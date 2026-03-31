Oszustwo na policjanta w Warszawie. Kto czekał na fortunę w reklamówce?

Jak działają oszuści na policjanta?

Scenariusz oszustwa na policjanta jest niestety dobrze znany i od lat powtarza się z dramatyczną regularnością, żerując na zaufaniu i strachu najstarszych członków społeczeństwa. Przestępcy, podając się za funkcjonariuszy prawa, wykorzystują autorytet munduru, by manipulować seniorami, wmawiając im udział w tajnych operacjach policyjnych lub rzekome zagrożenie ich oszczędności. To perfidna gra psychologiczna, w której ofiary są przekonane o konieczności natychmiastowego działania, aby chronić swoje mienie.

W tym konkretnym przypadku, 50-letni przestępca z Warszawy wykorzystał ten wypróbowany schemat, dzwoniąc do starszego mężczyzny i podszywając się pod funkcjonariusza policji. Pod pretekstem pilnej akcji i konieczności zabezpieczenia środków, przekonał seniora z Pragi-Południe do oddania swoich życiowych oszczędności. Ofiara, działając w dobrej wierze i pod wpływem presji, uwierzyła w historię o zagrożeniu i zgodziła się na kurierskie przekazanie niemal pół miliona złotych.

Kulminacyjny moment przekazania

Miejsce akcji – jeden z ruchliwych przystanków autobusowych na Pradze-Południe – miało dodać wiarygodności całemu procederowi, symbolizując rzekomą "tajność" operacji. Oszust, sprytnie unikając bezpośredniego kontaktu z seniorem, zasugerował spotkanie z "kurierem", który miał odebrać torbę z pieniędzmi. To klasyczny zabieg, mający na celu stworzenie dystansu i utrudnienie zidentyfikowania prawdziwego sprawcy, gdyby coś poszło nie tak.

Na szczęście dla seniora, do akcji wkroczyli już wtedy funkcjonariusze kryminalni, którzy zostali zaalarmowani o podejrzanej sytuacji i obserwowali rozwój wypadków. Ich szybka reakcja była kluczowa w udaremnieniu tego przestępstwa. Policjanci z południowopraskiej komendy byli świadkami momentu, gdy niczego nieświadomy emeryt przekazał reklamówkę wypchaną setkami tysięcy złotych czekającemu na nią 50-latkowi.

"Policjanci zainterweniowali w momencie, kiedy pokrzywdzony przekazał pieniądze. 50-latek został dynamicznie zatrzymany, a siatka z gotówką zabezpieczona. W reklamówce znajdowało się 366 tysięcy 960 złotych" - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Szybkie zatrzymanie przestępcy

Zatrzymanie 50-latka było dynamiczne i precyzyjne, nie dając mu szans na ucieczkę czy pozbycie się obciążających dowodów. W momencie, gdy pieniądze zmieniały właściciela, policjanci błyskawicznie obezwładnili oszusta, zanim ten zdążył zniknąć w tłumie miejskim. To pokazuje, jak ważna jest czujność i szybkie zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań, co pozwala służbom na skuteczną interwencję.

Podczas przeszukania zatrzymanego, funkcjonariusze dokonali kolejnego, zaskakującego odkrycia. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie nie tylko reklamówkę z wyłudzonymi pieniędzmi, ale także kilka zawiniątek z narkotykami. Badania laboratoryjne potwierdziły, że była to substancja psychoaktywna – mefedron, co dodatkowo obciążyło jego już i tak poważną sytuację prawną.

Jaka kara czeka oszusta?

W obliczu tak jednoznacznych dowodów, 50-latkowi trudno było zaprzeczyć swojemu udziałowi w przestępstwie. Usłyszał zarzuty usiłowania dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających, co świadczy o jego wielowymiarowej działalności przestępczej. Sprawa szybko trafiła przed oblicze sądu, gdzie prokurator niezwłocznie zawnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania, uznając zagrożenie matactwem i ucieczką.

Decyzją sądu, oszust najbliższe miesiące spędzi za kratkami, oczekując na proces i ostateczny wyrok, który może być surowy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do ośmiu lat, co powinno być przestrogą dla innych, którzy rozważają podobne działania wymierzone w bezbronnych seniorów. To ważny sygnał, że wymiar sprawiedliwości konsekwentnie ściga i karze tego typu przestępczość.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.