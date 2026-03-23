Obława w Warszawie. Czy twój kierowca miał fałszywe dokumenty?

Nocna operacja Bezpieczne przewozy

W ubiegły piątek i sobotę Warszawa stała się areną bezprecedensowej obławy na kierowców taksówek na aplikacje, zorganizowanej pod kryptonimem „Bezpieczne przewozy”. Przez całą dobę funkcjonariusze stołecznego garnizonu skrupulatnie kontrolowali samochody świadczące usługi przewozowe, sprawdzając w sumie blisko 1200 pojazdów. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość skontrolowanych, bo aż 952 osoby, to obywatele innych państw, co ponownie uwidacznia specyfikę tego rynku.

Głównym celem zmasowanych działań policyjnych było wyeliminowanie z ulic tych kierowców i pojazdów, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Akcja „Bezpieczne przewozy” miała na celu uderzenie w patologie, które od dawna trapią sektor usług transportowych, a jej wyniki pokazują, jak głęboko zakorzenione są te problemy. Fatalny stan techniczny wielu aut to jeden z pierwszych alarmujących wniosków, który wyłonił się z policyjnych raportów.

Zatrważające usterki i utrata uprawnień

Efekty intensywnych inspekcji okazały się zatrważające: funkcjonariusze drogówki zmuszeni byli odebrać aż 38 dowodów rejestracyjnych. Powodem były liczne usterki techniczne, które dyskwalifikowały pojazdy z dalszego uczestnictwa w ruchu, stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia. Te statystyki jasno pokazują, że wiele samochodów używanych do przewozów pasażerskich jest w stanie, który nigdy nie powinien być dopuszczony na drogę publiczną.

Co więcej, podczas tych samych działań aż szesnastu kierowców natychmiastowo straciło swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów, co jest świadectwem ich rażących przewinień. Takie dane statystyczne dobitnie uświadamiają skalę wyzwań, przed jakimi stoją służby, próbując uregulować dynamicznie rozwijający się, lecz często chaotyczny, sektor komercyjnego transportu pasażerskiego. Tego rodzaju kontrole są niestety niezbędne, aby zwiększyć bezpieczeństwo w miastach.

Nielegalni kierowcy i fałszywe dokumenty

Równie alarmujące, jeśli nie bardziej, okazały się przestępstwa natury kryminalnej i imigracyjnej. Podczas nocnych kontroli ujawniono dziewięciu kierowców przebywających w Polsce nielegalnie, co jest powszechnym problemem w branży taksówek na aplikacje. Mężczyźni ci legitymowali się dokumentami wydanymi w tak odległych krajach jak Uzbekistan, Gruzja, Tadżykistan czy nawet Kolumbia, co tylko podkreśla międzynarodowy wymiar tej patologii.

Skala problemu nielegalnego zatrudnienia i pobytu obcokrajowców jest w tym sektorze niezwykle wysoka, co od lat sygnalizują media i służby. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa pasażerów, ale również uczciwej konkurencji i regulacji rynku pracy. Nielegalne zatrudnienie niesie za sobą wiele konsekwencji, od braku ubezpieczeń po potencjalne problemy z odpowiedzialnością w razie wypadku.

Poszukiwani i z narkotykami za kółkiem?

Lista poważnych przewinień nie kończy się jednak na kwestiach imigracyjnych. Wśród zatrzymanych znaleziono także dwie osoby figurujące jako poszukiwane w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), co sugeruje, że ich wcześniejsze przestępstwa miały zasięg międzynarodowy. Dwie kolejne osoby posługiwały się podrobionymi dokumentami tożsamości, co jest przestępstwem o poważnych konsekwencjach prawnych i kolejnym przykładem oszustwa w branży.

Najbardziej wstrząsające jest jednak ujawnienie, że dwóch kierowców posiadało przy sobie substancje odurzające, a jeden prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Te przypadki stanowią bezpośrednie i niewybaczalne zagrożenie dla każdego, kto wsiądzie do ich samochodu, a także dla innych uczestników ruchu. Tolerowanie takich sytuacji jest niedopuszczalne i wymaga natychmiastowej reakcji służb, co akcja „Bezpieczne przewozy” skutecznie zrealizowała.

Czy przewozy na aplikacje wyjdą z cienia?

Podsumowując wszystkie interwencje, stróże prawa zarejestrowali imponujące 285 naruszeń przepisów Prawa o ruchu drogowym, do których doliczono 13 wykroczeń z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Powyższe zestawienie doskonale obrazuje, że branża tak zwanych „tanich przewozów pasażerskich” wciąż boryka się z ogromną falą nieprawidłowości i jawnego łamania prawa. To nie są incydenty, to systemowy problem.

W szeroko zakrojone działania „Bezpieczne przewozy” zaangażowano przedstawicieli wielu kluczowych jednostek, co świadczy o skomplikowaniu i wielowymiarowości problemu. Oprócz policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Oddziału Prewencji Policji, na miejscu byli także funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Ta koordynacja służb była kluczowa dla skuteczności akcji i wyłapania tylu nieprawidłowości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.