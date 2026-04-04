Pałac w Mojej Woli. Europa ma tylko dwa takie miejsca?

Unikatowa architektura Pałacu w Mojej Woli

Pałac w Mojej Woli, położony wśród lasów południowej Wielkopolski, został zbudowany w latach 1854-1855. Obiekt ten powstał jako rezydencja myśliwska dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma, a jego projekt przygotował architekt Carl Wolf. Już od samego początku budowla wyróżniała się na tle innych arystokratycznych siedzib. Zamiast tradycyjnych materiałów, takich jak kamień czy tynk, do budowy użyto drewna, a całość utrzymano w charakterystycznym stylu inspirowanym architekturą szwajcarską.

Kluczowym elementem, który czyni tę rezydencję jedyną w swoim rodzaju w Polsce i niemal w całej Europie, jest jej elewacja. Ściany pałacu zostały pokryte korą dębu korkowego, którą sprowadzono specjalnie z Portugalii. W XIX wieku było to rozwiązanie absolutnie wyjątkowe, zapewniające budynkowi naturalną izolację przed wilgocią i zimnem. Dzięki tej niezwykłej fasadzie pałac idealnie wtapia się w leśne otoczenie, będąc jednym z zaledwie dwóch takich obiektów w Europie.

Kto sprzedaje pałac w Mojej Woli?

Według informacji opublikowanych przez lokalny portal gloswielkopolski.pl, wyjątkowa budowla jest obecnie na sprzedaż. Potencjalny nabywca może stać się właścicielem kompleksu składającego się z pałacu, działki o powierzchni 189 000 m² oraz 1 884 m² powierzchni użytkowej. Cena wywoławcza za tę historyczną nieruchomość wynosi 4,5 miliona złotych.

Zakup tak specyficznego obiektu to jednak ogromne wyzwanie, nie tylko finansowe. Renowacja nietypowej konstrukcji, zwłaszcza z elewacją z kory dębu korkowego, wymaga specjalistycznej wiedzy i znacznych nakładów finansowych. Stawka jest wysoka, ponieważ to nie tylko zabytkowy budynek, ale prawdziwa perełka architektury, której próżno szukać gdziekolwiek indziej.

Czy pałac zniknie z mapy Wielkopolski?

Los pałacu w Mojej Woli pozostaje niepewny w obliczu jego coraz gorszego stanu. Z roku na rok kondycja budynku ulega pogorszeniu, co nie umknęło uwadze miłośników historii i lokalnej społeczności. Ta sytuacja doprowadziła do powstania oddolnych inicjatyw mających na celu zwrócenie uwagi na problem. Akcja w mediach społecznościowych "Ratujmy pałac myśliwski w Mojej Woli" ma na celu nagłośnienie problemu i mobilizację do ratowania tego unikatowego obiektu.

Zachowanie pałacu jest kluczowe dla dziedzictwa kulturowego regionu i kraju. Jest to obiekt o znaczeniu historycznym i architektonicznym, którego utrata byłaby niepowetowana. Ratowanie tej budowli jest pilne, aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać tę niezwykłą rezydencję, będącą świadectwem innowacyjności XIX-wiecznej architektury.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.