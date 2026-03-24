Palenie gałęzi w ogrodzie. Czy każdy Polak dostanie mandat?

Wiosenne porządki pod lupą

Każda wiosna i jesień to dla właścicieli ogrodów i działkowców czas wytężonej pracy. Przycinanie drzew i krzewów generuje spore ilości gałęzi, liści czy igliwia, które trzeba jakoś zagospodarować. Choć liście łatwo trafią do worków na bioodpady, problem z gałęziami bywa bardziej uciążliwy, często wymagając użycia rozdrabniacza lub specjalistycznego wywozu. To właśnie wtedy wielu Polaków staje przed pokusą szybkiego i pozornie bezproblemowego rozwiązania: spalenia ich na miejscu.

Niestety, to pozornie niewinne działanie, głęboko zakorzenione w tradycji, może mieć dzisiaj poważne konsekwencje finansowe i prawne. Pomimo jasnych regulacji, wciąż niewielu obywateli jest świadomych restrykcyjnego zakazu palenia gałęzi, co wiosną i latem skutkuje lawiną zgłoszeń dla straży miejskiej i policji. Ignorowanie przepisów, nawet z powodu niewiedzy, nie zwalnia jednak z odpowiedzialności, a „zdroworozsądkowe” podejście często prowadzi do srogich kar.

Bezwzględny zakaz spalania bioodpadów

Polskie prawo w kwestii utylizacji pozostałości roślinnych jest jednoznaczne i nie pozostawia złudzeń – spalanie ich na własnej posesji jest surowo zabronione. Nie ma znaczenia, czy mówimy o przydomowym ogrodzie, urokliwej działce rekreacyjnej, czy terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Przepisy te wynikają z troski o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe, które w gęsto zabudowanych obszarach jest kwestią priorytetową.

Dym wydobywający się z ognisk to nie tylko uciążliwość dla sąsiadów, zakłócająca ich spokój i komfort, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla jakości powietrza. Wdychanie szkodliwych substancji emitowanych podczas spalania gałęzi może negatywnie wpływać na zdrowie, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Dodatkowo, iskry i niekontrolowany ogień stwarzają poważne ryzyko pożaru, który może szybko rozprzestrzenić się na okoliczne zabudowania lub lasy.

Astronomiczne mandaty i grzywny

Łamanie przepisów dotyczących palenia bioodpadów nie uchodzi na sucho, a służby są coraz bardziej wyczulone na tego typu wykroczenia. W przypadku interwencji straży miejskiej lub policji, na osobę spalającą gałęzie może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 złotych. To dopiero początek, gdyż w sytuacjach bardziej drastycznych, gdy sprawa trafia do sądu, grzywna może sięgnąć nawet pięciu tysięcy złotych, co jest kwotą, która z pewnością ostudzi zapał każdego piromana.

Co więcej, odpowiedzialność karna może być znacznie szersza. Jeśli spalanie odpadów roślinnych powoduje uciążliwe zadymienie, stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarowe lub w rażący sposób narusza przepisy ochrony środowiska, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu wykroczeń lub restrykcyjnej ustawy o odpadach. Kwestia spalania odpadów roślinnych to nie tylko wykroczenie przeciwko środowisku, ale również realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, co państwo traktuje coraz poważniej.

Ognisko czy palenie gałęzi. Jaka różnica?

Warto jednak rozróżnić palenie bioodpadów od rekreacyjnego ogniska, które wciąż można legalnie rozpalić na własnej posesji. Kluczowe jest tu jednak zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa. Ognisko nie może pod żadnym pozorem powodować uciążliwego zadymienia dla sąsiadów ani stwarzać nawet najmniejszego zagrożenia pożarowego. Kluczem jest tu cel i rodzaj palonego materiału – ognisko to rekreacja, a nie sposób na pozbycie się odpadów z ogrodu.

Oznacza to, że do ogniska wrzucamy jedynie suche drewno, a nie zielone gałęzie, liście czy inne bioodpady, które generują gęsty, gryzący dym. Należy również pamiętać o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew i łatwopalnych materiałów oraz o zapewnieniu nadzoru nad ogniem. Pamiętajmy, że nasza swoboda kończy się tam, gdzie zaczyna się uciążliwość dla sąsiadów i potencjalne zagrożenie dla ich mienia czy zdrowia, a kary za brak odpowiedzialności są dotkliwe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.