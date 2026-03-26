Oszustwo na seniora w Człuchowie. Jak dwie pracownice pokrzyżowały plany przestępców?

Niezwykła czujność na poczcie w Człuchowie

W dzisiejszych czasach, kiedy oszuści stale doskonalą swoje metody, bohaterstwo objawia się często w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Właśnie na poczcie w Człuchowie, dwie pracownice, pani Sylwia Nitz i Barbara Niziałek, pokazały, że profesjonalizm i spostrzegawczość potrafią uratować czyjeś życiowe oszczędności. Ich szybka reakcja była kluczowa w powstrzymaniu przestępców, którzy byli o krok od zrealizowania swojego podstępnego planu na blisko 23 tysiące złotych.

Zdarzenie, które rozegrało się 18 marca, około godziny 15:00, to kolejny przykład na to, jak szajki oszustów bezwzględnie polują na osoby starsze, wykorzystując ich zaufanie i brak orientacji w cyfrowym świecie. Kobiety zauważyły coś niepokojącego w zachowaniu starszej klientki, która z dużą sumą pieniędzy szykowała się do wykonania serii przelewów na nieznane konto. Intuicja nie zawiodła.

"Do zdarzenia doszło 18 marca, około godziny 15.00. Wówczas do placówki pocztowej zgłosiła się starsza kobieta, która zamierzała dokonać trzech wpłat na łączną kwotę 23 tysięcy złotych na wskazany rachunek. Jej zachowanie oraz brak logicznego uzasadnienia transakcji wzbudziły podejrzenia pracownicy obsługującej przy okienku, która poinformowała o sytuacji swoją przełożoną" - informują człuchowscy policjanci.

Jak działają metody oszustów?

Kiedy pracownice Poczty Polskiej w Człuchowie zdały sobie sprawę z powagi sytuacji, nie wahały się ani chwili. Podjęły próbę rozmowy z klientką, ale szybko zrozumiały, że ich interwencja musi być bardziej zdecydowana. Natychmiastowe wezwanie policji okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż funkcjonariusze, przybyli na miejsce, szybko potwierdzili najgorsze obawy: seniorka padła ofiarą dobrze zorganizowanego gangu oszustów.

Scenariusz oszustwa, choć wciąż powtarzalny, nadal okazuje się skuteczny w świecie, gdzie technologia ułatwia przestępcom podszywanie się pod zaufane instytucje. Tego samego dnia rano, telefon 77-latki z Człuchowa dzwonił po raz pierwszy. Kobieta ze wschodnim akcentem ostrzegała o rzekomym wniosku kredytowym złożonym na jej dane, co było jedynie preludium do właściwego ataku. Chwilę później, pod pretekstem "Departamentu Kontroli Bezpieczeństwa Banku", inny oszust przejął pałeczkę, kontynuując manipulację.

"Rozmówczyni przekonała kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone i należy je jak najszybciej zabezpieczyć. W trakcie rozmowy seniorka przekazała dane do logowania do bankowości elektronicznej, podała kody autoryzacyjne SMS. Działała pod presją czasu i w przekonaniu, że współpracuje z instytucją bankową" - zaznaczają funkcjonariusze.

Jak oszuści przejęli kontrolę?

Mechanizm działania przestępców był precyzyjny i bezwzględny. Wykorzystując fałszywe poczucie zagrożenia, skłonili 77-latkę do ujawnienia wrażliwych danych. Seniorka, pod wpływem silnej presji i w przekonaniu, że ratuje swoje oszczędności, przekazała oszustom dane do logowania do bankowości elektronicznej oraz, co kluczowe, kody autoryzacyjne SMS. To otworzyło im drogę do jej finansów, dając dostęp do prywatnych środków.

Początkowa próba przelania 15 900 złotych z konta seniorki została szczęśliwie zablokowana przez bank, co pokazuje, że systemy zabezpieczeń potrafią działać, choć nie zawsze są w stanie całkowicie powstrzymać przestępców. Niepowodzenie to nie zniechęciło oszustów, którzy błyskawicznie zmienili taktykę, instruując kobietę, aby osobiście wypłaciła gotówkę. Krok po kroku prowadzili ją do celu, wykorzystując jej strach.

Wypłaty w bankach na polecenie oszustów

Zgodnie z wytycznymi oszustów, 77-latka odwiedziła placówki bankowe zarówno w Człuchowie, jak i Chojnicach. W tych miastach, zmanipulowana i poddająca się presji, dokonała trzech transakcji, każdorazowo wypłacając po 8 tysięcy złotych. To działanie, choć pozornie zabezpieczające jej środki, w rzeczywistości było ostatnim etapem przed całkowitym przejęciem pieniędzy przez przestępców, którzy czekali na finał oszustwa.

Finalnym celem oszustów było oczywiście przekazanie gotówki na wskazane przez nich konto. To właśnie dlatego seniorka, z torbą pełną wypłaconych oszczędności, udała się na pocztę, nieświadoma, że jest o włos od utraty dorobku życia. Na szczęście, tam czekały na nią czujne pracownice, które dzięki swojej dociekliwości i doświadczeniu, przerwały ten dramatyczny ciąg wydarzeń, udaremniając próbę kradzieży.

"Dzięki czujności pracownic, które właściwie oceniły sytuację i powiadomiły Policję, nie doszło do przekazania pieniędzy. Seniorka nie straciła oszczędności" - dodają policjanci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.