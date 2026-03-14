Ostatni lot Jagody Gancarek. Ten wzruszający gest żałobników na mszy symbolizuje coś więcej?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-14 14:42

W niewielkim Gromniku odbył się wzruszający pogrzeb pilotki Jagody Gancarek, której pasją było niebo. Uczestnicy ceremonii, chwytając się za ręce podczas modlitwy „Ojcze nasz”, stworzyli symboliczny krąg jedności i wsparcia dla cierpiącej rodziny. Ten niezwykły gest głęboko poruszył wszystkich zgromadzonych, stanowiąc pożegnalny hołd dla młodej kobiety, której życie zabrała tragiczna katastrofa balonu.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczny jest pierścień jasnożółtych, falistych linii leżących na ciemnej, rozmytej powierzchni. Linie te tworzą nieregularny owal, który wydaje się delikatnie świecić, rzucając subtelny blask na otoczenie. W tle rozciąga się gradientowe niebo, przechodzące od jasnego, białego punktu w centrum, symbolizującego słońce, do jaśniejszego błękitu na brzegach.

Gromnik pożegnał młodą pilotkę

Czternastego marca 2026 roku niewielka małopolska miejscowość Gromnik stała się świadkiem wzruszającego pożegnania. Na ceremonię pogrzebową Jagody Gancarek, uzdolnionej pilotki i czempionki w sporcie balonowym, przybyły tłumy żałobników z najdalszych zakątków kraju. Wśród nich znaleźli się znajomi, koledzy lotnicy, instruktorzy, delegacje z aeroklubów oraz lokalni mieszkańcy, wszyscy zjednoczeni w bólu.

Każdy z obecnych pragnął oddać hołd młodej kobiecie, która swoje największe zamiłowanie do lotnictwa przekuła w życiową drogę i inspirację dla innych. Jej niezwykła pasja i oddanie przestworzom sprawiły, że jej śmierć odbiła się szerokim echem w środowisku lotniczym całej Polski, pozostawiając pustkę nie tylko w sercach najbliższych, ale i całej społeczności.

Wzruszająca modlitwa w kościele

Obchody żałobne zainaugurowano wspólną modlitwą różańcową, by trzydzieści minut później rozpocząć mszę świętą w miejscowym kościele parafialnym. W murach świątyni królowała przejmująca cisza, zakłócana jedynie szeptem modlitw i płaczem najbliższych. W bezpośrednim sąsiedztwie trumny tragicznie zmarłej lotniczki czuwali jej rodzice, bracia i znajomi, starając się znaleźć ukojenie w wierze.

W trakcie wygłaszanej homilii duchowny wypowiedział słowa, które mocno poruszyły zgromadzony tłum. Jagoda Gancarek była wspominana jako osoba o wiecznym uśmiechu, niespożytej energii i potężnym przywiązaniu do awiacji. W kręgach lotniczych była postrzegana jako ktoś, kto potrafił skutecznie zaszczepić w innych miłość do przestworzy, co tylko potęgowało poczucie straty.

Niezwykły krąg jedności i wsparcia

Najsilniejsze emocje wywołał jednak fragment mszy świętej związany z modlitwą „Ojcze nasz”. Nagle wierni zebrani w kościele spontanicznie zaczęli podawać sobie nawzajem dłonie. W mgnieniu oka splotły się one w wymowny krąg jedności i wsparcia dedykowany bliskim Jagody, tworząc symboliczny łańcuch solidarności, który poruszył nawet najbardziej opanowanych.

Część osób ocierała łzy, reszta wpatrywała się w trumnę 28-latki, ale wszyscy stanowili monolit – złączeni w cierpieniu i wspomnieniach o kobiecie oddanej podniebnym wojażom. Dla mnóstwa biorących udział w tym nabożeństwie, te chwile pozostaną w pamięci na zawsze jako wyraz wspólnoty i głębokiego żalu, ale też nadziei na wieczne życie dla Jagody.

Skąd pochodziła pilotka Jagoda Gancarek?

Jagoda Gancarek była rodowitą Małopolanką, a jej dzieciństwo upłynęło w urokliwej wsi Jamna, leżącej na terenie powiatu tarnowskiego. Edukację na szczeblu podstawowym odebrała w Paleśnicy, a maturę zdała w prestiżowym III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, kształtując swoje pierwsze marzenia o lataniu już w młodym wieku.

Swoje podniebne aspiracje urzeczywistniała w bazach lotniczych zlokalizowanych w Chełmie oraz Zielonej Górze, gdzie rozwijała swoje umiejętności i zdobywała niezbędne doświadczenie. Przez dłuższy czas współpracowała z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, gdzie zajmowała się szkoleniem innych adeptów awiacji i pilotowała maszyny gaśnicze, stając się cenionym ekspertem w swojej dziedzinie.

Triumfy w sporcie balonowym

Pilotka Jagoda Gancarek stanowiła również jeden z najjaśniejszych punktów na mapie polskiego sportu balonowego, gdzie jej talent i determinacja przyniosły jej liczne laury. Do jej największych sukcesów należał m.in. triumf w XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet, co świadczy o jej wybitnych umiejętnościach i pasji, którą wkładała w każdą aktywność lotniczą.

Jej osiągnięcia nie tylko przyniosły jej osobiste zadowolenie, ale także promowały polskie lotnictwo i sport balonowy na arenie krajowej. Była inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy marzyli o podniebnych wojażach, udowadniając, że ciężka praca i determinacja prowadzą do sukcesu nawet w tak wymagającej dyscyplinie.

Jak doszło do katastrofy balonu?

Do fatalnego w skutkach incydentu doszło dziewiątego marca na terenie Zielonej Góry. Kobieta wyruszyła w lot szkoleniowy, startując z lądowiska w Przylepie. W koszu balonu towarzyszyły jej jeszcze dwie pasażerki, nic nie zapowiadało zbliżającej się tragedii, która miała na zawsze odmienić życie wielu osób.

W pewnym momencie potężny, boczny podmuch wiatru zepchnął statek powietrzny z kursu, co doprowadziło do kolizji z blokiem w ścisłym centrum miejscowości. Pilotka do samych końcowych sekund starała się wymanewrować i wyminąć przeszkodę, wykazując się niezwykłą odwagą i profesjonalizmem w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Zgodnie z opinią specjalistów, do sukcesu zabrakło dosłownie ułamków metrów, co tylko potęguje tragizm sytuacji. Dwudziestoośmiolatka wypadła na powierzchnię dachu i poniosła śmierć na miejscu zdarzenia, a pozostałe uczestniczki lotu wyszły z opresji cało, lądując na jezdni. Sprawę tego tragicznego lotu drobiazgowo bada prokuratura, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn i przebiegu katastrofy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.