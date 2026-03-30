Odurzony kierowca z Częstochowy wiózł niemowlę. Jakie zarzuty usłyszał?

Zatrzymanie kierowcy w Częstochowie

Kryminalni z częstochowskiej komendy zatrzymali 33-letniego mężczyznę prowadzącego osobową Kię na ulicy Okulickiego. Patrol zwrócił uwagę na jego bardzo niebezpieczny styl jazdy. Samochód przemieszczał się od krawędzi do krawędzi pasa ruchu, a kierowca gwałtownie wciskał hamulec i dodawał gazu, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do rutynowej kontroli drogowej.

Podczas interwencji kierowca wykazywał silne zdenerwowanie, co dodatkowo wzbudziło podejrzenia policjantów o zażycie substancji odurzających. Urządzenie do badania trzeźwości nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. W trakcie kontroli funkcjonariusze dostrzegli na tylnej kanapie pojazdu 14-miesięczne dziecko, zapięte w specjalnym foteliku. Przeszukanie 33-latka ujawniło przy nim porcję amfetaminy, co skłoniło do zlecenia szczegółowych badań laboratoryjnych krwi.

Wyniki badań i postawione zarzuty

Późniejsze wyniki badań toksykologicznych jednoznacznie potwierdziły obecność substancji odurzających w organizmie zatrzymanego. W momencie prowadzenia pojazdu mężczyzna znajdował się pod wpływem mieszanki amfetaminy oraz marihuany. Niemowlę zostało natychmiast przekazane pod opiekę matki. Skrajnie nieodpowiedzialny ojciec został osadzony w policyjnej celi w oczekiwaniu na dalsze czynności śledcze.

Śledczy zgromadzili kompleksowy materiał dowodowy, co pozwoliło na postawienie 33-latkowi szeregu poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie przed sądem za posiadanie substancji psychotropowych, czyli amfetaminy znalezionej przy nim. Kolejnym zarzutem jest kierowanie pojazdem pod wpływem tych substancji odurzających. Najważniejszy zarzut dotyczy narażenia własnego 14-miesięcznego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Konsekwencje zawodowe i apel policji

Poza konsekwencjami prawnymi, skandaliczne zachowanie 33-latka pociągnęło za sobą również dotkliwe skutki zawodowe. Zatrzymany mężczyzna na co dzień pracował na odpowiedzialnym stanowisku dyspozytora ruchu kolejowego. Prokurator nadzorujący sprawę podjął decyzję o natychmiastowym zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków służbowych. Tymczasowe zawieszenie jest środkiem zapobiegawczym w związku z postawionymi zarzutami.

Polskie prawo przewiduje za popełnione przestępstwa karę do pięciu lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę sytuacji. Stróże prawa regularnie apelują do kierowców o zachowanie trzeźwości i odpowiedzialności na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że siadanie za kierownicą po zażyciu narkotyków niesie identyczne konsekwencje karne i stwarza równie wielkie zagrożenie, co prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.