Obwodnica Gąbina coraz bliżej. Umowa podpisana, ale co dalej z kluczową inwestycją?

Obwodnica Gąbina. Jakie postępy na Mazowszu?

Od lat mówiło się o potrzebie wschodniej obwodnicy Gąbina, a teraz, po serii zapowiedzi, w końcu nastąpił konkretny, choć na razie głównie papierkowy, postęp. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dumą ogłosili, że koncepcja jest już gotowa, a decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych została wydana. Oznacza to, że projekt budowy 3,5-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 577, mającego odciążyć miasto, przeszedł wstępną fazę planowania.

Ten kolejny etap drogowej epopei na Mazowszu dotyczy przygotowania szczegółowej dokumentacji. Zadanie to przypadło w udziale olsztyńskiemu biuru Arkas-Projekt, które zostało wyłonione w drodze przetargu. Za te niezbędne, acz niewidoczne dla kierowców prace, samorząd województwa mazowieckiego zapłaci niemal 790 tysięcy złotych, co pokazuje skalę zaangażowania finansowego już na wstępnym etapie inwestycji.

Czym zaskoczy nowa droga wojewódzka?

Nowa wschodnia obwodnica Gąbina to nie tylko „kawałek asfaltu”, ale przemyślana inwestycja w lokalną infrastrukturę. Zgodnie z założeniami projektu, ma powstać nowoczesny fragment drogi wojewódzkiej nr 577, który połączy istniejące rondo w ulicy Warszawskiej z nowym rondem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, czyli ulicy Dobrzykowskiej. Całość ma być kompleksowo zaprojektowana, aby sprostać współczesnym standardom bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Urząd Marszałkowski precyzuje, że w ramach inwestycji główna jezdnia będzie miała siedem metrów szerokości, uzupełniona o jezdnie dodatkowe o szerokości 3,5 metra. Kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa będzie również wdrożenie pełnego systemu odwodnienia oraz nowoczesnego oświetlenia. Ponadto planowane są dwa nowe skrzyżowania, które mają usprawnić włączanie się do ruchu lokalnego, minimalizując potencjalne zatory w tym rejonie.

Mazowieckie: Czy to koniec drogowych marzeń?

Mazowsze to prawdziwy plac budowy, jeśli chodzi o obwodnice, choć bywa, że na realizację trzeba czekać latami. Informacje o obwodnicy Gąbina wpisują się w szerszy trend, gdzie inwestycje drogowe są na ustach wszystkich, a nowe projekty pojawiają się jeden za drugim. Niedawno informowaliśmy o wyłonieniu wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje 10-kilometrową obwodnicę Zwolenia, co pokazuje dynamiczny rozwój infrastruktury w regionie.

Co więcej, wybrano już projektanta dla niezwykle ważnej Wschodniej Obwodnicy Warszawy – mowa o imponującym 16-kilometrowym fragmencie trasy S17, łączącym węzeł Drewnica z węzłem Warszawa Wschód. To olbrzymie przedsięwzięcia, choć warto zaznaczyć, że te strategiczne projekty są w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gąbin, choć mniejszy, również ma swoje aspiracje do lepszej przyszłości komunikacyjnej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.