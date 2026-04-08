Oszustwo na 100 tysięcy. Co zdradziło sprawcę drugiego dnia?

Bezwzględny proceder oszustów

Kolejny raz w Polsce dochodzi do bulwersującego przypadku oszustwa "na policjanta", które znów uderzyło w bezbronną seniorkę. Tym razem ofiarą perfidnego przestępstwa padła 83-letnia mieszkanka Warszawy, która w dobrej wierze, ufając fałszywemu funkcjonariuszowi, przekazała mu swoje życiowe oszczędności i cenną biżuterię. Schemat działania oszustów jest zawsze ten sam i opiera się na manipulacji oraz wykorzystaniu zaufania osób starszych, które są szczególnie narażone na takie metody. Kobieta, przekonana o udziale w rzekomej tajnej akcji, oddała przestępcy gotówkę i biżuterię o łącznej wartości blisko 100 tysięcy złotych.

Kwota 100 tysięcy złotych to dla wielu osób suma niemożliwa do odzyskania, często stanowiąca dorobek całego życia, zgromadzony przez dziesiątki lat ciężkiej pracy. Bezwzględność sprawcy polegała nie tylko na wyłudzeniu tak znaczących pieniędzy, ale i na jego bezczelnym powrocie, by kontynuować proceder, co świadczy o jego skrajnym zuchwalstwie. Oszust z premedytacją wykorzystał wrażliwość starszej osoby, obiecując jej pomoc w fikcyjnej walce z przestępczością. To świadczy o cynizmie i braku jakichkolwiek skrupułów ze strony przestępcy, który bez wahania sięga po cudze, ciężko zarobione pieniądze, nie zważając na ludzką tragedię.

Pułapka na ulicy Fasolowej

Zaledwie dzień po udanej pierwszej akcji, w której oszukał seniorkę na ogromną sumę, przestępca wrócił na miejsce zbrodni, licząc na powtórkę sukcesu i kolejne łatwe pieniądze. Tym razem jednak jego chciwość i bezczelna pewność siebie okazały się zgubne. Dzięki szybkiej reakcji świadków i powiadomieniu policjantów ze Śródmieścia, którzy natychmiast podjęli działania, przygotowano sprytną zasadzkę. Funkcjonariusze czekali na 42-letniego sprawcę w umówionym miejscu przy ulicy Fasolowej, starannie zaplanowawszy każdy szczegół operacji. Wiedzieli, że oszust pojawi się po kolejne pieniądze i biżuterię, i postanowili raz na zawsze zakończyć jego przestępczy rajd, chroniąc kolejną potencjalną ofiarę.

Gdy podejrzany w końcu pojawił się w wyznaczonym punkcie, by odebrać kolejną transzę wyłudzonych dóbr, w ostatniej chwili zorientował się w sytuacji i próbował ratować się desperacką ucieczką. Miał jednak pecha, ponieważ prawdziwi funkcjonariusze byli już na niego perfekcyjnie przygotowani i nie dali mu żadnych szans. Po kilku dynamicznych krokach został obezwładniony i natychmiast zakuty w kajdanki, co zakończyło jego krótki, ale intensywny przestępczy epizod. To dynamiczne zatrzymanie oszusta na gorącym uczynku jest jasnym sygnałem dla innych przestępców, że bezkarność nie trwa wiecznie, a ich zuchwałość prędzej czy później zostanie ukarana.

Jaka kara grozi za oszustwo?

Zatrzymany 42-letni obywatel Polski, którego tożsamość została ustalona, trafił prosto do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie niezwłocznie usłyszał dwa poważne zarzuty związane z oszustwami. Jak ustalili śledczy, to właśnie on dzień wcześniej zręcznie zmanipulował seniorkę w jej własnym mieszkaniu, przekonując ją do przekazania oszczędności i kosztowności pod pretekstem fałszywej akcji. Aktualnie sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na trzy miesiące, uznając, że istnieje realne ryzyko matactwa lub ucieczki. To standardowa procedura w przypadku tak poważnych i bulwersujących zarzutów.

Za popełnione czyny grozi mu surowa kara pozbawienia wolności. Zgodnie z polskim prawem, oszust może spędzić w więzieniu nawet do 8 lat, co jest adekwatną karą za tego typu przestępstwa wymierzone w osoby starsze. Co więcej, śledztwo w tej sprawie jest nadal rozwojowe, co oznacza, że policja weryfikuje, czy zatrzymany mężczyzna nie działał również wobec innych seniorów, podobnie jak w przypadku innych, głośnych spraw, które regularnie pojawiają się w mediach. Nie można wykluczyć, że na jego koncie znajdują się inne, jeszcze nieodkryte wyłudzenia, a lista jego ofiar może się wydłużyć.

Jak się bronić przed oszustami?

Śródmiejscy policjanci ponownie apelują do społeczeństwa o rozwagę i przypominają, że w obliczu podobnych sytuacji, kiedy ktoś prosi o pieniądze pod dziwnym pretekstem, kluczowe jest zachowanie spokoju i nieuleganie emocjom. To właśnie one są często pierwszym sprzymierzeńcem przestępców, którzy grają na strachu i zaufaniu. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie należy przekazywać pieniędzy nieznajomym osobom ani podawać przez telefon wrażliwych danych osobowych czy informacji o swoich oszczędnościach i numerach kont. Policja ani żadna inna instytucja publiczna, w żadnych okolicznościach, nigdy nie prosi o przekazanie gotówki ani o udział w „tajnych akcjach” czy operacjach, a takie prośby zawsze powinny budzić podejrzenia.

Warto również pamiętać o aktywnej edukacji seniorów na temat zagrożeń i sposobów działania oszustów, by zwiększyć ich świadomość. Proste hasło bezpieczeństwa ustalone z członkami rodziny może uratować wiele pieniędzy i nerwów, pozwalając zweryfikować prawdziwe intencje rozmówcy i uniknąć niepotrzebnego stresu. Informowanie najbliższych o ryzyku i uczenie ich asertywności w kontaktach z obcymi, zwłaszcza telefonicznych, to najlepsza i najskuteczniejsza forma prewencji, która realnie chroni przed oszustwami. Tylko wspólna czujność i szeroka kampania informacyjna pozwoli powstrzymać tę plagę wyłudzeń, która niestety nadal zbiera swoje żniwo.

