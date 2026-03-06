Owczarek przywiązany do drzewa. Czy oprawca poniesie karę?

Dramatyczne odkrycie w lesie

Funkcjonariusze straży leśnej z Nadleśnictwa Rymanów oraz Dukli, wspierani przez Państwową Straż Łowiecką, odnaleźli młodego owczarka niemieckiego w trakcie rutynowego patrolu. Pies został przywiązany do drzewa krótką smyczą, która uniemożliwiała mu swobodne poruszanie się. Zwierzę dodatkowo zaplątało się w pobliskie zarośla, co świadczyło o jego dramatycznej walce o przetrwanie w trudnych warunkach.

Wokół pnia drzewa, do którego uwiązano psa, widoczna była mocno wydeptana ziemia. Obok owczarka znaleziono puste miski, co sugerowało, że mógł on spędzić w tym odludnym miejscu nawet do trzech dób. Taka sytuacja jednoznacznie wskazywała na celowe porzucenie zwierzęcia i pozostawienie go na pewną śmierć, budząc wstrząs wśród interweniujących służb.

Owczarek niemiecki otrzymał pomoc

Wyczerpane i osłabione zwierzę ostatecznie otrzymało niezbędną pomoc w odpowiednim momencie. Po uwolnieniu z uwięzi, pies został bezpiecznie przetransportowany do schroniska dla zwierząt w Lesku, gdzie zapewniono mu opiekę weterynaryjną i odpowiednie warunki. To działanie ratunkowe było kluczowe dla jego dalszego życia i zdrowia.

Rafał Wróblewski, szef Straży Leśnej w Nadleśnictwie Rymanów, nie ukrywał emocji związanych z dramatem zwierzęcia, wypowiadając się dla Polskiej Agencji Prasowej na temat bulwersującego incydentu. Podkreślił on, jak wstrząsające było odnalezienie czworonoga w tak tragicznym położeniu, co wzbudziło silne reakcje wśród interweniujących służb.

Kto porzuca psy w lesie?

Informacje dotyczące celowego porzucenia młodego owczarka trafiły już na biurka funkcjonariuszy policji oraz urzędników z Gminy Jaśliska. Służby rozpoczęły dochodzenie mające na celu ustalenie tożsamości sprawców tego okrutnego czynu. Leśnicy podkreślają, że proceder porzucania domowych pupili, choć kojarzony z sezonem urlopowym, nasila się już wczesną wiosną.

Przypadki znęcania się nad zwierzętami i ich porzucania są coraz częstsze, co skłania służby do systematycznych apeli o reagowanie na każdy przypadek okrucieństwa. Podkreśla się wagę odpowiedzialności za posiadane zwierzęta oraz konieczność zgłaszania wszelkich podejrzanych zachowań, które mogą świadczyć o łamaniu prawa.

Kara za znęcanie nad zwierzętami

Prawo o ochronie zwierząt jasno kwalifikuje pozostawienie psa w lesie na pewną śmierć jako bezwzględną formę znęcania się. Tego typu działania niosą za sobą poważne konsekwencje karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba winna takiego czynu może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do 3 lat.

W przypadku udowodnienia, że znęcanie się nad zwierzęciem miało charakter szczególnego okrucieństwa, wymiar kary wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto, sądy często orzekają całkowity zakaz opieki nad jakimkolwiek czworonogiem oraz nakładają wysokie kary finansowe, które przeznaczane są na wsparcie organizacji prozwierzęcych.

