prywatnym terenie. Niewiedza jednak nie zwolniła go z odpowiedzialności. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, termiczne przekształcanie odpadów poza przeznaczonymi do tego instalacjami jest surowo zabronione.

"Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem na podstawie art. 191 ustawy o odpadach, który zabrania ich termicznego przekształcania poza przeznaczonymi do tego instalacjami. Mundurowe poinformowały pana, że tego typu odpady należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Na zakończenie zobligowały mężczyznę do ugaszenia ogniska co też zrobił w ich obecności" - dodaje Andrzej Hinz.

Konsekwencje spalania odpadów

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie, co stanowi bezpośrednią konsekwencję naruszenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Funkcjonariuszki pouczyły go również o prawidłowych metodach utylizacji, wskazując Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jako miejsce przeznaczone do oddawania problematycznych materiałów. Jest to standardowa procedura w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Interwencja straży miejskiej zakończyła się obowiązkiem ugaszenia ogniska, co zostało wykonane przez właściciela posesji w obecności patrolu. Całe zdarzenie podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów środowiskowych i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, zwłaszcza w obszarach gęsto zaludnionych i w pobliżu infrastruktury krytycznej, takiej jak lotnisko.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.